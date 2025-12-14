México

Generación Z alista nueva marcha, Vicente Fox llama a participación ciudadana

Tras destrozos ocurridos en concentraciones de noviembre, el movimiento se encuentra bajo investigaciones por parte de una comisión creada por el Congreso capitalino

Guardar
Marcha Generación Z. Foto: (Jesús
Marcha Generación Z. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

De cara a la marcha convocada por la Generación Z para este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México, el expresidente Vicente Fox Quesada hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse de manera activa en la discusión y atención de los asuntos públicos del país, al considerar que México atraviesa un momento que exige mayor participación social.

A través de un videomensaje difundido en redes sociales, el exmandatario sostuvo que el país requiere del surgimiento de liderazgos ciudadanos, más allá de la actuación de la clase gobernante.

En su mensaje, Fox afirmó que México necesita “verdad y dignidad”, y no una narrativa sostenida en propaganda constante, por lo que instó a las y los ciudadanos a asumir un papel más activo desde sus respectivos espacios.

“Es el momento de líderes ciudadanos, no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México”, expresó el exmandatario panista, quien gobernó el país entre 2000 y 2006.

Vicente Fox emitió un mensaje
Vicente Fox emitió un mensaje para convocar a participación ciudadana. Foto: (Captura de pantalla)

En el texto que acompañó su publicación, Fox aseguró que “México no está cansado, está despierto”, y subrayó que su mensaje no pretende ser un recuerdo del pasado, sino un llamado al presente. “Hoy no toca quejarse, toca involucrarse. Porque este país no lo salva un gobierno, lo salva su gente”, escribió.

Durante su intervención, el expresidente compartió tres reflexiones que, dijo, aprendió durante su gestión. La primera es que cuando un gobierno deja de escuchar a la ciudadanía, el país se estanca, pues se toman decisiones desde el escritorio sin atender la realidad social.

En segundo lugar, advirtió que gobernar desde el miedo reduce la libertad, y que a los ciudadanos informados no se les controla con discursos. Finalmente, sostuvo que un país que abandona los valores fundamentales termina dividido.

Las declaraciones de Fox se producen horas antes de la “Marcha del Silencio”, una movilización nacional convocada por la Generación Z bajo el lema “No hay nada que celebrar”, con la que jóvenes universitarios, colectivos y ciudadanos independientes buscan manifestar su inconformidad ante un año marcado por tensiones políticas, violencia y reclamos de justicia.

La Generación Z ha convocado
La Generación Z ha convocado a los asistentes a vestir de blanco y preservar el silencio como una forma simbólica de protesta con la que mostrarán su descontento con el Gobierno. (X/ @GeneracionZmx_

En la Ciudad de México, la movilización está convocada para iniciar a las 10:30 horas, con salida oficial a las 11:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. La ruta contempla Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo. Además, se habilitaron puntos de integración tardía en el Monumento a Cuitláhuac y la Fuente de la República.

Esta nueva marcha ocurre en un contexto de alta tensión política, luego de los hechos violentos registrados el pasado 15 de noviembre durante una protesta similar en el Centro Histórico, que dejó un saldo de 100 policías y 20 civiles heridos, así como daños a inmuebles públicos y privados.

Tras esos hechos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento, encargada de investigar los actos de violencia, el operativo policial, la posible participación de grupos de choque y las presuntas responsabilidades políticas.

Legisladores de Morena han señalado a figuras de oposición, incluidos partidos y autoridades locales, lo que derivó en un enfrentamiento político y en la apertura formal de la investigación, la cual deberá conducirse bajo principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

Temas Relacionados

Generación ZVicente FoxMarcha Generación ZMarchaCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El reporte del estado del aire se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Cómo se encuentra la calidad

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Se canceló tu vuelo? Consulta

Atole de ciruela: cómo preparar esta deliciosa bebida de manera sencilla

Esta preparación innovadora es ideal para tomar cuando hace frío

Atole de ciruela: cómo preparar

¿Qué tan saludable es cenar pavo en Navidad?

Elegir esta carne como platillo principal podría aportar múltiples beneficios para el organismo, según su preparación

¿Qué tan saludable es cenar

Emotivo momento entre Rosa Icela Rodríguez y Tommy, mascota de Alejandro Armenta, se vuelve viral en redes

El perro del gobernador de Puebla se ha robado el corazón del público al ser parte del Instituto de Bienestar Animal en el estado

Emotivo momento entre Rosa Icela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Dumbo”, jefe de

Procesan al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo, y tres presuntos miembros del grupo criminal

Violencia en Tamaulipas: ataque armado en un taller de Reynosa deja cuatro personas muertas

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Estos son los actores que

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más descargadas en iTunes México

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

DEPORTES

Toluca vs Tigres: estas son

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones que se presentarán en la gran final de la Liga MX

PSG vs Flamengo: cómo se podrá ver desde México la final de la Copa Intercontinental 2025

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”