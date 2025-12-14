México

Cofepris alerta sobre la falsificación de reconocido medicamento para tratar la artritis reumatoide

Las autoridades ya se encuentran trabajando para dar con todos los ejemplares que fueron entregados a personas con esta afectación

Se espera que los afectados puedan entregar los productos para evitar que causen daños a la salud. (Adobe Stock)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras detectar la falsificación de un medicamento utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide en nuestro país.

Se trata del Rituximab 500 mg/50 mL, solución inyectable, identificado con el número de lote 5445250607 y fecha de caducidad 05 JUN 27 el cual ha generado preocupación entre.

Este producto, empleado para auxiliar a las personas que tienen afecciones de artritis reumatoide, representa un riesgo para la salud pública debido a la falta de garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia. Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó suspender su uso y denunciar cualquier irregularidad.

Los pacientes ya fueron alertados sobre los riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos de consumir Rituximab?

El lote falsificado fue reportado por el titular del registro sanitario, Probiomed, quien advirtió que la adquisición del medicamento a través de canales no autorizados constituye una práctica ilegal. Cofepris señaló que se desconoce la procedencia y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte del producto, lo que incrementa el peligro para los pacientes que lo consumen.

Entre los principales riesgos asociados al uso de este medicamento falsificado se encuentra la imposibilidad de garantizar la calidad de los ingredientes y la ausencia de controles sanitarios adecuados.

Esta situación puede derivar en reacciones adversas o en la ineficacia del tratamiento, lo que pone en peligro la salud de quienes dependen de Rituximab para el manejo de la artritis reumatoide.

El padecimiento se puede agravar al consumir medicamento erróneo.

Cofepris pide alto total en el consumo

La autoridad sanitaria dirigió recomendaciones específicas a los profesionales de la salud, instándolos a suspender de inmediato el uso de cualquier presentación de Rituximab 500 mg/50 mL que corresponda al lote 5445250607 con fecha de caducidad 05 JUN 27. Además, solicitó que se reporte cualquier reacción adversa o malestar relacionado con este producto a través de la plataforma VigiRam o mediante el correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Por su parte, distribuidores y farmacias que tengan en su poder el medicamento con las características señaladas deben proceder a su inmovilización y notificar a Cofepris mediante el correo alertas@cofepris.gob.mx. También se les exhortó a realizar la denuncia correspondiente a través del enlace de Denuncia sanitaria habilitado por la autoridad.

La Cofepris pide a los pacientes estar atentos ante los posibles efectos secundarios del medicamento. (Cofepris)

Rituximab es un fármaco utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide, ya que actúa bloqueando la actividad de los linfocitos B, células inmunitarias responsables del entumecimiento y daño articular en los pacientes afectados por esta enfermedad. La falsificación de este tipo de medicamentos compromete la seguridad de los tratamientos y la salud de los pacientes.

Dada la falta de información sobre la composición y el manejo del lote falsificado, el consumo de este producto implica un riesgo sanitario considerable, pues no existen garantías sobre su idoneidad ni sobre los efectos que pueda provocar en quienes lo utilicen.

