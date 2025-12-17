México

Atole de queso: cómo preparar esta innovadora bebida desde casa

Aunque poco conocida, esta bebida es ideal para acompañar postres como panes y tamales

Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

El atole de queso es una bebida tradicional mexicana poco conocida fuera de ciertas regiones, pero profundamente arraigada en la cultura gastronómica de estados como Veracruz, Puebla y algunas zonas del sureste del país. Esta preparación, que combina la suavidad del maíz con el sabor salado del queso, suele consumirse caliente y es especialmente popular durante las mañanas frescas, festividades locales y celebraciones comunitarias.

A diferencia de los atoles dulces más comunes —como los de chocolate, vainilla o fresa—, el atole de queso destaca por su contraste de sabores. Su origen se remonta a prácticas culinarias prehispánicas, en las que el maíz era la base de la alimentación y se combinaba con ingredientes locales disponibles. Con el paso del tiempo, el queso fresco se incorporó como resultado del mestizaje gastronómico, dando lugar a una bebida reconfortante y nutritiva.

Para preparar atole de queso se utilizan ingredientes sencillos, pero es importante elegirlos correctamente para lograr la textura y el sabor adecuados. Tradicionalmente se emplea masa de maíz, aunque también puede utilizarse fécula de maíz (maicena) como alternativa práctica. El queso debe ser fresco, suave y ligeramente salado, como el queso fresco, el queso de rancho o el queso panela, ya que estos se funden parcialmente sin dominar el sabor del atole.

El atole de queso es
El atole de queso es una bebida especial que se fusiona con el sabor del queso. Foto: (iStock)

Ingredientes:

  • 1 litro de leche
  • ½ litro de agua
  • ½ taza de masa de maíz disuelta en agua o 3 cucharadas de fécula de maíz
  • 200 gramos de queso fresco desmoronado
  • 1 raja de canela (opcional)
  • Sal al gusto
  • 1 a 2 cucharadas de azúcar (opcional, según preferencia)

Preparación

  1. Calentar la base: En una olla mediana, coloca la leche, el agua y la raja de canela. Lleva a fuego medio hasta que comience a calentarse, sin dejar que hierva completamente.
  2. Espesar el atole: Agrega poco a poco la masa de maíz previamente disuelta o la fécula de maíz, moviendo constantemente con una cuchara de madera o batidor para evitar grumos.
  3. Cocción: Mantén la mezcla a fuego medio-bajo, sin dejar de mover, hasta que el atole comience a espesar. Este proceso puede tomar entre 10 y 15 minutos.
  4. Agregar el queso: Incorpora el queso fresco desmoronado y continúa moviendo suavemente. El queso se derretirá parcialmente, aportando sabor y una textura cremosa.
  5. Sazonar: Añade sal al gusto y, si se desea, un poco de azúcar para equilibrar los sabores. Retira la raja de canela.
  6. Servir: Una vez que el atole tenga una consistencia espesa y homogénea, retíralo del fuego y sírvelo caliente.
Una emblemática bebida que lleva
Una emblemática bebida que lleva el sabor del atole a otro nivel. Foto: (Gemini IA)

El atole de queso es una bebida energética, rica en calcio y proteínas, ideal para acompañar tamales, pan dulce o antojitos mexicanos. Además de su valor nutricional, representa una tradición viva que refleja la creatividad culinaria mexicana y el uso del maíz como elemento central de la cocina nacional.

Prepararlo en casa no solo permite disfrutar de un sabor diferente, sino también preservar una receta que forma parte del patrimonio gastronómico del país.

