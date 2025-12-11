UIF congela cuentas y bloquea empresas ligadas a “El Limones”, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa

Edgar "N" es señalado como líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). (FOTO: X: @OHarfuch)

En seguimiento a la detención de Edgar “N”, alias El Limones, identificado como jefe de plaza y operador financiero de Los Cabrera Sarabia, célula criminal afín a La Mayiza del Cártel de Sinaloa, que operaba en la región Laguna, el Gobierno de México ejecutó nuevas acciones contra su red económica.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a personas del círculo cercano del presunto delincuente.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, los movimientos forman parte de las investigaciones abiertas tras su captura en Durango, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Empresas fachada y movimientos irregulares

Además del congelamiento de cuentas personales, la UIF también ordenó el bloqueo de varias empresas relacionadas con El Limones.

Se trata de negocios con giros de inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, los cuales presentaban patrones financieros considerados irregulares y presuntamente vinculados con el manejo de recursos ilícitos.

Las autoridades identificaron que estas compañías funcionaban como empresas fachada, utilizadas para simular actividades económicas y justificar operaciones sospechosas, entre ellas:

Pagos de nómina inexistente

Compraventa de vehículos de lujo

Pagos en efectivo sin respaldo

Transferencias fraccionadas

Movimientos sin actividad económica real

Estas prácticas, según las investigaciones, formaban parte del esquema financiero que permitía a la célula criminal lavar dinero producto de extorsiones y otras actividades ilícitas en la región.

Protección a víctimas y blindaje financiero

El bloqueo de cuentas y la intervención sobre estas empresas buscan proteger a las víctimas de extorsión y fraude atribuidos al grupo que encabezaba El Limones. También forman parte de las medidas para blindar a la banca nacional frente a operaciones vinculadas con delincuencia organizada.

Equipo bélico asegurado tras la captura de "El Limones". (FOTO: X: @OHarfuch)

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para desarticular por completo las redes económicas y operativas del presunto jefe criminal, cuya detención fue catalogada como un golpe directo a los mecanismos de extorsión en la región Laguna.

La caída de “El limones”

El pasado 10 de diciembre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que tras un fuerte operativo federal en el estado de Durango fue arrestado Edgar “N”, alias El Limones, presunto jefe de plaza en la región Laguna de Durango y Coahuila y extorsionador alineado con el Cártel de Sinaloa.

Edgar “N”, alias El Limones, es considerado presunto jefe de plaza en la región Laguna de Durango y Coahuila y extorsionador alineado con el Cártel de Sinaloa. (FOTO: X: @OHarfuch)

“Su detención constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión”, detalló Harfuch en un comunicado oficial.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, Edgar “N” se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, por debajo de José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03 y/o El 300.

Los Cabrera y La Línea: una batalla sangrienta por territorios del Triángulo Dorado

Tras la caída de Roberto “N”, alias El 02, líder de una célula de Los Cabrera, diversos grupos delictivos se disputan territorios de Chihuahua, Sinaloa y Durango en busca de control de caminos y elaboración de drogas sintéticas.

Los Cabrera y La Línea (célula criminal perteneciente al Nuevo Cártel de Juárez) sería la principal responsable de la violencia registrada en el municipio de Ojinaga, Chihuahua. (Infobae México / Jesús Aviles)

De acuerdo con información corroborada por Infobae México, la disputa entre Los Cabrera y La Línea (célula criminal perteneciente al Nuevo Cártel de Juárez) sería la principal responsable de la violencia registrada en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

Desde el año 2024 se han registrado hechos violentos en ese municipio que provocaron el despliegue de más de 300 elementos estatales y del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad, lo cual se explica debido que se trata de un corredor estratégico que abarca desde el municipio de Aldama hasta Ojinaga cercanos a la zona fronteriza.