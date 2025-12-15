México

Final de ¿Quién es la Máscara?: Carro Ñero no gana y se descubre la identidad del famoso

La competencia final de la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? tuvo grandes personajes

Guardar
La competencia final de la
La competencia final de la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? tuvo grandes personajes. (@eslamascara)

La noche del domingo 14 de diciembre, Gabriel Soto se despidió de la posibilidad de alzarse como campeón en la final de ¿Quién es la Máscara? 2025. El desenlace tuvo la revelación de identidades y las actuaciones de los últimos participantes, en una gala que destacó por la competencia entre los personajes Maestro Bops, Metaliebre, Tropi Coco y Carro Ñero.

Durante la final, Tropi Coco y Carro Ñero disputaron el último duelo en una contienda donde las interpretaciones en vivo cobraron protagonismo. Gabriel Soto, oculto bajo la máscara de Carro Ñero, sorprendió con su puesta en escena acompañado de Anahí, con quien interpretó el tema “Baila esta Cumbia”. En otra ronda, Carro Ñero interpretó “Mi Gente” de J Balvin, en un despliegue que levantó la ovación del público.

Tropi Coco y Carro Ñero
Tropi Coco y Carro Ñero se enfrentaron en un duelo musical de infarto. (@eslamascara)

A diferencia de otras temporadas, en la edición 2025, el público tuvo la responsabilidad principal en la definición del ganador. Tras la votación, Tropi Coco —personificado por Paulina Goto— se llevó el primer lugar, marcando un cambio respecto a ciclos anteriores donde los jueces incidían en la decisión. La final de “¿Quién es la Máscara?” estuvo marcada por la revelación de cuatro identidades luego de diez semanas de competencia, en las que 18 personajes lucharon por llegar al último programa.

Las especulaciones sobre la identidad de Carro Ñero ocuparon gran parte del interés del jurado. Entre los nombres más considerados figuraron William Levy, Sebastián Rulli y David Zepeda. No obstante, Anahí y Carlos Rivera apuntaron correctamente hacia Soto, quien retiró la máscara entre aplausos y agradecimientos. El actor declaró ante la audiencia que participar en el show representó un desafío personal significativo y compartió que su intención era enviar “un mensaje de familia, unión y vencer retos”.

“Dicen el la actuación que los personajes te escogen a ti y creo que en este caso me tocó la mejor máscara que fue el Carro Ñero, con una onda increíble y con un flow padrísimo, le puedes sacar muchísimo jugo y me despido de Carro Ñero”, dijo Gabriel Soto tras ser revelado", declaró.

Tras revelar su identidad, Gabriel
Tras revelar su identidad, Gabriel Soto pidió quedarse con la máscara de recuerdo. (@eslamascara)

El actor también explicó que con su personaje buscaba brindar una nueva perspectiva sobre los animales carroñeros: “Vivimos sin miedo, apostamos por la vida y no tiramos la toalla”, expuso Soto sobre el escenario. Sobre su paso por el programa, pidó sumamente emocionado conservar la máscara como recuerdo, dado que consideró especial el viaje experimentado a través de ese rol.

El desenlace incluyó la revelación de otros finalistas destacados. Marie Claire Harp, quien compitió como Metaliebre, y Daniel Sosa, Maestro Bops, también revelaron sus identidades tras quedar fuera de la última ronda. Finalmente, Paulina Goto conmocionó a la audiencia tras hacerse con el trofeo, logrando el reconocimiento gracias a su interpretación de “I Will Always Love You” y una presentación junto a Carlos Rivera. Al quitarse la máscara, Goto agradeció la oportunidad de reconectarse con su faceta artística y recordó que su decisión de participar estuvo marcada por el deseo de rendir homenaje a su padre, recientemente fallecido.

Temas Relacionados

Gabriel Soto¿Quién es la Máscara?mexico-entretenimiento

Más Noticias

Heavy Metal X’Mas 2025 reúne a fans del metal en la primera posada de CDMX

Cientos de fans disfrutaron de una jornada dedicada al género del metal en el Circo Volador

Heavy Metal X’Mas 2025 reúne

Así reaccionó Christian Nodal cuando Ángela Aguilar gritó “Amooor” en pleno concierto

La cantante finalizó su gira Libre Corazón Tour en Estados Unidos

Así reaccionó Christian Nodal cuando

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Quiénes son los finalistas y cuando termina La Granja VIP

Sergio Mayer Mori se convirtió en el noveno elimiando del reality

Quiénes son los finalistas y

Quién ganó la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? 2025

La final de ¿Quién es la Máscara? tuvo un gran despliegue de talento

Quién ganó la séptima temporada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra Guardia Nacional

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Trasladan a 25 reos de Michoacán a penales federales por su liderazgo negativo y capacidad de corromper

Identifican 8 grupos criminales relacionados al robo contra transportistas en Edomex: sus nombres y dónde operan

El Cártel Jalisco Nueva Generación y otras 4 organizaciones más son señaladas por extorsionar a los limoneros en Michoacán

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Heavy Metal X’Mas 2025 reúne

Heavy Metal X’Mas 2025 reúne a fans del metal en la primera posada de CDMX

Así reaccionó Christian Nodal cuando Ángela Aguilar gritó “Amooor” en pleno concierto

Quiénes son los finalistas y cuando termina La Granja VIP

Quién ganó la séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? 2025

La Granja VIP: Quién fue el noveno eliminado del reality

DEPORTES

Toluca se corona bicampeón del

Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025 con penal de Alexis Vega

Gignac es agredido por un aficionado de Toluca: así fue el momento en que golpearon al delantero de Tigres

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México