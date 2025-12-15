La red de García Luna: 61 órdenes de captura y millones desviados

La Fiscalía General de la República giró 61 órdenes de aprehensión por desvío de recursos durante la gestión de Genaro García Luna. (REUTERS/Tomas Bravo/Arcivo)

Luego de identificar una red en la que funcionarios públicos y privados realizaban desvío de recursos, durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón.

La Fiscalía General de la República (FGR) giró 61 órdenes de aprehensión y entre los delitos relacionados con estos hechos figuran el peculado, operaciones con recursos ilícitos y delincuencia organizada.

Además, las investigaciones de las autoridades señalaron que estarían involucrados familiares del exsecretario de seguridad, pues se encontraron sus nombres en contratos formalizados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Motivos de las órdenes de aprehensión

La SHCP detectó que la red de corrupción desvió 745.9 millones de dólares mediante contratos con órganos de seguridad pública en México. (Cuartoscuro)

De acuerdo con un documento difundido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 1 de marzo de 2023, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México”.

Además, en el mismo escrito se mencionó que a partir de estos convenios “se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”.

Además, en el documento se señaló que las ganancias obtenidas se enviaron a otros países usando métodos para esconder el origen del dinero, como paraísos fiscales para que no se pudiera rastrear y se utilizó para comprar propiedades y otros bienes en Florida, Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera identificó la ruta del dinero y bloqueó a los involucrados en la confabulación. (Agencias de gobierno)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó la red de corrupción de García Luna, así como la forma de operar, los montos y la ruta que siguieron los recursos.

Como resultado, se incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y fueron denunciados ante la FGR el 24 de diciembre de 2019.

Además, en el mismo documento se mencionó que “el gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito de Miami-Dade“.

El suburbio en la ciudad de Miami, donde García Luna adquirió una oficina (Google Maps)

La finalidad fue ”recuperar los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano“, señala el comunicado de la SHCP. Se tienen aseguradas 19 propiedades tanto del exfuncionario como de sus presuntos cómplices.

En el mismo texto se aclaró que estas acciones el proceso civil eran independiente al juicio penal al que estaba sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

Respecto a México, el documento estableció que “los procesos penales continuaban su curso y el gobierno esperaba que abarcaran también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción”.

Las indagatorias de la fiscalía revelaron que García Luna encabezó dichos nexos “durante más de 20 años, incluyendo dentro los seis años en los que ya no era servidor público”, según el comunicado.

Implicados en la red de corrupción

Las investigaciones revelan que la red operó durante más de 20 años, incluso después de que García Luna dejó el cargo público. (AP Foto/John Minchillo/Especial)

Además de su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, los hermanos del ex funcionario federal, Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto figuran en la lista de órdenes de aprehensión, así como dos miembros de la empresa Weinberg.

De acuerdo con un comunicado de 2024, el 31 de diciembre de 2023 fue detenido a las 4:15 horas en Madrid, España Jonathan Alexis “N”, de nacionalidad mexicana con pasaporte polaco.

“Es parte de la familia y grupo Weinberg se integra de al menos 80 empresas en las que comparte domicilio en Panamá, México y Estados Unidos”, destaca el documento, en el que se le señala de triangulación de recursos con Nunvav Inc, ICIT Holding SA de CV, ICIT Private Security México SA de CV.

A continuación se muestra la lista completa de las 61 órdenes de aprehensión:

Genaro García Luna, Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, de grupo Weinberg Jorge Luis “N”, titular de Nunvav Inc, una de las empresas señaladas por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en favor de García Luna. Impuso un amparo indirecto el 08 de Enero del 2020 y cuenta con 89 notificaciones Rosalba “N”, asistente personal de los Weinberg, nombrada apoderada de la sociedad mercantil Estela “N”, apoderada legal de ICIT Private Security México María Vanesa “N”, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav, Inc Francisco “N” y Gabriel “N”; el primero falleció en agosto de 2025 y el segundo continúa siendo investigado por la FGR por recibir ingresos de 939 millones, 614 mil 955 pesos de 2013 a 2019 Natan “N”, empresario colombiano que presuntamente fungió como prestanombres Felix “N”, vicepresidente y tesorero de Nunvav Inc. Aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas “de papel” sin empleados ni infraestructura. Triangularon 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol, según Noroeste Roberto “N”, miembro de Nunvav Inc Roberto “O”, exapoderado de Gas Mart, detenido en 2024 Alfredo “N”, empresario sinaloense y presidente del club Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico Jesús Artemio “N”, representante legal de Gas Mart, detenido en 2024 Mara Thelma Vega Pozos, vinculada a proceso en 2023 Ruben Darío “N”, apoderado de Gas Mart, detenido en 2024 Juan Eladio “N”, apoderado legal de Gas Mart Héctor “N”, accionista de Gas Mart Ramón Alejandro “N”, quien fue gobernador del estado de Baja California Karina Argelia “N” Raúl “N” Ximena Abigail “N” Jorge Luis “N” Manuel Alberto “N” Guadalupe Domínguez Escalona Jorge Luis “N” David “N” y María “N” Linda Cristina “N” Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna, involucrados en desvío de recursos Oswaldo “N” Jesús Alejandro “N” Edgar Anuar “N” Juan Pablo “N” Brenda Berenice “N” Cristina “N” Veronica Begoña “N” Jannet “N” Gonzalo “N” Antonio “N” Saúl “N” Paulo “N” Fermin “N” María Mavela “N” Eduardo Enrique “N” José Luis “N” Javier “N” María Lidia “N” Jaime “N” Jesús Alberto “N” Emanuel “N” Antonio “N” Eduardo “N” Jesús Gabriel “N”, recientemente detenido Rafael “N” Salvador “N”

Tras la detección de la red de corrupción dirigida por García Luna, las autoridades continúan desarrollando investigaciones para dar con todos los implicados.