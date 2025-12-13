México

¿Fracaso en ventas de otra bioserie entorpece la de María Victoria? Esto dijo el nieto de la actriz

El testimonio de su familiar arroja luz sobre posibles diferencias en el proceso

La actriz regresó a la Televisa durante las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. (Televisa)

Una bioserie sobre la vida de la actriz y cantante María Victoria ha sido confirmada, aunque factores relacionados con la producción podrían demorar su llegada a la pantalla.

La noticia, compartida por su nieto en un encuentro con la prensa, ha resonado entre sus seguidores, que aguardan novedades sobre el proyecto.

Confirman bioserie de María Victoria

Durante una reciente aparición frente a los medios transmitida por De Primera Mano, Luche Zepeda, nieto de María Victoria, relató:

“Ella tiene mucha ilusión de muchas cosas que estarán sucediendo, que están analizandose. Todavía no sé cuántas ni cuáles que sí van a pasar como la serie, el homenaje”.

La actriz cantó una vez más frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Créditos: IG, mariavictoriafan

De acuerdo con lo reportado por De Primera Mano, María Victoria se mantiene expectante ante un homenaje y la producción de una serie biográfica dedicada a su trayectoria.

La confirmación de la serie llegó acompañada de un mensaje de optimismo, aunque Zepeda aclaró: “La serie se está preparando, va por buen camino, pero va lento, porque las bioseries van lentas”.

¿Una bioserie fallida retrasa el estreno?

Respecto a los obstáculos que enfrenta la bioserie, Zepeda explicó ante la prensa:

“No se está tomando a bien por los productores, prefieren hacer novelas, todo eso”.

La actriz fue parte de filmes como “¿Por Qué Peca la Mujer?” y "Serenata en Acapulco". Foto: De Unknown, none visible and no marks - Taken from - puzzlefactory, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110322597

Según el testimonio del joven, la experiencia con la serie sobre María Félix y el rendimiento en ventas ha generado dudas en los responsables de la nueva producción:

“No fue una buena experiencia con la que tuvieron de María Félix en cuanto a ventas, los productores tienen que decidir y ver qué les conviene económicamente”.

El nieto enfatizó que todas las decisiones pasan por la aprobación de su abuela: “Claro, aquí no se mueve un dedo sin que mi abuelita quiera”.

¿Quién es María Victoria? La historia de una figura fundamental del entretenimiento mexicano

María Victoria Gutiérrez Cervantes, nacida en Guadalajara, Jalisco, es una de las grandes referencias de la Época de Oro del cine mexicano.

María Victoria es una de las favoritas de la época | Foto: IG @mar1a_v1ctoria

Con más de ocho décadas de trayectoria en la música y la actuación, su carrera abarca cine, televisión y escenarios musicales.

En la memoria del público permanece su interpretación de “Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y Dávalos Pandeada Derecha” en la franquicia de “La criada bien criada”, papel que consolidó su prestigio dentro de la comedia mexicana.

