¿No más peleas? Ángela Aguilar se habría reunido con las hijas de Emiliano Aguilar, aseguran

(IG: @angela_aguilar_ // @emiliano_aguilar.t)

La familia Aguilar ha vuelto a generar conversación dentro y fuera del mundo del espectáculo, después de que surgiera la versión de un inesperado acercamiento entre Ángela Aguilar y las hijas de su hermano Emiliano Aguilar.

Según reportes recientes, las menores asistieron a un concierto de la llamada “Princesa del regional mexicano” en San Diego, California, lo que reavivó el interés en la dinámica familiar de los Aguilar y sus divisiones internas.

Así fue el supuesto encuentro

Hijas de Emiliano Aguilar vieron a Ángela Aguilar. (Instagram)

La noticia fue difundida a través de redes sociales por la periodista Nelssie Carrillo, quien aseguró haber presenciado el momento al término del concierto, aunque aclaró que sólo se dio cuenta posteriormente de la identidad de las niñas.

“Vine al concierto de Ángela Aguilar en San Diego y me arrepiento de algo que no hice: grabar el momento en que las hijas de Emiliano vinieron, estaban saliendo de ver a su tía Ángela Aguilar después del concierto”, relató Carrillo en un video publicado en sus plataformas.

La comunicadora agregó otro detalle relevante sobre la familia extendida, señalando que las nietas del cantante Pepe Aguilar estaban acompañadas del “padrastro”.

“Además, me encontré al padrastro y él estaba diciendo y yo pensaba que eran fans. Y no, no eran fans, eran las hijas de Emiliano que vinieron a ver a su tía cantar”.

¿Por qué es importante?

Emiliano Aguilar habría revelado que Ángela Aguilar fue violentada por un ex novio. (Instagram)

El supuesto reencuentro toma relevancia debido a la historia reciente de desencuentros públicos entre Emiliano Aguilar y el resto de los Aguilar.

Emiliano, fruto de la relación entre Pepe Aguilar y Carmen Treviño, ha mantenido distancia de su hermana Ángela y los otros integrantes del clan, especialmente después de que desmintió versiones sobre supuesto apoyo económico recibido por parte de la artista.

La relación entre los hermanos se tensó cuando Emiliano reveló que “se alejó de Ángela Aguilar cuando se enteró que ella le aseguró a Pepe Aguilar que lo apoyaba económicamente”, situación que el propio Emiliano desmentiría públicamente, aumentando la brecha que existe en la familia.

¿Rumor o realidad?

(IG: @emiliano_aguilar.t // @angela_aguilar_)

Ni Emiliano ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan el encuentro narrado por Carrillo. La información permanece en el terreno de la especulación, alimentada por el legado público —y polémico— de una de las familias más icónicas de la música mexicana.

En redes sociales, seguidores y detractores de los Aguilar debaten si el supuesto acercamiento podría marcar el inicio de una posible reconciliación familiar o si sólo será un episodio más en la historia de desencuentros.

Por ahora, la convivencia entre Ángela y las hijas de Emiliano suma un nuevo capítulo en la saga de los Aguilar y mantiene la atención sobre cada paso de sus integrantes, una familia donde las reuniones, los conciertos y los rumores nunca pasan desapercibidos.