Identifican 8 grupos criminales relacionados al robo contra transportistas en Edomex: sus nombres y dónde operan

Fue un despliegue en diversos municipios (FGJEM)

Como parte de las acciones en la denominada Operación Senda, las autoridades del Estado de México compartieron los resultados del despliegue en 46 municipios como parte de las labores en contra de trabajadores de transporte.

En una conferencia de prensa del 14 de diciembre, el Gabinete de Seguridad informó sobre diversas acciones realizadas en diferentes puntos del país, algunas en territorio mexiquense.

“Esta operación estuvo dirigida a la detención de diferentes integrantes de organizaciones delictivas que operan a inmediaciones del Estado y sobre las principales vías de comunicación, así como al aseguramiento de predios, depósitos, talleres y otras instalaciones que funcionan para el resguardo de vehículos robados de transporte de carga”, comentó el titular de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández.

Los grupos criminales identificados

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) compartió un documento en el que destaca los resultados del operativo mencionado.

El mapa realizado por las autoridades (FGJEM)

Un total de 68 personas fueron arrestadas, 24 eran objetivos con orden de prehensión, además de que fueron realizados 63 cateos y 77 inspecciones.

Parte del documento expone el mapa de las organizaciones delictivas que fueron afectadas por la operación Senda, se trata de:

Los Tilicos y/o Saldívar. Una estructura que cuenta con operaciones en Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli

Pantera es una organización que fue detectada en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli

Los Marmolejo operan en los municipios de Polotitlán, Jilotepec, Soyaniquilpan, Otumba

La Empresa cuenta con operaciones en Huehuetoca, Cuautitlán Izcalli

Toño Tennis es una estructura que opera en varios puntos del Edomex: Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Zumpango, Teoloyucan.

Del Ángel Axel tiene presencia en Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl

Bam Bam cuenta con presencia en Nopaltepec, Nextlalpan

El Kevin opera en Ecatepec, Tecámac

Es decir, Toño Tennis es una organización que ha sido detectada en por lo menos siete municipios mexiquenses.

Las estructuras mencionadas estarían relacionadas con diversos delitos, tales como robo de mercancía con violencia, secuestro exprés, encubrimiento por receptación, portación de arma de fuego, contra la salud, ataques contra las vías de comunicación, homicidio, entre otros.

(FGEJEM)

Más de medio millón de pesos asegurados

Un total de 26 domicilios particulares, 58 bodegas, tres deshuesaderos, una empresa de monitoreo, cuatro restaurantes, un par de lugares de venta irregular, 23 lugares de encierro, y 22 cachimbas fueron asegurados

De igual manera, fueron incautados 178 vehículos de transporte, 61 mil 294 cajas con mercancías diversas, 29 motores de tractocamión sin medios de identificación o alterados, 49 armas de fuego, cartuchos útiles y cargadores, 535 mil pesos aproximadamente en moneda nacional y extranjera, así como dosis no especificadas de estupefacientes tipo cristal y marihuana.