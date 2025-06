Atacantes de Ciro Gómez Leyva estuvieron en campo de adiestramiento del CJNG

Las declaraciones de los sicarios que atentaron contra Ciro Gómez Leyva revelaron que fueron entrenados en un campamento del CJNG en Jalisco. (Infobae)

Después de casi dos años de investigación, las autoridades mexicanas han revelado que los implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva no actuaron de forma aislada: fueron entrenados por la red del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en campos clandestinos ubicados en Jalisco.

Durante las audiencias de sentencia realizadas este martes 10 de junio de 2025, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), encabezada por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, presentó declaraciones que sitúan a Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart, y Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pool, en un centro de adiestramiento del CJNG en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Junto con otros integrantes como Juan Antonio Cisneros (El Dedotes) e Israel Jiménez Ávila (El Yeyé), los acusados recibieron instrucción militar por parte de El Primo, un sujeto de origen colombiano, quien supuestamente los recibió con la frase: “Ya son del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pool, y Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart, (SSC/Captura de pantalla)

Según lo dicho por El Bart, el entrenamiento consistía en prácticas de tiro repetidas, manejo de armas de diversos calibres y ejercicios físicos diarios. Tras aproximadamente 20 días, los sicarios regresaron a la Ciudad de México para ejecutar el atentado contra el periodista, ocurrido el 15 de diciembre de 2022.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:10 horas, a 200 metros del domicilio del comunicador, en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón. El periodista iba conduciendo su camioneta blindada, lo que evitó que fuera asesinado tras recibir al menos nueve disparos.

Gómez Leyva compartió esa misma noche imágenes del vehículo baleado y escribió: “A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba. […] No era un robo, no era un intento de secuestro, todo indica que alguien quiso matarme anoche”.

La ruta criminal arrancó semanas antes del atentado. En una reunión previa, realizada en un domicilio de la colonia Lindavista, Armando Escárcega Valdez, alias El Patrón, les entregó una fotografía de Gómez Leyva y les dijo que el objetivo era parte de “un encargo del señor Mencho”, en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG.

(Foto: Televisa N+)

Después de esa reunión, el grupo viajó el 18 de noviembre de 2022 a Ciudad Guzmán. Apagaron sus celulares para evitar ser rastreados y regresaron a la capital el 13 de diciembre, dos días antes del ataque. El Bart fue identificado como el autor material de los disparos realizados desde una motocicleta en movimiento.

Las sentencias contra El Bart (14 años) y El Pool (12 años), dictadas por el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, marcan el cierre judicial de uno de los ataques más graves contra la prensa en los últimos años.

La red de adiestramiento del CJNG y los colombianos

Los testimonios sobre centros de adiestramiento del CJNG encontraron un paralelo inquietante en marzo de 2025, cuando un grupo de madres buscadoras localizó el llamado Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. El sitio, aislado y cercado, contenía edificaciones en obra negra, ropa abandonada y objetos personales, así como indicios de entrenamiento armado.

Un sobreviviente del rancho narró que los internos eran sometidos a pruebas físicas extremas y ejercicios de puntería. Entre los instructores había presuntamente exmilitares colombianos y estadounidenses.

Rancho Izaguirre, usado como centro de adiestramiento del CJNG. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)

Aunque la FGR no ha confirmado si los sicarios del caso Gómez Leyva pasaron por ese predio, los paralelismos son notables.

El dato que apunta a que un colombiano dirigía el centro de adiestramiento también apunta a la red internacional por la que ha apostado el grupo criminal de Nemesio Oseguera Cervantes.

Este martes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que cárteles como el CJNG y el de Sinaloa reclutan exmilitares colombianos para funciones tácticas.

Los cárteles reclutan a colombianos, así lo confirmó Omar García Harfuch. (Imagen: Infobae México / Jesús Áviles)

“Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos en nuestro país”, indicó Harfuch, tras la detención de 12 ciudadanos colombianos, exmilitares, que participaron en un ataque contra el Ejército en Michoacán.

Según el funcionario, todos ingresaron por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y algunos reconocieron haber sido cooptados por organizaciones criminales mexicanas.

La afirmación respalda la declaración de El Bart sobre la participación de El Primo, el colombiano que los entrenó en Jalisco, y refuerza la hipótesis de que el CJNG opera una red transnacional de formación criminal, con personal militar retirado de otros países.