Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Cuándo recibiré el pago de diciembre según mi apellido?

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán su último pago del año este mes (Secretaría del Bienestar Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar, impulsado por el Gobierno del Estado de México, otorga un respaldo económico de $2 mil 500 pesos cada dos meses a mujeres de entre 18 y 63 años en condiciones de vulnerabilidad, quienes reciben el apoyo de manera directa a través de una tarjeta con el mismo nombre.

Además del recurso monetario, las beneficiarias acceden a seguro médico, descuentos en el transporte público y servicios de asesoría en ámbitos legales, financieros y psicológicos.

La iniciativa está dirigida especialmente a mujeres sin seguridad social y en situación de pobreza, con el objetivo de ofrecerles herramientas y beneficios que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

¿Cuándo recibiré mi pago de Mujeres con Bienestar Edomex de diciembre?

Durante el evento “Logros del Bienestar 2025″ realizado en Chalco, González Romero, titular del programa, anunció que la dispersión correspondiente al periodo noviembre-diciembre tendrá lugar a lo largo de tres días.

Lunes 15 de diciembre de 2025

Martes 16 de diciembre de 2025

Miércoles 17 de diciembre de 2025

La jornada del lunes estará dedicada a los Grupos 1 (A, B, C, D) y 2 (E, F, G, H). El martes, recibirán su pago quienes integran el Grupo 3 (I, J, K, L, M) así como parte del Grupo 4 (N, Ñ, O, P, Q). Finalmente, el miércoles está reservado para las restantes del Grupo 4 y el Grupo 5, que comprende a las beneficiarias cuyos apellidos inician con S, T, U, V, W, X, Y o Z.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes del programa Mujeres con Bienestar tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

¿Quiénes dejarán de participar en el programa Mujeres con Bienestar a partir del próximo año?

Las nuevas reglas de Mujeres con Bienestar determinan que, desde el siguiente año, solo podrán participar mujeres entre 18 y 59 años, reduciéndose el límite de edad anterior, que era de 62. Aquellas beneficiarias que lleguen a los 60 años quedarán automáticamente excluidas.

Para quienes habitan en áreas rurales, la permanencia máxima dentro del programa será de dos años, mientras que, en zonas urbanas, el tiempo permitido como beneficiaria se acorta a uno. Según lo informado por la Secretaría de Bienestar, estos cambios ajustan tanto el rango de acceso como la duración del apoyo según el tipo de localidad.