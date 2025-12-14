Mamá abandonó a su bebé en la calle y su papá logró la custodia: “No tuve padres y quiero que él si me tenga”

El caso generó indignación entre los mexiquenses, pero tuvo un desenlace positivo para el menor. (Redes sociales)

Un bebé abandonado fue hallado en las calles de Santo Tomás Chicoautla, en Ecatepec, Estado de México, durante la madrugada del pasado 8 de agosto. Pese a que en un inicio la noticia provocó enojo y tristeza en internautas en redes sociales, luego de cuatro meses de espera, su padre pudo reunirse de nuevo con el menor para responder por su custodia.

Desde que se dio a conocer el caso, vecinos y autoridades locales intervinieron para rescatar al menor, quien presentaba síntomas de hipotermia tras haber sido dejado a su suerte por su madre, actualmente prófuga de la justicia.

El caso derivó en un proceso legal que, cuatro meses después, permitió la restitución de la custodia al padre, David, quien debió demostrar su capacidad y compromiso para cuidar a su hijo.

Bomberos y paramédicos de Protección Civil acudieron al llamado de las personas que rescataron al menor para auxiliarlo. (Redes Sociales)

¿Qué sucedió?

El abandono ocurrió cuando la madre del menor, según las investigaciones, lo dejó en la vía pública. David recibió un mensaje de texto notificándole la situación y acudió a las instancias correspondientes para exigir la custodia de su hijo. “Mi hijo no es un animal, ni es un objeto, no es algo que digas ya no sirve”, expresó el padre en entrevista para el medio Imagen Televisión, resaltando la gravedad del abandono y su determinación por proteger al menor.

Tras el reporte de los vecinos, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y paramédicos acudieron a la Avenida Nacional, donde rescataron al bebé. Los servicios médicos confirmaron que el niño tenía síntomas de hipotermia, por lo que fue trasladado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Ecatepec para recibir atención especializada.

Entregan al menor a su padre

El proceso legal para que David obtuviera la custodia de su hijo se extendió durante cuatro meses. Durante este periodo, el padre se sometió a pruebas de paternidad y cumplió con una serie de requisitos legales, entre ellos asistir a la escuela de padres y demostrar ante el juez de Orden Familiar que podía asumir la responsabilidad del menor, incluso mientras trabajaba como conductor de camión de basura.

El preocupado padre tuvo que pasar pruebas durante cuatro meses para poder reunirse con su hijo. (Redes sociales)

Gabriela Villeda, jueza encargada del caso, confirmó que David no tuvo participación en el abandono y que cumplió con todas las exigencias legales para garantizar el bienestar del niño.

Mientras tanto, la madre del menor permanece prófuga y enfrenta la posibilidad de ser acusada por el delito de abandono de personas, conforme lo establece el Código Penal Federal. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su paradero y proceder conforme a la ley.

Tras meses de incertidumbre y trámites, David logró reunirse con su hijo desatando una ola de reacciones en redes sociales donde les desean a ambos una buena vida y reconocen que, pese a que el hombre reconoció haber sido abandonado en su niñez, decidió romper patrones para darle a su pequeño una vida mejor.