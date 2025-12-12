México

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: María Victoria regresa a la Basílica a sus 102 años con conmovedor mensaje

Una vez más, la icónica actriz cantó al pie del altar de Santa María de Guadalupe al igual que artistas como Carlos Rivera, Edith Márquez y Lucero Mijares

La actriz cantó una vez
La actriz cantó una vez más frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Créditos: IG, mariavictoriafan

María Victoria, actriz de la época del Cine de Oro mexicano, reapareció públicamente durante la transmisión de Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe de Televisa.

Durante la noche del 11 de diciembre, la actriz captó la atención del público al aparecer en los homenajes transmitidos en el canal de Las Estrellas, logrando que su participación fuera de las más comentadas.

La actriz regresó a la
La actriz regresó a la Televisa durante las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. (Televisa)

La interpretación de María Victoria al pie del altar de la Virgen de Guadalupe

Desde hace más de medio siglo, María Victoria es una de las artistas que forma parte del homenaje a la Virgen de Guadalupe.

En esta ocasión, la canción elegida fue “Que hermosura tan bella”, pero antes de deleitar a los televidentes con su voz, expresó sus agradecimientos por estar un año más en la Basílica de Guadalupe.

“Gracias, madre mía, gracias, muchas gracias que me diste licencia de volver a estar aquí contigo. Gracias y que nunca nos olvides”, expresó.

La tradición de cantarle a
La tradición de cantarle a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica del Tepeyac. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Pese a que el momento capturó la atención del público, la revista TVyNovelas dio a conocer que los fragmentos mostrados en la transmisión no corresponde a la actualidad; sin embargo, su presencia en la televisión reavivó su legado.

Así comenzó la tradición de cantar a la Virgen de Guadalupe

Tiempo atrás, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, María Victoria Cervantes dio a conocer el motivo por el que inició la tradición de cantarle a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre.

“Tenía ocho meses de mi hija Tete, me fui y llegué a las siete de la mañana y me fui a las once de la noche, pero no había tanto peligro. Iba yo con un muchacho que trabajaba conmigo y un sobrino, pero muy bien que me fui”, contó.

Nieto de María Victoria aseguró
Nieto de María Victoria aseguró que tiene 102 años. (Instagram: @mar1a_v1ctoria)

Cabe recordar que en marzo de 2024, los nietos de la actriz compartieron que pese a su edad, se encontraba en buen estado de salud, aclarando:

“Es una gran estrella porque a su edad tiene todos los dientes completos y todo el pelo completo y los quiere mucho. La gente dice que tiene 98, pero tiene 102″, dijo Pedro Zepeda, su nieto.

Quién es María Victoria, actriz que lleva más de medio siglo cantando a la Virgen de Guadalupe

María Victoria, cuyo nombre completo es María Victoria Gutiérrez Cervantes, es una de las actrices y cantantes más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. Nacida en Guadalajara, Jalisco, su carrera artística abarca más de ocho décadas, destacándose tanto en el cine, la televisión como en la música.

Especialmente, es recordada por su icónico personaje de “Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y Dávalos Pandeada Derecha” en la franquicia de “La criada bien criada”, un referente de la comedia mexicana que consolidó su lugar en la memoria colectiva del público.

La actriz se ha robado
La actriz se ha robado los reflectores con su regreso a la televisión para las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. (Foto: Instagram)

Artistas que estuvieron en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe de Televisa

Además de la actriz, cantante y comediante mexicana, otros de los artistas que participaron en la celebración fueron:

  • Lucero
  • Carlos Rivera
  • Edith Márquez
  • Aída Cuevas
  • Daniela Romo
  • Valeria Cuevas
  • Alex Fernández
  • Guadalupe Pineda
  • Mariana Gurrola
  • Víctor García
  • Lucero Mijares
  • Ana Cirré
  • Alexander Acha

