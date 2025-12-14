México

Marcha de la Generación Z en CDMX este 14 de diciembre | Crisis de desaparecidos y deslinde del Bloque Negro, entre lo relevante

La tercera manifestación tendrá como objetivo llamar a la paz y la justicia tras diversas olas de violencia en México

17:04 hsHoy

Generación Z: la marcha que busca visibilizar la crisis de desaparecidos

De acuerdo con Rejón, el motivo de la marcha de este 14 de diciembre es para visibilizar y concientizar al pueblo y Gobierno mexicano que la nación atraviesa por una crisis de seguridad.

De acuerdo con el vocero de la marcha, se reportan al menos 130 mil desaparecidos.

Tanto jóvenes como personas mayores se dieron cita este domingo para expresar su inconformidad. (Infobae México)
17:01 hsHoy

Generación Z se deslinda del Bloque Negro en caso de violencia

En entrevista para Infobae México, Iván Rejón, vocero de la marcha, comentó que le movimiento se deslindará de cualquier acto violento, confrontaciones y estarán abiertos a que se unan personas que sean ajenas a la Generación Z.

Asimismo, se espera la participación de al menos 300 personas y se canceló la llegada el Zócalo capitalino debido a los artesanos que se encuentran en la explanada capitalina.

16:35 hsHoy

Vicente Fox hace llama a participar en la marcha de hoy

El expresidente Vicente Fox hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse de manera activa en la discusión y atención de los asuntos públicos del país, al considerar que México atraviesa un momento que exige mayor participación social.

“Es el momento de líderes ciudadanos, no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México”, expresó el exmandatario panista, quien gobernó el país entre 2000 y 2006.

Generación Z alista nueva marcha, Vicente Fox llama a participación ciudadana

Tras destrozos ocurridos en concentraciones de noviembre, el movimiento se encuentra bajo investigaciones por parte de una comisión creada por el Congreso capitalino

Marcha Generación Z. Foto: (Jesús
Marcha Generación Z. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

De cara a la marcha convocada por la Generación Z para este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México, el expresidente Vicente Fox Quesada hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse de manera activa en la discusión y atención de los asuntos públicos del país, al considerar que México atraviesa un momento que exige mayor participación social.

16:27 hsHoy

14 de diciembre, “La Marcha del Silencio” intentará ser escuchada por el Gobierno mexicano

La Generación Z en México volverá a salir a las calles para alzar la voz por un país más justo, seguro y libre de impunidad. A través de redes sociales se lanzó la convocatoria para una nueva marcha que se realizará en la CDMX a las 10:30 desde el Ángel de la Independencia y se prevé concluya en el Palacio de Bellas Artes.

Algunos de los estados participantes serán:

  • Chihuahua
  • Morelos
  • Michoacán
  • Aguascalientes
  • Durango
  • Jalisco
  • Quintana Roo
  • Baja California Sur

Marcha de la Generación Z: horarios, rutas y cierres viales este 14 de diciembre

La movilización silenciosa de la Generación Z afectará vialidades en la capital y otras ciudades

Marcha de la Generación Z:
Marcha de la Generación Z: horarios, rutas y cierres viales este 14 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro, Mario Jasso

La Generación Z volverá a movilizarse este domingo 14 de diciembre con la llamada “Marcha del Silencio”, una protesta nacional que busca enviar un mensaje contundente en un año marcado por tensiones políticas, denuncias de violencia y reclamos por justicia.

16:19 hsHoy

20 de noviembre, segundo movimiento que no reunió suficientes manifestantes

Tras una marcha aparentemente violenta suscitada en varios estados de México, diversos perfiles de la Generación Z hicieron un llamado a manifestarse el 20 de noviembre concentrándose igualmente en el Zócalo capitalino.

El movimiento, esta vez organizado por presuntos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), solo juntó 70 personas, quienes acusaron observar elementos de la Guardia Nacional vestidos de civiles.

Marcha de la Generación Z no reúne suficientes manifestantes en la UNAM y otros puntos de CDMX

Se reporta escasa participación social en los diversos espacios de reunión para esta segunda movilización que ya partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital

| Cuartoscuro
| Cuartoscuro

El llamado a una segunda manifestación por parte del movimiento autodenominado “Generación Z” en puntos y calles principales de la Ciudad de México se mantiene con poca participación a tan solo unos minutos de dar inicio a las 11:00 horas de este 20 de noviembre de 2025.

16:16 hsHoy

15 de noviembre de 2025, primera marcha de la Generación Z

El pasado 15 de noviembre, tras una ola de publicaciones desde perfiles que apoyaban a la Generación Z, miles de personas salieron a manifestarse en la Ciudad de México. El saldo de la protesta registró:

  • 17 mil manifestantes ubicados en el Zócalo capitalino
  • 60 policías lesionados
  • 40 personas puestas a disposición del Ministerio Público

Clara Brugada condena violencia en marcha de la Gen Z: “La SSC de CDMX realizó únicamente acciones de contención”

Durante la protesta, algunos policías resultaron con lesiones tras los enfrentamientos en el Zócalo

Clara Brugada condenó la violencia
Clara Brugada condenó la violencia durante la marcha de la Generación Z en CDMX. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró este 15 de noviembre de 2025 que la capital es y seguirá siendo un espacio donde se respetan y garantizan los derechos y libertades, incluyendo el derecho pleno a cualquier expresión o manifestación pública, a través de su cuenta de X, la mandataria condenó la violencia durante la marcha de la Generación Z.

16:12 hsHoy

¿Quiénes son la Generación Z y qué exigen?

A principios del mes de noviembre, el término Generación Z cobró la atención nacional debido a una manifestación ocurrida en Nepal que derrocó al Parlamento de aquel país por medio de manifestaciones.

Días después en México, en redes sociales comenzaron a circular convocatorias en diferentes países para que los jóvenes, salieran a las calles a manifestarse por las problemáticas que atañe a sus naciones. La llegada de este movimiento a México, estuvo marcada por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

¿Quiénes son la Generación Z y por qué están en el centro del debate en México?

Las manifestación del 15 de noviembre en CDMX se relaciona al incremento de inseguridad en el país

CRÉDITO: Jesús Áviles| Infobae México
CRÉDITO: Jesús Áviles| Infobae México

El término “Generación Z” ha cobrado la atención de jóvenes, actores políticos, medios de comunicación y ha sido tema de debate los últimos días de noviembre en México.

