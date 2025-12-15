Final de ¿Quién es la Máscara?: Carro Ñero no gana y se descubre la identidad del famoso

La competencia final de la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? tuvo grandes personajes. (@eslamascara)

La noche del domingo 14 de diciembre, Gabriel Soto se despidió de la posibilidad de alzarse como campeón en la final de ¿Quién es la Máscara? 2025. El desenlace tuvo la revelación de identidades y las actuaciones de los últimos participantes, en una gala que destacó por la competencia entre los personajes Maestro Bops, Metaliebre, Tropi Coco y Carro Ñero.

Durante la final, Tropi Coco y Carro Ñero disputaron el último duelo en una contienda donde las interpretaciones en vivo cobraron protagonismo. Gabriel Soto, oculto bajo la máscara de Carro Ñero, sorprendió con su puesta en escena acompañado de Anahí, con quien interpretó el tema “Baila esta Cumbia”. En otra ronda, Carro Ñero interpretó “Mi Gente” de J Balvin, en un despliegue que levantó la ovación del público.

Tropi Coco y Carro Ñero se enfrentaron en un duelo musical de infarto. (@eslamascara)

A diferencia de otras temporadas, en la edición 2025, el público tuvo la responsabilidad principal en la definición del ganador. Tras la votación, Tropi Coco —personificado por Paulina Goto— se llevó el primer lugar, marcando un cambio respecto a ciclos anteriores donde los jueces incidían en la decisión. La final de “¿Quién es la Máscara?” estuvo marcada por la revelación de cuatro identidades luego de diez semanas de competencia, en las que 18 personajes lucharon por llegar al último programa.

Las especulaciones sobre la identidad de Carro Ñero ocuparon gran parte del interés del jurado. Entre los nombres más considerados figuraron William Levy, Sebastián Rulli y David Zepeda. No obstante, Anahí y Carlos Rivera apuntaron correctamente hacia Soto, quien retiró la máscara entre aplausos y agradecimientos. El actor declaró ante la audiencia que participar en el show representó un desafío personal significativo y compartió que su intención era enviar “un mensaje de familia, unión y vencer retos”.

“Dicen el la actuación que los personajes te escogen a ti y creo que en este caso me tocó la mejor máscara que fue el Carro Ñero, con una onda increíble y con un flow padrísimo, le puedes sacar muchísimo jugo y me despido de Carro Ñero”, dijo Gabriel Soto tras ser revelado", declaró.

Tras revelar su identidad, Gabriel Soto pidió quedarse con la máscara de recuerdo. (@eslamascara)

El actor también explicó que con su personaje buscaba brindar una nueva perspectiva sobre los animales carroñeros: “Vivimos sin miedo, apostamos por la vida y no tiramos la toalla”, expuso Soto sobre el escenario. Sobre su paso por el programa, pidó sumamente emocionado conservar la máscara como recuerdo, dado que consideró especial el viaje experimentado a través de ese rol.

El desenlace incluyó la revelación de otros finalistas destacados. Marie Claire Harp, quien compitió como Metaliebre, y Daniel Sosa, Maestro Bops, también revelaron sus identidades tras quedar fuera de la última ronda. Finalmente, Paulina Goto conmocionó a la audiencia tras hacerse con el trofeo, logrando el reconocimiento gracias a su interpretación de “I Will Always Love You” y una presentación junto a Carlos Rivera. Al quitarse la máscara, Goto agradeció la oportunidad de reconectarse con su faceta artística y recordó que su decisión de participar estuvo marcada por el deseo de rendir homenaje a su padre, recientemente fallecido.