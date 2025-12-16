Este es el papel de “El Guano”, hermano de “El Chapo”, al interior del Cártel de Sinaloa

Aureliano ‘El Guano’ Guzmán Loera es buscado por las autoridades estadounidenses. (X @HSISHonolulu)

Tras los reportes de presuntos operativos realizados por el gobierno de México para capturar a Aureliano Guzmán Loera, su nombre saltó de nuevo a la luz en los portales de seguridad y medios nacionales, dejando interrogantes sobre cuál es su papel dentro del Cártel de Sinaloa.

“El Guano“ es considerado uno de los miembros de mayor rango dentro de la estructura delictiva que conforma a la organización del pacífico.

Según informes oficiales, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha mantenido el control de operaciones clave, consolidando una facción propia que opera bajo el paraguas general del cártel.

La organización encabezada por Aureliano Guzmán Loera, conocida como “Gente del Guano”, ejerce influencia directa sobre rutas estratégicas de tráfico de drogas, según reportes del Departamento de Estados Unidos.

Además, la Organización Internacional de Datos y ubicación de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en ingles), han publicado informes donde señalan que la organización de Guzmán Loera opera específicamente en el famoso “triangulo dorado”.

Cuál es el papel de “El Guano” al interior del Cártel de Sinaloa

Según informes del Departamento de Estados Unidos, Aureliano Guzmán Loera está encargado de controlar una red de narcotráfico que tendría su base central en el estado de Sinaloa y cuyo objetivo principal sería cruzar droga hacia Estados Unidos, bajo su propia organización criminal, afiliada al Cártel de Sinaloa, cuyo nombre es “Gente del Guano”.

Las actividades de la organización de “El Guano” incluirían el la producción y el transporte de diversas drogas, entre las que destacan las siguientes:

Amapola

Marihuana

Heroína

Fentanilo

Metanfetamina

Cocaína

Fentanilo

La “Gente del Guano” es identificada como un brazo polinizador de drogas en favor del Cártel de Sinaloa.

Hace años las autoridades señalaban que la principal fuente de ingresos de esta organización provendría del cultivo de marihuana y amapola, concentradas en la Sierra Madre de Sinaloa.

Además, el grupo mantiene centros de cultivo y laboratorios en el llamado “Triángulo Dorado”, una zona caracterizada por la producción intensiva de drogas y por estar bajo la protección directa del Cártel de Sinaloa.

Con relación a los conflictos que aquejan actualmente el estado, reportes de medios especializados en temas de narcotráfico y seguridad han señalado que Aureliano y su organización se habrían aliado a sus sobrinos, “Los Chapitos”, para colaborar en la guerra que actualmente mantienen contra “Los Mayos”.

Cargos y recompensa por “El Guano” en Estados Unidos

Recompensa actual del Gobierno de Estados Unidos por Aureliano Guzmán Loera. Foto: @HSIPhoenix / Twitter.

El 13 de noviembre de 2019, un gran jurado del Distrito de Arizona acusó formalmente a “El Guano” por delitos relacionados con una conspiración de distribución internacional de heroína, cocaína y fentanilo.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2020, emitieron otra acusación que lo vincula con delitos adicionales relacionados con el tráfico de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina.

Debido a la relevancia de “El Guano” dentro de la organización, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto y condena.

En qué estados opera la “Gente del Guano” según un informe de la ACLED

Un informe de la Organización Internacional de Datos y ubicación de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en ingles), ha señalado mediante un mapa que la organización de “El Guano” estaría presente en tres estados de México, los cuales comprenderían el llamado “triangulo dorado”.

Mapa de eventos violentos que involucran al Cártel de Sinaloa y asociados. Crédito: ACLED

En el estudio titulado "Cómo la división del Cártel de Sinaloa está rediseñando el mapa criminal de México", la ACLED muestra que la “Gente del Guano” mantiene operaciones en Sinaloa, Durango y Chihuahua.

En el documento destacan que “El Guano” han mantenido vínculos relevantes con los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa, los cuales estarían sustentados directamente con el hecho de que “El Chapo” es su hermano, lo que habría facilitado su crecimiento dentro de la estructura criminal.