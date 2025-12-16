México

Sentencian a Armando Escárcega, “El Patrón”, autor intelectual del ataque contra Ciro Gómez Leyva: MP implica al CJNG

Con esta condena suman siete sujetos sentenciados por el atentado

Guardar
"El Patrón" fue detenido en
"El Patrón" fue detenido en California, EEUU (X@CiroGomezL)

Fue sentenciando a 14 años de prisión Armando Escárcega Valdez, un hombre apodado El Patrón y quien es señalado como autor intelectual del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Además, el Ministerio Público acusó que la agresión fue ordenada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Armando Escárcega Valdez, el Patrón, fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra", escribió en redes sociales, el 16 de diciembre, el comunicador.

De manera específica, El Patrón es penalmente responsable de los delitos de tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa agravada.

El propio Gómez Leyva compartió en su cuenta de X que con la condena reciente ya están sentenciados los siete sujetos que conformaban la célula de ejecución.

MP acusa que el ataque fue ordenado por el CJNG

La sentencia es resultado de un proceso abreviado y el juez encargado de la decisión, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, determinó el pago de más de 45 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Uno de los implicados en
Uno de los implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva declaró que el ataque fue ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Anayeli Tapia/Infobae)

De igual manera, durante la audiencia, el Ministerio Publico acusó que el ataque armado en contra de Gómez Leyva fue ordenado por el CJNG, según reportó el periodista Arturo Sierra para Nmás.

Sierra destaca que la razón del ataque sería que el trabajo realizado por Gómez Leyva habría generado una molestia a la estructura criminal.

Fue el 15 de diciembre de 2022 que Gómez Leyva fue objeto de un ataque armado tras salir de un noticiero. El perista resultó ileso debido al blindaje de su camioneta.

Cabe recordar que hay reportes en los que sujetos relacionados con la agresión fueron llevados a un campo de entrenamiento del también llamado cártel de las cuatro letras, grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El periodista Ciro Gómez Leyva
El periodista Ciro Gómez Leyva fue atacado en diciembre de 2022 (Ciro Gómez Leyva / Facebook)

Aunque, por potro lado, la defensa de El Patrón negó que en el caso estuviera involucrado el líder criminal.

“En ninguna declaración que existe en la carpeta manifiestan, ninguna de las personas, manifestando que el señor [Nemesio] Oseguera [Cervantes, líder del CJNG] les haya dado indicaciones, jamás”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Ciro Gómez LeyvaAtentado Ciro Gómez LeyvaEl PatrónCJNGNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas 5 alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 17 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar previsiones

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Festival Luces de Invierno: cuándo, dónde y qué actividades habrá en la celebración navideña en la CDMX

La celebración con esculturas lumínicas y actividades gratuitas se extenderá por el Zócalo y quince sedes adicionales

Festival Luces de Invierno: cuándo,

Quién es Esmeralda Camacho, la hermosa violinista de Nodal que supuestamente tambaleó la relación con Ángela Aguilar

La joven artista es la protagonista de la nueva controversia que envuelve al matrimonio de los intérpretes de “Dime cómo quieres”

Quién es Esmeralda Camacho, la

CEPAL estima un crecimiento de 1.3% del PIB mexicano en el 2026

El informe de la comisión señala que el país experimentará una expansión limitada este 2025, con una proyección de incremento inferior al promedio regional hacia el siguiente año

CEPAL estima un crecimiento de

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Ranking Spotify en México: top
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU y México acuerdan profundizar

EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Fin de semana violento en Baja California: feminicidios, cuerpos abandonados y amenazas a la seguridad estatal

Suspenden juicio de “El Lastra”, reclutador del CJNG, tras solicitar un amparo

Refuerzan seguridad tras ataque con bombas molotov a boutique de vestidos en Cuautla, Morelos

Detienen en Azcapotzalco a presunto implicado en homicidio de Miguel Ángel de la Mora, estilista de Micky Hair Salón Masaryk

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Quién es Esmeralda Camacho, la hermosa violinista de Nodal que supuestamente tambaleó la relación con Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Steven Spielberg vuelve al enigma extraterrestre con “El día de la Revelación”: lo que se sabe y cuándo llega a México

¿Quién es Cynthia Klitbo, la actriz que fue hospitalizada por estrés?

DEPORTES

Delegación mexicana de clavados confirma

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

Juego de Leyendas México 2026: fechas, precios, invitados y todo lo que debes saber

Calendario Toluca Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes del Bicampeón de la Liga MX

Calendario América Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes