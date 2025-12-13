Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex en vivo este 13 de diciembre

Retiran el bloqueo en la carretera México-Toluca por el caso Refugio Franciscano
Se mantiene el bloqueo parcial en la carretera México-Toluca por el caso Refugio Franciscano. La alternativa es la México-Marquesa.
Aquí el contexto del bloqueo:
Una resolución judicial determinó el futuro de miles de perros y gatos alojados en el Refugio Franciscano de la Ciudad de México, cuya administración se vio obligada a desalojar el recinto tras varias décadas de operaciones. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo en la madrugada del 11 de diciembre para proceder con la desocupación del predio ubicado en Cuajimalpa.