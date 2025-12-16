Así es cómo el ayuno y el frío pueden favorecer la pérdida de grasa

Los genes relacionados con la vía inmunometabólica muestran mayor actividad en personas con obesidad, según análisis genéticos. (Freepik)

El reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad de California ha revelado que el sistema inmunológico desempeña un papel fundamental en la regulación de la pérdida de grasa, especialmente bajo condiciones de estrés metabólico como el ayuno o la exposición al frío.

Este hallazgo, publicado en Nature, sugiere que la interacción entre células inmunitarias y tejido adiposo podría transformar el enfoque terapéutico de la obesidad y otros trastornos metabólicos, al identificar mecanismos que impiden la quema de reservas energéticas.

Los científicos analizaron datos genéticos de personas con obesidad y constataron que en ellas los genes encargados de activar el sistema de pérdida de grasa ante condiciones desfavorables no se activa de manera eficiente.

Cómo el ayuno y el frío pueden favorecer la pérdida de grasa

Tal como menciona el estudio, el ayuno y la exposición al frío se asocian con mecanismos fisiológicos que pueden favorecer la pérdida de grasa corporal. A continuación, se explican los principales procesos implicados:

Ayuno

Durante los períodos sin ingesta calórica, el cuerpo utiliza sus reservas energéticas para funcionar. Inicialmente consume glucógeno almacenado en el hígado y los músculos.

Cuando esas reservas disminuyen, el organismo recurre a la grasa almacenada para obtener energía a través de la lipólisis, lo que puede favorecer la reducción del tejido adiposo.

El ayuno intermitente, una práctica común, alterna períodos de ayuno y alimentación, generando un déficit calórico y facilitando la movilización de las grasas. Además, algunos estudios sugieren que el ayuno puede mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar la liberación de noradrenalina, lo que favorece la utilización de las grasas como fuente de energía.

Exposición al frío

Frente a temperaturas bajas, el cuerpo activa mecanismos para mantener su temperatura interna, como la termogénesis. Uno de ellos es la activación del tejido adiposo marrón, especializado en producir calor a partir de la oxidación de grasas.

Este proceso aumenta el gasto energético y, por lo tanto, puede contribuir a la reducción de la grasa corporal.

El frío también puede estimular la conversión de grasa blanca —que almacena energía— en grasa marrón o beige, más activa metabólicamente.

Desde una perspectiva evolutiva, los autores sugieren que este mecanismo fue decisivo para la supervivencia de los antepasados humanos, ya que la capacidad de conservar la grasa resultaba vital cuando la comida escaseaba o el clima era extremo. Así, el cuerpo podía preservar energía esencial para afrontar condiciones desfavorables.

El estudio se centró en el tejido adiposo blanco, responsable de almacenar el excedente de energía y liberarla cuando el cuerpo lo requiere, como en situaciones de ayuno, frío o estrés metabólico.

Aunque se sabía que este tejido es esencial para el equilibrio energético, los mecanismos que evitan la pérdida excesiva de grasa permanecían poco claros.

Tradicionalmente, se consideraba que el sistema inmunológico solo protegía frente a infecciones, pero la investigación demostró que los neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco, actúan como “guardianes internos” que vigilan el nivel de grasa y evitan que el organismo consuma toda su energía almacenada en condiciones adversas.

A pesar de que hace falta más investigación, lo más relevante del estudio fue que las personas con obesidad podrían tener problemas con dicho mecanismo, por lo cual almacenan grasa con más facilidad.