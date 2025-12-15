México

Beca Rita Cetina: cuáles son letras que reciben su pago el miércoles 17 de diciembre

Esta es la última semana de pagos para los beneficiarios de este apoyo

Guardar
Como en otros pagos, el
Como en otros pagos, el deposito se realiza de forma escalonada conforme a la primera letra del primer apellido.

Este mes de diciembre no solo los trabajadores recibirán su aguinaldo, sino que también los estudiantes tendrán una recompensa por su gran esfuerzo.

Y es que en diciembre, miles de estudiantes de secundaria en México recibirán el pago correspondiente al último bimestre de la Beca Rita Cetina, el cual es también el último pago del año para estos beneficiarios.

En este sentido, este depósito puede ser usado por los estudiantes para realizar sus gastos navideños, ya que el apoyo llega durante su periodo vacacional

La dispersión de los recursos comenzó este mes con los beneficiarios que ya poseen su tarjeta del Banco del Bienestar y han recibido al menos un depósito previo.

Como siempre, es importante estar al pendiente de las fechas del calendario oficial, por lo que aquí te decimos quienes reciben depósito el miércoles 17 de diciembre.

La SEP informó que, aunque
La SEP informó que, aunque en 2026 la estrategia contempla una expansión significativa para beneficiar a más de 21 millones de alumnos de escuelas públicas de nivel básico.

Quiénes son las letras que reciben su deposito el próximo miércoles 17 de diciembre

Este miércoles 17 de diciembre, el depósito se realizará unicamente para quienes su primer apellido inicie con la letra S, según el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por suerte, este día solo una letra del calendario por lo que no se estima que haya problemas ni retrasos con los depositos y estos podrían verse reflejados durante las primeras horas del día, aunque la autoridad tiene hasta los últimos minutos del día para realizarlo.

Los beneficiarios pueden verificar el depósito a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, que permite consultar saldos y movimientos. Además, está disponible la línea telefónica del banco, 800 900 2000, donde, al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, se puede confirmar la recepción del apoyo.

Recuerda que el monto entregado es de 1 900 pesos por familia para el bimestre noviembre–diciembre y que en los casos donde hay dos o más hijos inscritos en secundaria, las autoridades precisaron que se suman 700 adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

Los recursos permanecen disponibles en la cuenta bancaria, por lo que pueden ser retirados o utilizados en cualquier momento, sin importar la fecha asignada para el depósito. Esta flexibilidad permite a las familias administrar el apoyo según sus necesidades.

(Jesús Avilés/ Infobae México)
(Jesús Avilés/ Infobae México)

Calendario oficial de pagos del mes de diciembree

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

Como es bien sabido, la Beca Rita Cetina es un un programa prioritario del Gobierno de México que busca reducir el abandono escolar y asegurar la conclusión de la educación básica.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecas del BienestarProgramas Socialesmexico-noticias

Más Noticias

Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Gignac abre el marcador para la UANL

Ya se juegan los primeros 45 minutos de la final de vuelta en el Estadio Nemesio Díez en el Edomex

Toluca vs Tigres final del

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

También fueron arrestados tres de sus colaboradores

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder

Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

Pedro Antonio Torres Méndez habló sobre la unión y el apoyo familiar en estos días complicados, resaltando la importancia de estar juntos y agradecer cada momento al lado de su padre

Hijo de Pedro Torres y

La red de García Luna: 61 órdenes de captura y millones desviados

Las autoridades mexicanas desmantelaron la red de corrupción que involucró a familiares y empresarios con recursos públicos

La red de García Luna:

Ocho muertos y varios heridos en volcadura de camión de pasajeros en Nuevo León

Elementos de emergencia ya se encuentran en la zona

Ocho muertos y varios heridos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Hallan culpable exalcaldesa de Amanalco, Edomex, por ordenar a la Familia Michoacana homicidio de sindico y escolta

Ataque armado en bar de Tijuana, Baja California, deja dos muertos y tres detenidos

Harfuch presenta avances de seguridad tras captura de “El limones”, extorsionador de alto perfil del Cártel de Sinaloa

ONG’s defensoras de derechos LBGT exigen justicia tras asesinato de Enrique Estrada, director del Sistema DIF en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Pedro Torres y

Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de diciembre

Florinda Meza explota contra La Chilindrina y la acusa de robarse el personaje: “¿Por qué aferrarse a eso hasta la vejez?

El Burro Van Rankin revela el desaire que lo alejó nuevamente de Luis Miguel: “No le voy a estar rogando”

DEPORTES

Toluca vs Tigres final del

Toluca vs Tigres final del Apertura 2025 Liga MX en vivo: Gignac abre el marcador para la UANL

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México

Sergio Ramos se despide de México con emotivo video tras concluir su etapa en Rayados