México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex en vivo este 13 de diciembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar
22:39 hsHoy

Retiran el bloqueo en la carretera México-Toluca por el caso Refugio Franciscano

21:41 hsHoy

Se mantiene el bloqueo parcial en la carretera México-Toluca por el caso Refugio Franciscano. La alternativa es la México-Marquesa.

Aquí el contexto del bloqueo:

Animalistas temen que maten a más de mil perros y gatos del Refugio Franciscano en CDMX: acusan venta del predio

Un cambio de administración del terreno pone en duda la vida y la seguridad de los animales

Más de mil perritos y
Más de mil perritos y gatitos viven en el Refugio Franciscano. (fb/refugiofranciscanoac)

Una resolución judicial determinó el futuro de miles de perros y gatos alojados en el Refugio Franciscano de la Ciudad de México, cuya administración se vio obligada a desalojar el recinto tras varias décadas de operaciones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo en la madrugada del 11 de diciembre para proceder con la desocupación del predio ubicado en Cuajimalpa.

Leer la nota completa
21:41 hsHoy

Temas Relacionados

ManifestaciónBloqueosCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

El PRI se suma al meme viral “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny y lo linchan en redes

El partido político intentó conectar con los jóvenes, pero falló en el intento

El PRI se suma al

Temblor hoy 13 de diciembre en México: se registró un microsismo de 2.2 en Xochimilco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este sábado

Temblor hoy 13 de diciembre

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

El “Monstruo Mexicano” fue el rival mandatorio del tapatío durante varios años en las 168 libras

Esta es la cantidad de

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de la gente a través de estas personajes

Lo más vistó en Disney+

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

El empresario chino se encuentra detenido desde 2016 por delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud

Zhenli Ye Gon obtiene amparo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estuvo siete años acusado de

Estuvo siete años acusado de abusar de su hija, pero en el juicio ella reconoció que había mentido y la Justicia lo absolvió

Inteligencia espacial, la capacidad que aún no ha sido dominada por las IA

Noelia Marzol mostró cómo continúa la recuperación de su hijo tras su operación: “Hay que mantenerlo quieto 10 días”

Un patrullero municipal chocó contra un camión recolector de basura en La Plata: tres empleados resultaron heridos

Descubre por qué la selfie con movimiento es lo mejor para evitar que suplanten tu identidad en Navidad

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción en Estados Unidos: una

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

Josh Hutcherson reveló que recién conoció el rechazo después del éxito de Los Juegos del Hambre

La curiosa historia de Jon Bon Jovi y su primer sueldo: USD180 por cantar para un disco de Star Wars

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Fuerte despliegue policial por un tiroteo en un campus universitario de Rhode Island: reportan múltiples heridos

DEPORTES

Racing y Estudiantes definirán al

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La presencia de Juan Sebastián Verón en la tribuna con los hinchas de Estudiantes en la final ante Racing tras la suspensión que recibió

Un medio especializado en Fórmula 1 armó un ranking de los pilotos del 2025 y sorprendió con la ubicación de Franco Colapinto

Subastaron la icónica camiseta de Maradona en la recordada batalla campal frente al Athletic Bilbao: el récord que alcanzó

River Plate venció 3-1 al Chelsea y se clasificó a la final de la Messi Cup en Miami