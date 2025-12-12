Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: da inicio la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Dan inicio Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica. Germán Montera le dedica el tema “María” a la Morenita del Tepeyac.
Viernes 12 de diciembre (Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe):
Participan: Empleados, Líderes de Pastoral y Peregrinos
Tema: Que construyamos la justicia, misericordia y la caridad en la Iglesia sinodal
Participan: Coros Parroquiales, Coros de Pastoral y Grupo Alas de Paz
En vísperas de las tradicionales “Mañanitas a La Virgen”, el ambiente festivo ya se siente en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Los cantos y homenajes serán trasnmitidos por las cadenas televisivas nacionales. Estas celebraciones, que preceden al 12 de diciembre, combinan fervor religioso con expresiones artísticas en una muestra de la profunda devoción que caracteriza a buena parte de la sociedad mexicana hacia la Virgen de Guadalupe.