México

Beca Rita Cetina 2026: cuándo me tocará pago si estudio en sexto de primaria

La ayuda económica para estudiantes llegará pronto a más alumnos de escuelas públicas

Guardar
La Beca Rita Cetina se
La Beca Rita Cetina se ampliará en 2026 (Gob)

La Beca Rita Cetina, que actualmente beneficia a las secundarias públicas de todo México, se ampliará en 2026 también para las primarias del país.

El programa social, dedicado al apoyo de jóvenes estudiantes, plantea acabar con el abandono de estudios y fortalecer la economía de las familias que tienen hijos inscritos en escuelas públicas. La ayuda llegará también a niños de preescolar para 2027.

La inscripción para Beca Rita Cetina 2026 en alumnos de primaria

Beca Rita Cetina 2026: será
Beca Rita Cetina 2026: será para alumnos de primaria (Gob)

El proceso de inscripción para la Beca Rita Cetina 2026, uno de los principales apoyos económicos dirigidos a estudiantes de primaria en escuelas públicas de México, se realizará en dos etapas diferenciadas y completamente en línea, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La primera fase, que iniciará en enero de 2026, estará destinada exclusivamente a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, es decir, a los estudiantes de mayor edad dentro del nivel primario, quienes en promedio tienen entre diez y doce años.

Esta segmentación busca facilitar la incorporación de millones de nuevos beneficiarios y evitar la saturación del sistema, al tiempo que permite a las familias organizarse con anticipación para cumplir con los requisitos.

¿Cuánto dinero da la Beca Rita Cetina?

Así funciona la Beca Rita
Así funciona la Beca Rita Cetina (Gob)

El monto de la Beca Rita Cetina será de $1.900 bimestrales por familia, con la posibilidad de sumar $700 adicionales por cada hija o hijo extra inscrito en el programa. De este modo, las familias con más de un estudiante en primaria podrán incrementar el monto recibido.

Sin embargo, las reglas establecen que si una familia ya percibe la beca por un hijo en secundaria y posteriormente registra a otro en primaria, solo podrá acceder a un apoyo adicional de $700, sin duplicar el monto base.

Las autoridades educativas recomendaron a las familias revisar con anticipación la cuenta Llave MX, evitar dejar el registro para el último día y mantenerse atentas a los comunicados oficiales para conocer cualquier modificación en las fechas o requisitos.

La SEP subrayó la importancia de seguir los pasos indicados en el portal oficial una vez que se habiliten las fases de registro, ya que podrían presentarse ajustes o ampliaciones en las convocatorias oficiales.

El calendario de diciembre de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria

(Jesús Avilés/ Infobae México)
(Jesús Avilés/ Infobae México)
  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaPrimariaProgramas SocialesBecas del BienestarProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Zócalo de la CDMX: ¿cuándo se realizará el gran encendido del alumbrado navideño?

La Plaza de la Constitución se convertirá en el escenario de un espectáculo de luces y ornamentos artesanales

Zócalo de la CDMX: ¿cuándo

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Alexis Ayala asegura no haber recibido el pago que “hubiera querido” en La Casa de los Famosos México

El actor atravesó una crisis personal antes de ingresar al reality, lo que condicionó su poder de negociación y derivó en un acuerdo menos favorable para él

Alexis Ayala asegura no haber

Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

La caravana salió desde el estado de Hidalgo

Peregrinos localizaron un cadáver en

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy viernes 12 de diciembre

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Peregrinos localizaron un cadáver en

Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

FBI especializó a policías de Jalisco en detección y neutralización de amenazas rumbo al Mundial 2026

Rescatan a Yareth Alexandra, joven de 17 años desaparecida en Edomex: la tenían oculta en una bocina

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”, jefe de plaza de Los Cromo encargado de distribuir armamento

“El Limones” y 5 detenidos de los Cabrera Sarabia se quedarán en prisión: estos son los delitos que se les imputan

ENTRETENIMIENTO

Alexis Ayala asegura no haber

Alexis Ayala asegura no haber recibido el pago que “hubiera querido” en La Casa de los Famosos México

Emily en París temporada 5: estreno en México, fecha, hora y dónde ver los nuevos episodios

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: estas son todas las parejas que llegaron a la gran final del reality de Televisa

Wendy Guevara fue invitada por Bad Bunny a “La Casita” en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Sergio Mayer Mori sufre accidente con un caballo en La Granja VIP

DEPORTES

Marco Verde vs Raphael Igbokwe:

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: cómo llega el medallista olímpico a su cuarta pelea profesional de este sábado 13 de septiembre

La IA predice al campeón de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford

Tigres vs Toluca en la Final del Apertura 2025: la razón por la que cualquier resultado le afectaría a Cruz Azul

Estos son los equipos a los que Toluca y Tigres alcanzarían en títulos en caso de salir campeones