Marcha de la Generación Z en CDMX este 14 de diciembre | Crisis de desaparecidos y deslinde del Bloque Negro, entre lo relevante

De acuerdo con Rejón, el motivo de la marcha de este 14 de diciembre es para visibilizar y concientizar al pueblo y Gobierno mexicano que la nación atraviesa por una crisis de seguridad.
De acuerdo con el vocero de la marcha, se reportan al menos 130 mil desaparecidos.
En entrevista para Infobae México, Iván Rejón, vocero de la marcha, comentó que le movimiento se deslindará de cualquier acto violento, confrontaciones y estarán abiertos a que se unan personas que sean ajenas a la Generación Z.
Asimismo, se espera la participación de al menos 300 personas y se canceló la llegada el Zócalo capitalino debido a los artesanos que se encuentran en la explanada capitalina.
El expresidente Vicente Fox hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse de manera activa en la discusión y atención de los asuntos públicos del país, al considerar que México atraviesa un momento que exige mayor participación social.
“Es el momento de líderes ciudadanos, no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México”, expresó el exmandatario panista, quien gobernó el país entre 2000 y 2006.
La Generación Z en México volverá a salir a las calles para alzar la voz por un país más justo, seguro y libre de impunidad. A través de redes sociales se lanzó la convocatoria para una nueva marcha que se realizará en la CDMX a las 10:30 desde el Ángel de la Independencia y se prevé concluya en el Palacio de Bellas Artes.
Algunos de los estados participantes serán:
La Generación Z volverá a movilizarse este domingo 14 de diciembre con la llamada “Marcha del Silencio”, una protesta nacional que busca enviar un mensaje contundente en un año marcado por tensiones políticas, denuncias de violencia y reclamos por justicia.
Tras una marcha aparentemente violenta suscitada en varios estados de México, diversos perfiles de la Generación Z hicieron un llamado a manifestarse el 20 de noviembre concentrándose igualmente en el Zócalo capitalino.
El movimiento, esta vez organizado por presuntos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), solo juntó 70 personas, quienes acusaron observar elementos de la Guardia Nacional vestidos de civiles.
El pasado 15 de noviembre, tras una ola de publicaciones desde perfiles que apoyaban a la Generación Z, miles de personas salieron a manifestarse en la Ciudad de México. El saldo de la protesta registró:
Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró este 15 de noviembre de 2025 que la capital es y seguirá siendo un espacio donde se respetan y garantizan los derechos y libertades, incluyendo el derecho pleno a cualquier expresión o manifestación pública, a través de su cuenta de X, la mandataria condenó la violencia durante la marcha de la Generación Z.
A principios del mes de noviembre, el término Generación Z cobró la atención nacional debido a una manifestación ocurrida en Nepal que derrocó al Parlamento de aquel país por medio de manifestaciones.
Días después en México, en redes sociales comenzaron a circular convocatorias en diferentes países para que los jóvenes, salieran a las calles a manifestarse por las problemáticas que atañe a sus naciones. La llegada de este movimiento a México, estuvo marcada por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
El término “Generación Z” ha cobrado la atención de jóvenes, actores políticos, medios de comunicación y ha sido tema de debate los últimos días de noviembre en México.