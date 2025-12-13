Beca Rita Cetina 2026: cuándo me tocará pago si estudio en sexto de primaria

La Beca Rita Cetina se ampliará en 2026 (Gob)

La Beca Rita Cetina, que actualmente beneficia a las secundarias públicas de todo México, se ampliará en 2026 también para las primarias del país.

El programa social, dedicado al apoyo de jóvenes estudiantes, plantea acabar con el abandono de estudios y fortalecer la economía de las familias que tienen hijos inscritos en escuelas públicas. La ayuda llegará también a niños de preescolar para 2027.

La inscripción para Beca Rita Cetina 2026 en alumnos de primaria

El proceso de inscripción para la Beca Rita Cetina 2026, uno de los principales apoyos económicos dirigidos a estudiantes de primaria en escuelas públicas de México, se realizará en dos etapas diferenciadas y completamente en línea, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La primera fase, que iniciará en enero de 2026, estará destinada exclusivamente a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, es decir, a los estudiantes de mayor edad dentro del nivel primario, quienes en promedio tienen entre diez y doce años.

Esta segmentación busca facilitar la incorporación de millones de nuevos beneficiarios y evitar la saturación del sistema, al tiempo que permite a las familias organizarse con anticipación para cumplir con los requisitos.

¿Cuánto dinero da la Beca Rita Cetina?

El monto de la Beca Rita Cetina será de $1.900 bimestrales por familia, con la posibilidad de sumar $700 adicionales por cada hija o hijo extra inscrito en el programa. De este modo, las familias con más de un estudiante en primaria podrán incrementar el monto recibido.

Sin embargo, las reglas establecen que si una familia ya percibe la beca por un hijo en secundaria y posteriormente registra a otro en primaria, solo podrá acceder a un apoyo adicional de $700, sin duplicar el monto base.

Las autoridades educativas recomendaron a las familias revisar con anticipación la cuenta Llave MX, evitar dejar el registro para el último día y mantenerse atentas a los comunicados oficiales para conocer cualquier modificación en las fechas o requisitos.

La SEP subrayó la importancia de seguir los pasos indicados en el portal oficial una vez que se habiliten las fases de registro, ya que podrían presentarse ajustes o ampliaciones en las convocatorias oficiales.

El calendario de diciembre de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025.