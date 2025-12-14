Generación Z alista nueva marcha, Vicente Fox llama a participación ciudadana

Marcha Generación Z. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

De cara a la marcha convocada por la Generación Z para este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México, el expresidente Vicente Fox Quesada hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse de manera activa en la discusión y atención de los asuntos públicos del país, al considerar que México atraviesa un momento que exige mayor participación social.

A través de un videomensaje difundido en redes sociales, el exmandatario sostuvo que el país requiere del surgimiento de liderazgos ciudadanos, más allá de la actuación de la clase gobernante.

En su mensaje, Fox afirmó que México necesita “verdad y dignidad”, y no una narrativa sostenida en propaganda constante, por lo que instó a las y los ciudadanos a asumir un papel más activo desde sus respectivos espacios.

“Es el momento de líderes ciudadanos, no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México”, expresó el exmandatario panista, quien gobernó el país entre 2000 y 2006.

Vicente Fox emitió un mensaje para convocar a participación ciudadana. Foto: (Captura de pantalla)

En el texto que acompañó su publicación, Fox aseguró que “México no está cansado, está despierto”, y subrayó que su mensaje no pretende ser un recuerdo del pasado, sino un llamado al presente. “Hoy no toca quejarse, toca involucrarse. Porque este país no lo salva un gobierno, lo salva su gente”, escribió.

Durante su intervención, el expresidente compartió tres reflexiones que, dijo, aprendió durante su gestión. La primera es que cuando un gobierno deja de escuchar a la ciudadanía, el país se estanca, pues se toman decisiones desde el escritorio sin atender la realidad social.

En segundo lugar, advirtió que gobernar desde el miedo reduce la libertad, y que a los ciudadanos informados no se les controla con discursos. Finalmente, sostuvo que un país que abandona los valores fundamentales termina dividido.

Las declaraciones de Fox se producen horas antes de la “Marcha del Silencio”, una movilización nacional convocada por la Generación Z bajo el lema “No hay nada que celebrar”, con la que jóvenes universitarios, colectivos y ciudadanos independientes buscan manifestar su inconformidad ante un año marcado por tensiones políticas, violencia y reclamos de justicia.

La Generación Z ha convocado a los asistentes a vestir de blanco y preservar el silencio como una forma simbólica de protesta con la que mostrarán su descontento con el Gobierno. (X/ @GeneracionZmx_

En la Ciudad de México, la movilización está convocada para iniciar a las 10:30 horas, con salida oficial a las 11:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino. La ruta contempla Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo. Además, se habilitaron puntos de integración tardía en el Monumento a Cuitláhuac y la Fuente de la República.

Esta nueva marcha ocurre en un contexto de alta tensión política, luego de los hechos violentos registrados el pasado 15 de noviembre durante una protesta similar en el Centro Histórico, que dejó un saldo de 100 policías y 20 civiles heridos, así como daños a inmuebles públicos y privados.

Tras esos hechos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento, encargada de investigar los actos de violencia, el operativo policial, la posible participación de grupos de choque y las presuntas responsabilidades políticas.

Legisladores de Morena han señalado a figuras de oposición, incluidos partidos y autoridades locales, lo que derivó en un enfrentamiento político y en la apertura formal de la investigación, la cual deberá conducirse bajo principios de legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.