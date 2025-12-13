“El Limones” y 5 detenidos de los Cabrera Sarabia se quedarán en prisión: estos son los delitos que se les imputan

Edgar "N" es identificado como operador de segundo nivel de la estructura criminal ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa. | X / @OHarfuch, SSPC

Una jueza federal decretó como legal la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como jefe de plaza de los Cabrera Sarabia y de los cinco operadores del grupo criminal que fueron detenidos por autoridades federales.

Durante la audiencia inicial realizada este viernes 12 de diciembre desde el penal del Altiplano, Estado de México, la jueza también les dictó la medida de prisión preventiva oficiosa.

“El Limones” y los cinco detenidos deberán permanecer en el penal luego de que la jueza aplazó su audiencia de imputación para este sábado 13 de diciembre debido a que los acusados buscan ser representados por abogados particulares y no por los de oficio.

Estos son los delitos que se les imputan

En la audiencia se reveló los delitos de los que acusan a los cinco detenidos y “El Limones”, quienes fueron detenidos tras un despliegue operativo en los estados de Durango y Coahuila.

Los crímenes que les imputan son:

Delincuencia organizada

Extorsión

Secuestro

Uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano

Por petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los imputados, las próximas audiencias se realizarán de manera privada. En tanto, deberán permanecer recluidos en el Altiplano.

Cinco detenidos formaban parte de la red liderada por “El Limones”

Los cinco presuntos sujetos a las órdenes de "El Limones" fueron detenidos tras una serie de cateos simultáneos en Durango y Coahuila | SSPC

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, las autoridades federales ubican a los seis sujetos como integrantes de los Cabrera Sarabia, una célula delictiva vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Los cinco detenidos estaban relacionados con una red de extorsión, lavado de dinero y extracción ilegal de hidrocarburos que operaba bajo las ordenes de “El Limones”, identificado como jefe de plaza en La Laguna de Durango y Coahuila.

Estos presuntos integrantes de la organización criminal se desempeñaban como operadores logísticos, cobraran extorsiones, realizaban vigilancia y protegían tomas clandestinas de huachicol.

Las autoridades también los relacionan con amenazas contra comerciantes, ganaderos y transportistas en Durango y Coahuila.

“El Limones”, operador financiero de los Cabrera Sarabia

La cuentas y activos de Edgar "N" fueron bloqueados por la UIF recientemente, al tiempo que propiedades e inmuebles en su poder fueron asegurados por fuerzas federales. Crédito: SSPC

Edgar “N” estaba en el segundo nivel de un esquema delictivo dentro de la organización liderada por José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03″ o “El 300″, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU en marzo de 2015.

Las investigaciones refieren que “El Limones” recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero.

Además, se le relaciona con la compraventa de bienes inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Como parte de las medidas realizadas para detener las actividades ilícitas de los cinco detenidos y “El Limones”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó el bloqueo de sus cuentas bancarias y el bloqueo de varias empresas relacionadas con Edgar “N”.

Los negocios se enfocaban en inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, los cuales presentaban patrones financieros irregulares.