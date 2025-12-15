México

Piloto de jet siniestrado trató de aterrizar en un campo de futbol para salvar vidas previo al choque l VIDEOS

El accidente ocurrió en Toluca, Estado de México

La Agencia Federal de Aviación
La Agencia Federal de Aviación Civil y otras autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido en el Estado de México. Crédito:FB VECINOS UNIDOS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SUS BARRIOS

Seis personas murieron tras la caída de una avioneta ejecutiva cerca del Aeropuerto de Toluca este lunes 15 de diciembre a las 12:31, según confirmó el gobierno del Estado de México. El accidente ocurrió en la colonia San Pedro Toltepec, a escasos metros de la terminal aérea.

Aeronave cae cerca del aeropuerto de Toluca Crédito: X/Gpo.Siade.Ac.oficial

La aeronave, identificada como Cessna Citation lll XA-PRO de la empresa Jet Pro, había partido del Aeropuerto de Acapulco con destino a la capital mexiquense y se precipitó en la intersección de la calle Industria Automotriz y boulevard Miguel Alemán.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México reportó que el impacto se produjo en la intersección de Industria Automotriz y boulevard Miguel Alemán.

El piloto de la aeronave privada informó a la Torre de Control que perdían altura antes de llegar a la pista de aterrizaje Crédito: Especial

El Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, confirmó el fallecimiento de seis personas en el siniestro. Tras el accidente, unidades de emergencia y el cuerpo de Bomberos de Metepec acudieron al lugar para atender la situación y sofocar las llamas provocadas por el impacto.

Se reportan seis muertos en el accidente.Crédito: Facebook/Rodrigo Toledano

La Secretaría de Seguridad del Estado de México solicitó a la población evitar la zona para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Cuerpos de emergencia ya se encuentran en el lugar. Crédito: Facebook/San Pedro Totoltepec

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), junto con la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), encabezan la investigación para determinar las causas del siniestro, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El Cessna Citation III accidentado había partido del Aeropuerto de Acapulco con destino a Toluca, transportando a ocho pasajeros, el piloto y el copiloto, según el plan de vuelo.

La aeronave se dirigía hacia Toluca y había salido de Acapulco. Crédito: Facebook/Carlos Alberto Hernández Valdes

La aeronave, fabricada en 1984, destaca por su velocidad de crucero de 830 km/h, capacidad para entre 6 y 8 pasajeros —hasta 9 en ciertas configuraciones— y un alcance transcontinental. Entre sus características técnicas figuran una cabina espaciosa, aviónica digital Honeywell SPZ-8000 y un tren de aterrizaje diseñado para mantener la estabilidad en condiciones adversas.

De acuerdo con un testigo de los hechos citado por N+, la aeronave dio una vuelta para estrellarse en un campo de fútbol. Las imágenes permiten deducir que sí logró aterrizar en esa zona pero la fuerza y la velocidad del vehículo hicieron que su trayectoria continuara hasta dar con las instalaciones cercanas.

¿De cuánto es la vida útil de un avión?

Había 8 pasajeros en el avión, además del piloto y el copiloto. Crédito: Facebook/Frank Zauron

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) ha destacado que la producción y el final de la vida útil de los aviones representan desafíos ambientales relevantes.

En la última década, se ha retirado un promedio de 650 aeronaves comerciales al año a nivel mundial, con una edad media de jubilación de 25 a 30 años para aviones de pasajeros y de 30 a 40 años para aviones de carga.

Una aeronave se considera residuo cuando se toma la decisión definitiva de su desmantelamiento y se realiza el primer corte en su estructura, lo que marca el fin de su vida operativa.

Tras su retiro, las aeronaves pasan por un proceso de desmantelamiento en el que los materiales se preparan para reciclaje, revalorización, recuperación energética o disposición en vertederos. La reutilización de componentes, como motores o trenes de aterrizaje, depende de la disponibilidad de registros y de la aprobación correspondiente, lo que puede permitir su reincorporación al sector aeroespacial.

