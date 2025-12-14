QRishing: así es la nueva ciberestafa por QR que simulan multas en CDMX

Informes de ciber inteligencia señalan que los ataques de QRishing y phishing asistido por Inteligencia Artificial afectan principalmente a sectores estratégicos.

El QRishing, una modalidad de fraude digital que utiliza códigos QR maliciosos, se convirtió en una de las amenazas cibernéticas de mayor crecimiento y menor detección en 2025 y se prevé que aumente para 2026.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad y el Gabinete de Seguridad, a diferencia del phishing tradicional, este método no llega por correo electrónico, sino que por medio de un ticket con impresiones de sellos del Gobierno de México y un código QR, se simula una multa vehicular que se deja en el parabrisas de los autos estacionados.

QRishing, una infiltración rápida y sutil

El QRishing es una forma de phishing que explota la confianza que generan los códigos QR. Al escanearlos con un teléfono celular, la víctima puede ser redirigida a sitios web falsos que imitan portales oficiales, descargar malware o entregar credenciales bancarias y corporativas sin saberlo.

Los atacantes ya comienzan a combinar el QRishing con Inteligencia Artificial y técnicas de ingeniería social para aumentar su efectividad. (Foto: HP)

Las autoridades tienen registro de que los delincuentes colocan estos códigos en:

Carteles

Folletos

Credenciales de eventos

Oficinas

Restaurantes

Señaléticas legítimas, sustituyendo el QR original por uno fraudulento

QRishing e Inteligencia Artificial, una técnica de ingeniería social

De acuerdo con análisis recientes de la Policía Cibernética, los atacantes ya comienzan a combinar el QRishing con Inteligencia Artificial y técnicas de ingeniería social para aumentar su efectividad.

Entre las prácticas más comunes se encuentran:

QR pegados sobre códigos legítimos en oficinas, ferias, edificios públicos o comercios

URLs acortadas u ocultas, que impiden verificar visualmente el destino real

Redirecciones invisibles, que primero muestran una página aparentemente segura y luego llevan a un sitio malicioso

Formularios falsos que simulan accesos a WI-FI, reservas de salas o portales internos

Uso de dispositivos personales, lo que evade controles de seguridad corporativos

Recientemente, QR impresos en supuestas multas que redireccionan a una página falsa del Gobierno de México

En varios casos documentados, empleados y visitantes han sido víctimas tras escanear códigos en kits de bienvenida, reservas internas o empaques de productos tecnológicos.

Sectores más vulnerables

Informes de ciber inteligencia señalan que los ataques de QRishing y phishing asistido por Inteligencia Artificial afectan principalmente a sectores estratégicos:

Banca y seguros

Salud

Energía e infraestructuras críticas

Administración pública

Autoridades también recomiendan reportar cualquier intento sospechoso y mantener actualizados los sistemas de seguridad en dispositivos móviles. (FOTO: Gobierno de México)

En estos entornos, la confianza en procesos internos y la urgencia operativa facilitan el engaño.

Recomendaciones de las autoridades

Ante el aumento de estos ataques, organismos de ciberseguridad y autoridades recomiendan:

Desconfiar de códigos QR colocados en espacios públicos o sin contexto claro

Verificar la URL antes de ingresar datos tras escanear un QR

Evitar escanear códigos que soliciten usarlos, contraseñas o datos bancarios

No descargar aplicaciones o archivos desde enlaces abiertos por QR

En empresas, estandarizar y señalizar los códigos QR oficiales

Capacitar de forma continua a empleados sobre QRishing, phishing y vishing

Implementar doble verificación para accesos, pagos o solicitudes sensibles

Autoridades también recomiendan reportar cualquier intento sospechoso y mantener actualizados los sistemas de seguridad en dispositivos móviles.