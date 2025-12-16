Recuerdan a León Serment, el caso de cineasta asesinado por su hijo que cimbró a México, tras muerte de Rob Reiner

(Captura de video/YouTube)

El asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, ha conmocionado al mundo del espectáculo y en México recordó el caso de León Serment Guerrero y Adriana Rosique.

El director y la productora de cine fueron asesinados en 2016, en 2024 su hijo Benjamín Serment Rosique hizo una fuerte confesión.

Benjamín Serment Rosique admitió su participación en el crimen, aunque sostuvo que su intención original era únicamente robarles.

Pamela Soto y Benjamín Serment fueron condenados por el crimen. (FGJCDMX)

Esta declaración, realizada en el podcast Penitencia de la activista Saskia Niño de Rivera, contrasta de manera frontal con la versión de uno de sus cómplices, quien sostiene que el objetivo siempre fue el asesinato.

Alejandro Domínguez Hernández, expolicía capitalino y autor material de los homicidios, contradijo la versión de Benjamín.

Cuando Niño de Rivera le planteó que Benjamín había declarado que se trató de un robo, Domínguez respondió:

“No, pues la verdad no, hay que ser honestos. La finalidad no era un robo, era quitarle la vida a sus papás”.

Alejandro Domínguez y Sarahí Navarrete, minutos antes de atacar a León Serment. (Fiscalía de la CDMX)

El propio Domínguez relató que, tras discutirlo con su pareja, Sarahí Navarrete, ambos decidieron declararse culpables y no llegar a juicio.

Durante la conversación con Niño de Rivera, Benjamín Serment Rosique explicó que la idea de robar a sus padres surgió de su entonces novia, Pamela Soto Miranda, a quien sus padres desaprobaban y le prohibieron ver.

Según su testimonio, la relación con sus padres era tensa y, la noche anterior al asesinato de su padre, una discusión escaló hasta la violencia física. Benjamín relató:

“Cuando ellos se enteran que estoy viviendo con ella me ponen a elegir: es ella, te pones a trabajar y pones tu casa; o la dejas y te regresas a vivir con nosotros. (...) Perderla me aterraba, pero sabía que no podía darme el lujo, sostenerla sin haber terminado la universidad, y es cuando a ella se le ocurre la maravillosa idea de robarles”.

Qué pasó con Rob Reiner

La Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmó a Page Six que Nick, de treinta y dos años, permanece recluido en la cárcel de Parker Center, en el centro de la ciudad, con una fianza fijada en USD 4 millones.

El desenlace, marcado por la brutalidad de las heridas de arma blanca en el cuello de las víctimas, ha generado una ola de consternación y preguntas sobre el trasfondo familiar.

A view of an entrance of the Reiner household, after actor-director and political activist Rob Reiner and his wife were found dead, in Los Angeles, California, U.S. December 15, 2025. REUTERS/Daniel Cole

En un comunicado firmado por Jake Reiner, hijo de la pareja, la familia expresó estar “desconsolada” y calificó la “pérdida repentina” de Rob y Michele como “increíblemente difícil” de sobrellevar.

La tragedia se vio precedida por una serie de tensiones familiares que, según fuentes cercanas consultadas por TMZ, se agravaron en los meses previos.

Michele habría manifestado a su círculo de amistades sentirse “al límite” ante el deterioro de la salud mental y los problemas de adicción de Nick, llegando a afirmar:

“Hemos intentado todo”

El sábado por la noche, horas antes del crimen, Rob, Michele y Nick asistieron a la fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

Testigos relataron a TMZ que Rob y Nick mantuvieron una discusión especialmente estruendosa, perceptible para varios asistentes.

Una pelea antes del asesinato

Tras el altercado, Rob y Michele abandonaron el evento, aunque no se ha confirmado si Nick hizo lo mismo.

La tensión de esa noche se sumó a un historial de conflictos familiares marcados por la lucha de Nick contra las adicciones.

El domingo por la tarde, Romy Reiner, hija de la pareja, fue quien descubrió la escena y alertó a las autoridades, señalando que uno de sus familiares resultaba sospechoso por tratarse de alguien “peligroso”.

La investigación se centró rápidamente en Nick, cuyo historial incluye casi veinte ingresos en centros de rehabilitación, experiencia que plasmó como coguionista en la película Being Charlie, dirigida por su padre Rob y de corte semiautobiográfico.