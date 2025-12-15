México

“Soy un hombre de fe y convicciones”: documental sobre AMLO se estrena en Canal Once y YouTube

El largometraje aborda el origen y consolidación del movimiento Morena y el cierre del mandato de López Obrador

El documental combina entrevistas, material de archivo y fragmentos de discursos de López Obrador, sin evaluar su gestión gubernamental. Crédito: Canal Catorce

El documental Soy un hombre de fe y convicciones, centrado en la vida y trayectoria del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue estrenado recientemente en plataformas digitales y tuvo su primera transmisión en televisión abierta a través de Canal Once.

La difusión del largometraje ocurre a unas semanas de que el exmandatario reapareciera públicamente para presentar su libro Grandeza, lo que volvió a colocar su figura en el debate público.

La producción aborda la fe como un elemento recurrente en el discurso del expresidente y construye su narrativa a partir de entrevistas, material de archivo y pasajes de su trayectoria política.

El largometraje combina entrevistas, material de archivo y fragmentos de discursos de López Obrador. (Jovani Pérez)

El enfoque se plantea desde una perspectiva documental, sin centrarse en una evaluación de su gestión gubernamental.

Transmisión en televisión pública y plataformas digitales

Soy un hombre de fe y convicciones fue transmitido por primera vez en Canal Once el pasado sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas.

El canal público tiene programada una segunda emisión para el martes 16 de diciembre a las 23:00 horas.

De manera paralela, el documental se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma YouTube, a través del canal oficial de Canal Catorce, donde hasta el momento registra más de 50 mil visualizaciones, lo que ha ampliado su alcance fuera de la televisión abierta.

Entrevistas y material de archivo

El largometraje incluye entrevistas con figuras del ámbito político y cultural vinculadas al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Noroña ofrece su perspectiva sobre el movimiento Morena y la relación de López Obrador con sectores populares. Crédito: Canal Once

Entre las personas que participan se encuentran la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el senador Gerardo Fernández Noroña; la escritora Elena Poniatowska, además de otros personajes afines a ese proyecto político.

Estos testimonios se complementan con fragmentos de discursos de López Obrador y con imágenes registradas durante su despedida pública en distintos estados del país al término de su mandato, las cuales funcionan como eje visual del relato.

Contexto reciente del expresidente

El estreno del documental coincide con la reciente reaparición pública de López Obrador, quien difundió un video desde su rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, para presentar su libro Grandeza.

En el mensaje, el exmandatario afirmó encontrarse en buen estado de salud y reiteró que, tras concluir su mandato el 1 de octubre de 2024, se retiró de la política activa.

López Obrador reapareció públicamente para presentar su libro Grandeza desde su rancho “La Chingada” en Palenque, Chiapas.

En redes sociales, explicó que su nuevo libro tiene como objetivo reivindicar a los pueblos originarios y a las civilizaciones del México antiguo, a las que consideró fundamentales para comprender la identidad cultural del país.

Temas que aborda el documental

  • La fe como elemento central en el discurso personal de López Obrador
  • La relación entre convicciones individuales y acción política
  • Su vínculo con sectores populares y movimientos sociales
  • El origen y consolidación del movimiento Morena
  • El cierre de su mandato y su despedida pública

El documental forma parte de la oferta de contenidos audiovisuales que revisan la trayectoria de figuras relevantes de la política mexicana reciente desde un enfoque testimonial.

