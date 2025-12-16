México

¿Alex Lora abandona el rock para enfocarse en crear canciones infantiles? Esto reveló

El intérprete de El Tri defendió la posición de que todos los géneros musicales poseen un papel en la sociedad

Alex Lora habló sobre su
Alex Lora habló sobre su carrera (YouTube)

Alex Lora, líder de la legendaria banda El Tri, abordó los rumores sobre un posible cambio de rumbo en su carrera tras presentar una canción dedicada a niños.

En un reciente encuentro con la prensa, el músico aclaró qué viene para él.

¿Qué dijo Alex Lora sobre hacer música infantil?

Durante la breve charla con los medios, Alex Lora explicó que la inspiración para componer una canción llamada Música es amor provino de su deseo por motivar a las nuevas generaciones a acercarse a la música desde temprana edad.

Según relató el músico, la canción busca incentivar a los niños para que “jueguen a la música y no quieran jugar a la violencia”.

‘EL TRI’ y Alex Lora
'EL TRI' y Alex Lora se presentarán en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

Además, Lora compartió la visión que inspiró su composición:

“Hay que motivar a los niños a que jueguen a la música para que no quieran jugar a la violencia. Un niño que tenga en sus manos un instrumento musical ya nunca va a querer jugar con un arma mortal”.

Respecto a la posibilidad de abandonar el rock para centrarse en la música infantil, Lora no dio indicios de querer alejarse del género que lo ha consolidado gran parte de su carrera.

Mencionó que su trayectoria incluye éxitos como Chavo de Honda, Oye cantinero y Perro negro, canciones que siguen vigentes muchos años después de su creación.

El cantautor mexicano habría ganado
El cantautor mexicano habría ganado la batalla legal para usar el nombre "El Tri" para referirse a la selección Foto: Cuartoscuro

La postura de Alex Lora sobre los corridos tumbados y la censura

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la censura de géneros como los corridos tumbados, Alex Lora sostuvo que todas las expresiones musicales son válidas mientras conecten con el sentir de la gente.

“La gente, el público, es el que al tiempo va a decir qué es lo que vale y qué es lo que es desechable”, declaró el cantante, según recogió la prensa reunida en el evento.

Alex Lora dedicó su canción
Alex Lora dedicó su canción a la historia de amor entre Rafael Caro Quintero y Sara Cosío que condujo a la caída del capo FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

Lora recalcó que no está a favor de prohibir o censurar tipos de música, incluidos los narcocorridos, pese a la discusión pública que han generado. En la misma entrevista, amplió su postura: +

“Nosotros no somos nada para juzgar a nadie”.

El pensamiento de Alex Lora sobre el reguetón y la diversidad musical

A lo largo de las últimas décadas, el reguetón ha sido uno de los géneros más cuestionados por críticos y músicos que consideran que sus letras carecen de contenido cultural.

Otros sectores lo defienden como una expresión cuya popularidad refleja la actualidad juvenil.

En antiguas declaraciones, Alex Lora recordó que, durante sus inicios en el rock, no se reconocía la variedad musical fuera de ese círculo.

Su visión cambió a partir del lanzamiento del disco Sinfónico, cuando incorporó orquesta a su estilo tradicional e incorporó géneros como bolero, tango y música popular mexicana.

El músico sostuvo que “toda la música es bonita” y manifestó apertura a diferentes estilos, incluido el reguetón, considerándolo parte de la evolución cultural, pero manteniendo siempre la esencia del rock and roll en sus trabajos.

