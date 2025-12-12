México

Beca Benito Juárez 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

El depósito corresponde al del último bimestre de este año, que abarca los meses de noviembre y diciembre

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez consiste en un programa social promovido por el Gobierno de México y está orientado a estudiantes que cursan su formación en escuelas públicas de educación media superior.

Los beneficiados de este programa social acceden a un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, monto que se entrega directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Esta ayuda financiera busca incentivar la permanencia de los jóvenes en estudios de preparatoria o bachillerato.

El propósito de este recurso es respaldar la adquisición de materiales necesarios para finalizar satisfactoriamente esta etapa escolar.

Estudiantes de media superior reciben un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Gobierno de México.

La administración y operación de la Beca Benito Juárez está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependencia del Gobierno de México.

La meta principal es combatir la deserción en el nivel medio superior y fomentar el tránsito hacia la universidad.

El apoyo puede ser utilizado por los estudiantes para comprar útiles escolares, libros, alimentos o costear el transporte entre su domicilio y el centro educativo.

Durante este mes de diciembre, tendrá lugar el depósito de la Beca Benito Juárez, por lo cual parte del alumnado contará con el apoyo antes de Navidad y Año Nuevo.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó el calendario dispuesto para los pagos.

Varios beneficiarios de este programa social consultan cuál es la letra de apellidos a la que corresponde el pago de diciembre, relativo al último bimestre de 2025.

Es importante saber que los depósitos son progresivos según la inicial del apellido paterno de cada estudiantes de educación media superior.

La consulta por parte de los beneficiarios sigue siendo a qué letra corresponde el pago de la Beca Benito Juárez vigente durante diciembre.

¿En qué letra de pago va el depósito de este mes de diciembre de la Beca Benito Juárez 2025?

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó que los pagos comenzaron el pasado jueves 4 de diciembre.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, las dispersiones arrancaron para todos los beneficiarios de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Para este jueves 11 de diciembre, aquellos padres de familia, tutores y demás cuyo apellido comience con la letra M recibirán el pago, de acuerdo al calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Los pagos serán suspendidos de manera momentánea este próximo viernes 12 de diciembre; también durante el fin de semana, es decir, los días sábado 13 y domingo 14 del presente mes.

Las dispersiones nuevamente serán reactivadas el lunes 15 de noviembre para aquellos beneficiarios que marque el calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

