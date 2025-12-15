México

Ataque armado en Catemaco, Veracruz, deja tres muertos y cuatro heridos

Una discusión familiar desató la balacera en la comunidad de Tebanca

Un ataque con armas de fuego dejó un saldo de tres personas muertas y cuatro más gravemente heridas. (Margarito Pérez)

Un ataque con armas de fuego registrado la madrugada del pasado 14 de diciembre en un domicilio de la localidad de Tebanca, municipio de Catemaco, al sur de Veracruz, dejó un saldo de tres personas muertas y cuatro más gravemente heridas, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales son dos hombres y una mujer, quienes fueron localizados sin signos vitales al arribo de los cuerpos de emergencia.

Asimismo, en el mismo sitio cuatro personas (tres hombres y una mujer) resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Fuerzas federales despliegan operativo de vigilancia en la zona

Según la Fiscalía estatal, tras múltiples llamadas al 911 que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y efectivos del Ejército Mexicano, quienes aseguraron el perímetro y solicitaron el apoyo de paramédicos.

Las fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales desplegaron un operativo de vigilancia para dar con los responsables. (Foto: SSP Veracruz)

Posteriormente, personal de auxilio brindó atención prehospitalaria a los lesionados, sin embargo, confirmó que tres personas ya habían fallecido. Además, elementos de la Policía Ministerial y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios y las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con los reportes, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán los estudios de ley, en espera de que sus familiares acudan a realizar la identificación oficial.

Reunión familiar habría derivado en el ataque

De manera extraoficial, vecinos señalaron que en el inmueble se desarrollaba una reunión familiar que habría comenzado desde la tarde del sábado y se prolongó hasta la madrugada. Por motivos aún no esclarecidos, presuntamente se produjo una discusión entre los asistentes que escaló a una agresión violenta.

Versiones extraoficiales apuntan que una discusión familiar terminó en un ataque armado y agresiones con machetes. Imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Cruz

Testimonios recabados en el lugar refieren que durante el altercado se habrían utilizado armas de fuego y machetes, lo que derivó en la muerte de dos hombres y una mujer, así como en las lesiones de gravedad de cuatro personas más.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil de la agresión y deslindar responsabilidades, ya que hasta el momento se desconocen las causas que originaron este hecho violento que enluta a una familia y mantiene en estado crítico a varios lesionados.

Catemaco se ubica en la zona sur del estado de Veracruz, a aproximadamente 267 kilómetros de la ciudad de Xalapa.

Fiscalía detiene a 3 personas en 7 cateos

Esta misma semana, la FGE de Veracruz informó los avances de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional, misma que dio los siguientes resultados.

Material incautado en los 7 cateos. (FOTO: FGE Veracruz)

Coatzacoalcos y Cosoleacaque:

  • 2 personas detenidas
  • 1 vehículo con reporte de robo, asegurado
  • Se incautaron varias dosis de metanfetamina, cristal y marihuana
  • Se aseguraron cartuchos balísticos y un cargador
  • Se incautaron diversos materiales para la producción y registro de droga

Tuxpan:

  • 1 persona detenida
  • Se incautaron dosis de cristal, cocaína y marihuana
  • Se aseguraron objetos ilícitos para el consumo y registro de dosis de droga
  • 1 celular incautado

Ciudad Mendoza:

  • Se incautaron dosis de cristal y pipas para consumo de droga

Lerdo de Tejada:

  • Se aseguraron instrumentos para el consumo de droga
  • Se incautaron objetos con apariencia de arma de fuego
  • Se incautaron diversas dosis de marihuana

