¿Quién diseñó el vestido que Maribel Guardia usó en la Basílica de Guadalupe y que tenía pintado a Julián Figueroa?

El look especial de la artista reunía símbolos de fe y memoria, reafirmando su vínculo con la Virgen en una fecha sensible

La famosa posó con un vestido único (IG Maribel Guardia)

Maribel Guardia se convirtió en tendencia durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, luego de aparecer en la tradicional ceremonia de las Mañanitas con un vestido que capturó la atención de fieles, televidentes y usuarios en redes sociales.

El atuendo, adornado con imágenes significativas, se viralizó por el poderoso tributo a su hijo Julián Figueroa y la devoción personal de la actriz costarricense, generando miles de comentarios y reacciones que destacaron el tono conmovedor de su homenaje.

Un vestido lleno de simbolismo y una noche emotiva para Maribel Guardia

La noche del 12 de diciembre, Maribel Guardia participó en la transmisión especial dedicada a la Virgen de Guadalupe desde la majestuosa Basílica, acompañada de otros artistas del mundo de la música y la televisión.

Su interpretación de “Hermoso cariño” formó parte de la tradicional serenata en honor a la virgen, momento donde la actriz lució un vestido con estampado de ángeles, la imagen de la Virgen de Guadalupe y el rostro de su hijo Julián Figueroa, fallecido en 2023.

(Captura de pantalla @maribelguardia)

La intérprete compartió en sus redes sociales detalles del significado personal que tuvo usar esa prenda, así como imágenes y videos que la muestran en el templo.

Durante la transmisión televisiva, la emoción acompañó cada declaración de la artista, quien expresó: “Siempre es un regalo sin palabras cuando estoy cantándole a la Virgen. Yo sé que muchos soñarían estar ahí junto a ella y tengo el honor de estar ahí”.

Además, recordó la conexión espiritual con su hijo y la importancia que ha tenido la fe en su proceso: “Ella me rescató de la muerte, estoy convencida, me hizo saber que mi hijo estaba con su hijo y que estaba mejor que nunca”.

(RS)

¿Quién diseñó el vestido de Maribel Guardia?

El vestido utilizado por Maribel Guardia fue obra del diseñador Mitzy, uno de los creadores de moda más reconocidos en el ámbito del espectáculo mexicano.

Con una trayectoria de más de 45 años, Mitzy ha sido el responsable de vestir a grandes personalidades como Thalía, Salma Hayek, María Félix, Verónica Castro, Yuri, Rocío Dúrcal, Carla Estrada, Lucha Villa, Kim Basinger, Niurka Marcos, Edith González, Itatí Cantoral y la propia Maribel Guardia.

Foto: J.M. Mariscal/Infobae

Sus creaciones han desfilado en certámenes internacionales, alfombras rojas y eventos de talla mundial.

Uno de los diseños de mayor trascendencia de Mitzy fue el vestido de novia que confeccionó para Thalía en su boda con Tommy Mottola, una pieza que se hizo viral globalmente y recibió elogios de diversos sectores, incluidas celebridades y miembros de la realeza, según su sitio oficial.

La elección de Maribel Guardia por este diseñador para una noche tan especial subraya el valor simbólico de la prenda.

El vestido se convirtió en tendencia no solo por su diseño, sino también por la carga sentimental relacionada con el recuerdo y homenaje permanente a Julián Figueroa y el agradecimiento a la Virgen de Guadalupe en un acto de fe y resiliencia.

