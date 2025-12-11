México

Quién es “El Limones”, el jefe de plaza en Durango y Coahuila ligado a Los Mayos

Edgar “N” recibía órdenes de un hombre sancionado por las autoridades de EEUU

Fue arrestado en Durango (X: @OHarfuch)

En Durango fue detenido Edgar “N”, un sujeto apodado El Limones y quien es identificado como operador para un grupo criminal con nexos con el Cártel de Sinaloa.

Se le identifica como integrante de la estructura delictiva denominada Los Cabrera, la cual está relacionada con la facción de Los Mayos del también llamado Cártel del Pacífico.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la captura del hombre, quien fue asegurado junto con armas largas y una granada.

"Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo“, escribió el funcionario el 10 de diciembre.

Quien es “El Limones”

El sujeto capturado recientemente es señalado como jefe de plaza de Los Cabrera en Laguna de Durango y Coahuila. Estaba en un segundo nivel dentro de un esquema delictivo cuyo líder es identificado como José Luis C. S., este último un sujeto conocido con los alias El 03 y/o El 300.

Fue asegurado durante la madrugada del 10 de diciembre (X: @OHarfuch)

Asimismo, El 300 fue sancionado por autoridades financieras de EEUU en marzo de 2015. Se le identificó como el encargado de administrar los ranchos de la familia Cabrera Sarabia y ser parte de la logística del transporte de marihuana.

Reportes de inteligencia indican que El Limones forma parta de una célula criminal que se dedica a realizar amenazas y extorsiones a ganaderos y comerciantes.

Aunado a ello, Edgar “N” habría realizado transferencias a empresas relacionadas con actividades de lavado de dinero, además, a El Limones le llegaron depósitos millonarios con un origen no comprobable. Se le identifica como un hombre que participaba en la compra y venta de vehículos de lujo, relojes, joyas e inmuebles, además de estar relacionado con apuestas.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) muestra que el hombre fue detenido en la colonia José Guadalupe Rodríguez de Durango poco antes de las 6:00 de la mañana del 10 de diciembre.

¿Miembro de la CATEM?

Diversos reportes periodísticos señalaron que El Limones sería líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) de Durango. Sin embargo, el mismo 10 de diciembre, Pedro Haces, encargado de dirigir la CATEM a nivel nacional, negó vínculos del sujeto capturado con la organización que lidera.

Haces aprovechó para felicitar a las autoridades por el arresto. Crédito: Facebook/Pedro Haces

“Niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran Confederación […] No se equivoquen, Limones no es CATEM”, sostuvo.

En redes sociales circulan imágenes de Edgar “N” llevando una playera de la organización de trabajadores mencionada. De igual manera, el periodista especializado en tema de narcotráfico, Óscar Balderas, señaló que El Limones sería secretario local del sindicato, cuestionado las declaraciones de Pedro Haces.

