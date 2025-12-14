Marcha de la Generación Z en CDMX este 14 de diciembre | Crisis de desaparecidos y deslinde del Bloque Negro, entre lo relevante

De acuerdo con el vocero de la marcha, se reportan al menos 130 mil desaparecidos .

De acuerdo con Rejón , el motivo de la marcha de este 14 de diciembre es para visibilizar y concientizar al pueblo y Gobierno mexicano que la nación atraviesa por una crisis de seguridad .

Asimismo, se espera la participación de al menos 300 personas y se canceló la llegada el Zócalo capitalino debido a los artesanos que se encuentran en la explanada capitalina.

En entrevista para Infobae México , Iván Rejón , vocero de la marcha, comentó que le movimiento se deslindará de cualquier acto violento, confrontaciones y estarán abiertos a que se unan personas que sean ajenas a la Generación Z .

16:35 hs

Vicente Fox hace llama a participar en la marcha de hoy

El expresidente Vicente Fox hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse de manera activa en la discusión y atención de los asuntos públicos del país, al considerar que México atraviesa un momento que exige mayor participación social.

“Es el momento de líderes ciudadanos, no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México”, expresó el exmandatario panista, quien gobernó el país entre 2000 y 2006.