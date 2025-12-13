México

Beca Benito Juárez 2025: ¿Cuándo se reanudan los pagos para todos los beneficiarios?

Los depósitos se suspendieron el viernes 12 de diciembre

A partir del jueves 4 de diciembre, arrancó la dispersión del pago de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

A partir del jueves 4 de diciembre, arrancó la dispersión del pago de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, considerado el último depósito del año. La distribución de estos recursos sigue un orden específico basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario y se realiza mediante la tarjeta del Bienestar.

La entrega de la Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes de nivel preparatoria inscritos en escuelas públicas de México, quienes reciben un apoyo económico de $1,900 cada dos meses, distribuidos durante 10 meses del ciclo escolar. Los meses de julio y agosto quedan excluidos, ya que corresponden al periodo vacacional.

¿Cuándo se reanudan los pagos de la Beca Benito Juárez?

Cabe señalar que los pagos de la beca se suspendieron el viernes 12 de diciembre debido al asueto bancario por el Día del Empleado BancarioEsta jornada inhábil afecta a todo el sistema bancario nacional y además coincide con la celebración de la Virgen de Guadalupe, evento relevante para la comunidad católica en México.

Ahora, tras la pausa, los pagos a los beneficiarios se reanudarán el próximo lunes 15 de diciembre. Ese día, las personas cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ, O, P, Q podrán ver reflejado su dinero.

  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025
(X/@bbienestarmx)

¿Cuándo será el siguiente pago de la Beca Benito Juárez?

Las autoridades aún no han informado cuándo será el próximo pago del programa, sin embargo, si se toma en cuenta la forma en que se han distribuido los recursos, se espera que los beneficiarios reciban su siguiente apoyo en febrero de 2026.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

La consulta de saldo para la Beca Benito Juárez puede efectuarse en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Aquellos que buscan un control más eficiente sobre sus movimientos tienen la opción de descargar la aplicación móvil para revisar de forma continua los depósitos y retiros de la cuenta.

El proceso para verificar el estatus del depósito inicia al identificar la fecha asignada para el cobro; luego, es posible revisar la disponibilidad del pago utilizando el Buscador de Estatus en Línea o la app del Banco del Bienestar. Este trámite exige la CURP del beneficiario o de los hijos, la cual debe ingresarse en la página oficial del Buscador de Estatus. Una vez dentro, se selecciona la opción de Bancarización, donde aparecen los detalles de todos los pagos, y se elige el periodo de interés.

En el apartado seleccionado, se desplegarán los datos del pago, incluyendo el método utilizado para la entrega, el estado del depósito, así como la fecha y los periodos que abarca.

La finalidad principal es reducir el abandono escolar y proporcionar el apoyo económico indispensable para que los jóvenes continúen y concluyan sus estudios.

