Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 15 al viernes 19 de diciembre

Estudiantes de nivel medio superior inscritos en este programa social cobran el apoyo económico a través de la tarjeta del Banco del Bienestar

La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social promovido por el Gobierno de México y está dirigido a estudiantes inscritos en instituciones públicas de nivel medio superior.

Quienes participan en el programa reciben un depósito de mil 900 pesos cada dos meses, cantidad que se abona a sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este respaldo económico está orientado a impulsar la continuidad de los alumnos en la preparatoria o el bachillerato.

El monto proporcionado tiene como fin que los beneficiarios adquieran distintos materiales que ayuden a finalizar sus estudios de este nivel.

Estudiantes de bachillerato reciben un
Estudiantes de bachillerato reciben un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La gestión de la Beca Benito Juárez está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, una dependencia del Gobierno de México.

El objetivo es disminuir el abandono escolar en el nivel medio superior y a abrir oportunidades para que más jóvenes ingresen a la universidad.

Los estudiantes pueden emplear este recurso otorgado en útiles, libros, alimentos o traslados entre su vivienda y el centro educativo.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Pagos de diciembre de la Beca Benito Juárez

El pasado lunes 1 de diciembre pasado, Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, presentó el calendario para los pagos de la Beca Benito Juárez.

Parte de los beneficiarios de este programa social ya recibieron el depósito de este mes de diciembre; sin embargo otros aún no han recibido la dispersión correspondiente de mil 900 pesos bimestrales.

Por este motivo, desean saber cuáles beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán el pago durante esta semana de depósitos entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán el pago del lunes 15 al viernes 19 de diciembre de mil 900 pesos bimestrales?

Hay una lista de beneficiarios de la Beca Benito Juárez que recibirán el pago del lunes 8 al viernes 12 de diciembre.

El depósito se lleva a cabo en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Cabe destacar que esta dispersión corresponde a la última de este 2025, por lo que se trata del sexto bimestre, que abarca los meses de noviembre y diciembre.

Los pagos son de mil 900 pesos bimestrales y son conforme a la primera letra del apellido paterno de los padres, madres o tutores de los menores de edad registrados.

Bimestre Noviembre - Diciembre

Lunes 15 N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 R

Miércoles 17 S

Jueves 18 T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Los pagos de la Beca Benito Juárez finalizarán este jueves 18 de diciembre con las letras T, U, V, W, X, Y y Z, por lo que todos los beneficiarios ya tendrían que tener cubierta su dispersión correspondiente.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas por si existe información acerca de los depósitos de este programa social.

