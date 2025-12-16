Entra en vigor la Ley Silla: ¿Qué hacer si en tu empleo te obligan a estar de pie varias horas?

Organizaciones sindicales destacan que la Ley Silla beneficiará principalmente a trabajadores de comercio, servicios y manufactura, mejorando su salud y bienestar durante la jornada laboral.

La llamada Ley Silla ya está plenamente vigente en México y marca un cambio relevante en las condiciones laborales de miles de personas que realizan sus actividades de pie durante largas jornadas.

Con el vencimiento del plazo establecido en el decreto publicado el 19 de diciembre de 2024, las empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios están obligadas a cumplir de inmediato con esta normativa, cuyo objetivo central es garantizar el derecho al descanso y prevenir riesgos a la salud.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dejó claro que no se trata de una etapa gradual adicional, sino de la entrada en vigor total de la regulación, lo que implica responsabilidades inmediatas para patrones y centros de trabajo.

¿Qué establece la Ley Silla y por qué es clave?

La reforma obliga a los empleadores a proporcionar asientos o sillas con respaldo a las personas trabajadoras que desempeñan labores de pie, permitiéndoles alternar entre estar de pie y sentarse sin interrumpir sus actividades.

Actividades como atención en cajas, líneas de producción, restaurantes o áreas de venta requieren que los empleados alternen entre estar de pie y sentados para evitar deterioro físico. (Foto: X/@Rocordera)

La prioridad es que la silla se ubique en el propio puesto de trabajo.

Cuando la naturaleza de la actividad impida colocar el asiento directamente en el área laboral, el patrón deberá habilitar sillas con respaldo en un espacio cercano y acordar con el personal el número y la duración de las pausas, garantizando un descanso efectivo durante la jornada.

Esta medida busca prevenir padecimientos como fatiga muscular, problemas circulatorios, lumbalgias y lesiones musculoesqueléticas asociadas a la bipedestación prolongada.

Cambios obligatorios en los centros de trabajo

Uno de los puntos centrales de la Ley Silla es la adecuación del Reglamento Interior de Trabajo (RIT).

Los empleadores deben actualizar su Reglamento Interior de Trabajo para incluir descansos y medidas de prevención específicas para quienes laboran de pie. Foto: (iStock)

Desde el 15 de diciembre, las empresas debieron incorporar en este documento aspectos clave relacionados con el trabajo de pie, los descansos y la prevención de riesgos laborales.

Además, la STPS anunció que el cumplimiento de estas obligaciones será revisado dentro del Programa Anual de Inspección 2026, lo que permitirá verificar la correcta aplicación de la norma y acompañar a los centros de trabajo en su implementación.

¿Qué hacer si te obligan a permanecer de pie?

Si en tu empleo no se respetan las disposiciones de la Ley Silla, existen acciones concretas que puedes considerar:

Solicitar formalmente una silla con respaldo o pausas de descanso acordes a la ley.

Revisar el Reglamento Interior de Trabajo para verificar que incluya pausas, riesgos y ubicación de asientos.

Acudir a la representación sindical, si existe, para gestionar acuerdos con el empleador.

Presentar una queja ante la STPS si el patrón incumple, ya que las sanciones pueden alcanzar hasta 280 mil pesos, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Impacto laboral y postura de trabajadores y empresas

Organizaciones sindicales han señalado que la Ley Silla beneficiará a una amplia mayoría de trabajadores, especialmente en comercio, servicios y manufactura.

La bipedestación prolongada deja de ser obligatoria: la Ley Silla garantiza pausas y asientos a empleados de comercio, servicios y manufactura.

En algunos centros laborales ya se han implementado esquemas como ampliación del tiempo de comedor o descansos rotativos por áreas para no detener la producción.

Por su parte, organismos empresariales han subrayado la importancia de aplicar la norma mediante acuerdos claros entre patrones y trabajadores, de modo que las pausas se integren a la operación sin afectar la productividad.

Con la entrada en vigor total de la Ley Silla, la autoridad laboral reiteró que el objetivo es dignificar el trabajo, proteger la salud y promover centros laborales más seguros y equilibrados para quienes pasan horas de pie durante su jornada.