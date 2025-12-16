Sentencian a Armando Escárcega, “El Patrón”, autor intelectual del ataque contra Ciro Gómez Leyva: MP implica al CJNG

"El Patrón" fue detenido en California, EEUU (X@CiroGomezL)

Fue sentenciando a 14 años de prisión Armando Escárcega Valdez, un hombre apodado El Patrón y quien es señalado como autor intelectual del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Además, el Ministerio Público acusó que la agresión fue ordenada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Armando Escárcega Valdez, el Patrón, fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra", escribió en redes sociales, el 16 de diciembre, el comunicador.

De manera específica, El Patrón es penalmente responsable de los delitos de tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa agravada.

El propio Gómez Leyva compartió en su cuenta de X que con la condena reciente ya están sentenciados los siete sujetos que conformaban la célula de ejecución.

MP acusa que el ataque fue ordenado por el CJNG

La sentencia es resultado de un proceso abreviado y el juez encargado de la decisión, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, determinó el pago de más de 45 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Uno de los implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva declaró que el ataque fue ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Anayeli Tapia/Infobae)

De igual manera, durante la audiencia, el Ministerio Publico acusó que el ataque armado en contra de Gómez Leyva fue ordenado por el CJNG, según reportó el periodista Arturo Sierra para Nmás.

Sierra destaca que la razón del ataque sería que el trabajo realizado por Gómez Leyva habría generado una molestia a la estructura criminal.

Fue el 15 de diciembre de 2022 que Gómez Leyva fue objeto de un ataque armado tras salir de un noticiero. El perista resultó ileso debido al blindaje de su camioneta.

Cabe recordar que hay reportes en los que sujetos relacionados con la agresión fueron llevados a un campo de entrenamiento del también llamado cártel de las cuatro letras, grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El periodista Ciro Gómez Leyva fue atacado en diciembre de 2022 (Ciro Gómez Leyva / Facebook)

Aunque, por potro lado, la defensa de El Patrón negó que en el caso estuviera involucrado el líder criminal.

“En ninguna declaración que existe en la carpeta manifiestan, ninguna de las personas, manifestando que el señor [Nemesio] Oseguera [Cervantes, líder del CJNG] les haya dado indicaciones, jamás”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...