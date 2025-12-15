Aumentará el monto de Vales Mercomuna en 2026, asegura Clara Brugada

Clara Brugada asegura que el monto de Vales Mercomuna aumentará en 2026 (Foto: Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México concluyó la entrega de vales Mercomuna 2025, este domingo 14 de diciembre. Clara Brugada, jefa de gobierno, acudió al deportivo Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco para entregar el apoyo a los beneficiados de este programa.

Y, con miras en 2026, la mandataria explicó que el próximo año los beneficiarios de este programa recibirán un aumento, por lo que tendrán más dinero en vales. El anuncio fue realizado por Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno capitalina, durante la última entrega anual de vales en el deportivo Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, según la conferencia de prensa de Clara Brugada.

El objetivo de este aumento es fortalecer la economía comunitaria y el bienestar social, lo que beneficiará a cientos de miles de familias y comercios locales, de acuerdo con lo que explicaron las autoridades.

Permiten a miles de familias adquirir alimentos frescos y básicos en comercios locales autorizados Crédito: Cuartoscuro

Por ello, dentro del presupuesto de la CDMX para 2026 se tiene considerado que los programas sociales, como Mercomuna, tenga un aumento y así los beneficiados gocen de estos cambios en beneficios de los comercios locales y la economía de las familias mexicanas.

¿De cuánto será el apoyo de vales Mercomuna en 2026?

El programa de vales Mercomuna incrementará su monto a tres mil pesos por beneficiario a partir de 2026. Actualmente, el programa Mercomuna beneficia a más de 335 mil familias en la capital, y para el próximo año se prevé duplicar el número de personas beneficiarias, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades en conferencia de prensa.

El apoyo, que hasta ahora consiste en dos mil pesos en vales, se elevará a tres mil pesos y se entregará de manera continua durante los próximos cinco años. Brugada subrayó que este incremento será posible tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, que contempla una asignación de 26 mil millones de pesos para programas sociales en la Ciudad de México.

El programa de vales Mercomuna incrementará su monto a tres mil pesos por beneficiario a partir de 2026 ( Cuartoscuro)

El programa funciona como una moneda local, con mecanismos de seguridad que garantizan su autenticidad. Los vales pueden utilizarse para adquirir alimentos, ropa, calzado y productos de primera necesidad en los 30 mil negocios registrados, entre mercados públicos y tiendas de barrio. Brugada invitó a los comerciantes que aún no forman parte del esquema a incorporarse de manera gratuita y con atención personalizada a través de Locatel.

Durante la conferencia de prensa, Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención y Participación Ciudadana, precisó que la última entrega de vales de 2025 alcanzó a personas de entre 19 y 56 años. Tomás Pliego recordó que el programa nació en Iztapalapa durante la pandemia de Covid-19 y destacó su doble impacto: “Apoya a las familias que más lo necesitan y beneficia a los comerciantes pequeños y medianos como tiendas y puestos en mercados de colonias, barrios y pueblos, que también se registraron para recibir los vales”.

En el contexto presupuestal, Brugada enfatizó que la clave para sostener y ampliar los programas sociales en la Ciudad de México radica en la honestidad gubernamental. “La clave es ser un gobierno honesto, que viene a servir a la gente y no a servirse del gobierno, no a servirse de los recursos”, afirmó la mandataria. Añadió que la administración actual destina los recursos públicos directamente a la ciudadanía, lo que permite mantener y expandir apoyos como Mercomuna y otros programas, entre ellos Desde la Cuna, dirigido a la infancia de cero a tres años.

La jefa de Gobierno reiteró que los vales entregados durante 2025 podrán canjearse hasta el 28 de febrero del año siguiente Crédito: Cuartoscuro

¿Cuándo es el último día para canjear los vales Mercomuna?

La jefa de Gobierno reiteró que los vales entregados durante 2025 podrán canjearse hasta el 28 de febrero del año siguiente, e instó a las familias a aprovechar este respaldo durante la temporada decembrina. Además, recalcó el compromiso de su administración con la continuidad y el fortalecimiento de los programas sociales, en línea con la filosofía de la Cuarta Transformación.

Desde su origen en Iztapalapa durante la emergencia sanitaria, Mercomuna se ha consolidado como un instrumento que impulsa tanto a las familias en situación vulnerable como a los pequeños y medianos comercios de la Ciudad de México, generando beneficios directos en la vida cotidiana de la comunidad.