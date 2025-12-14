México

“Cubrir migración en México es tan peligroso como reportar una guerra”, advierten periodistas y ONU

La migración en México ha sido consumida por organizaciones criminales para fortalecer operaciones como el tráfico de drogas, armas y personas

La migración en México ha sido consumida por organizaciones criminales para fortalecer operaciones como el tráfico de drogas, armas y personas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las periodistas Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjares fueron reconocidas con el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2025 por la investigación “A ellos no les vamos a abrir”, un trabajo que reconstruye el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la investigación expone graves omisiones, fallas en protocolos de seguridad y presuntas decisiones humanas que derivaron en una de las tragedias migratorias más graves registradas en México en los últimos años.

“No les abrieron”, así fue la noche del incendio

El incendio ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023, cuando la estación migratoria se encontraba saturada, sin agua ni alimentos suficientes.

Autoridades mexicanas y bomberos sacan a migrantes heridos, en su mayoría venezolanos, del interior del edificio del Instituto Nacional de Migración (INM) durante un incendio, en Ciudad Juárez, México. 27 de marzo, 2023. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

En el lugar, se tenía registro de migrantes originarios de Centro y Sudamérica que protestaban ante la falta de información sobre su situación migratoria.

Tras los movimientos registrados, comenzó un incendio que arrasó con colchonetas, mientras los hombres permanecían encerrados bajo llave en una celda.

En su investigación, las periodistas informaron que a diferencia de los hombres, las mujeres alojadas en un área contigua sí fueron evacuadas y algunas imágenes de las cámaras de seguridad difundidas posteriormente muestran a guardias alejándose del área sin abrir las rejas, aún cuando el fuego y el humo se propagaban.

Así habría iniciado el incendio dentro del centro de migración (captura Twitter)

Asimismo, las reporteras localizaron un video con audio en el que se escuchaba a una empleada de migración decir “a ellos no les vamos a abrir“, frase que dio nombre al reportaje.

Investigación en curso y responsables acusados

Tras los hechos 11 personas fueron acusadas penalmente por la inacción, entre ellas:

  • 1 exfuncionario de alto nivel de la política migratoria en México
  • 1 agente migratorio
  • 2 migrantes señalados como quienes iniciaron el fuego
  • 1 guardia de seguridad privada

Hasta ahora, cuatro imputados permanecen en prisión y el caso aún no llega a juicio.

El incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez reflejó las carencias en las políticas del INM. (Juan Ortega Solís/Cuartoscuro)

Dentro de la investigación, Gallegos señaló que una de las omisiones más graves fue la ausencia de una llamada de emergencia para solicitar apoyo, pese a que había personas atrapadas “no puedes ver morir a alguien que te está pidiendo auxilio”.

Cambios tras la publicación

La periodista explicó que la difusión de la investigación tuvo impactos inmediatos: los sobrevivientes se sintieron acompañados y el Instituto Nacional de Migración anunció cambios, como dejar de usar cerrojos en estaciones migratorias y reforzar medidas de protección civil en operativos.

Fotografía de la fachada de la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), ho, en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

La tragedia ocurrió en un contexto de migración masiva hacia Estados Unidos, agravado por los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) conocidos actualmente como “Quédate en México”, que generaron una acumulación de miles de personas en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez.

Migración, cobertura de alto riesgo

Durante una entrevista en Ginebra con Noticias ONU, Gallegos advirtió que cubrir migración en México se ha vuelto tan peligroso como reportar zonas de guerra.

La periodista señaló que el crimen organizado controla flujos migratorios, lo que convirtió a periodistas en blancos de amenazas y agresiones.

La periodista señaló que el crimen organizado controla flujos migratorios, lo que convirtió a periodistas en blancos de amenazas y agresiones. (AP Photo/Gregory Bull, File)

Asimismo, advirtió que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y que de acuerdo con organizaciones internacionales, en regiones fronterizas confluyen violencias relacionadas con migración, narcotráfico y trata de personas.

Periodismo y derechos humanos

El Premio Breach/Valdez honra la memoria de Miroslava Breach y Javier Valdez, periodistas asesinados por su labor.

Para Gallegos, el reconocimiento no solo valida el trabajo periodístico, sino que da visibilidad a una tragedia humana y refuerza la idea de que los periodistas también son defensores de derechos humanos.

Para Gallegos, el reconocimiento no solo valida el trabajo periodístico, sino que da visibilidad a una tragedia humana y refuerza la idea de que los periodistas también son defensores de derechos humanos. (FOTO: @CINU México / Eduardo Caballero)

“Tal vez los cambios no son inmediatos, pero el periodismo tiene la posibilidad de generar transformaciones todos los días”, concluyó la reportera, al subrayar la necesidad de mayor protección y acompañamiento para quienes ejercen el periodismo en territorios de alto riesgo.

"Hoy queda claro que fue

Cofepris alerta sobre la falsificación

Vanessa Fernández defiende a Fátima

'Coque' Muñiz preocupa a sus

Marcha de la Generación Z
Vanessa Fernández defiende a Fátima

Cuáles son los atletas mexicanos

