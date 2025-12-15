Beca Rita Cetina: cuáles son letras que reciben su pago el miércoles 17 de diciembre

Como en otros pagos, el deposito se realiza de forma escalonada conforme a la primera letra del primer apellido.

Este mes de diciembre no solo los trabajadores recibirán su aguinaldo, sino que también los estudiantes tendrán una recompensa por su gran esfuerzo.

Y es que en diciembre, miles de estudiantes de secundaria en México recibirán el pago correspondiente al último bimestre de la Beca Rita Cetina, el cual es también el último pago del año para estos beneficiarios.

En este sentido, este depósito puede ser usado por los estudiantes para realizar sus gastos navideños, ya que el apoyo llega durante su periodo vacacional

La dispersión de los recursos comenzó este mes con los beneficiarios que ya poseen su tarjeta del Banco del Bienestar y han recibido al menos un depósito previo.

Como siempre, es importante estar al pendiente de las fechas del calendario oficial, por lo que aquí te decimos quienes reciben depósito el miércoles 17 de diciembre.

La SEP informó que, aunque en 2026 la estrategia contempla una expansión significativa para beneficiar a más de 21 millones de alumnos de escuelas públicas de nivel básico.

Quiénes son las letras que reciben su deposito el próximo miércoles 17 de diciembre

Este miércoles 17 de diciembre, el depósito se realizará unicamente para quienes su primer apellido inicie con la letra S, según el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por suerte, este día solo una letra del calendario por lo que no se estima que haya problemas ni retrasos con los depositos y estos podrían verse reflejados durante las primeras horas del día, aunque la autoridad tiene hasta los últimos minutos del día para realizarlo.

Los beneficiarios pueden verificar el depósito a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, que permite consultar saldos y movimientos. Además, está disponible la línea telefónica del banco, 800 900 2000, donde, al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, se puede confirmar la recepción del apoyo.

Recuerda que el monto entregado es de 1 900 pesos por familia para el bimestre noviembre–diciembre y que en los casos donde hay dos o más hijos inscritos en secundaria, las autoridades precisaron que se suman 700 adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

Los recursos permanecen disponibles en la cuenta bancaria, por lo que pueden ser retirados o utilizados en cualquier momento, sin importar la fecha asignada para el depósito. Esta flexibilidad permite a las familias administrar el apoyo según sus necesidades.

(Jesús Avilés/ Infobae México)

Calendario oficial de pagos del mes de diciembree

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

Como es bien sabido, la Beca Rita Cetina es un un programa prioritario del Gobierno de México que busca reducir el abandono escolar y asegurar la conclusión de la educación básica.