Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: da inicio la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

En vísperas de las tradicionales “Mañanitas a La Virgen” , el ambiente festivo ya se siente en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Los cantos y homenajes serán trasnmitidos por las cadenas televisivas nacionales. Estas celebraciones, que preceden al 12 de diciembre, combinan fervor religioso con expresiones artísticas en una muestra de la profunda devoción que caracteriza a buena parte de la sociedad mexicana hacia la Virgen de Guadalupe.

12:00 h: Misa Solemne, presidida por el arzobispo de Guadalupe, con participación del Cabildo Colegial de Guadalupe

10:00 h: Santa Misa, presidida por el arzobispo de Guadalupe y concelebrada por los sacerdotes

Tema: Que construyamos la justicia, misericordia y la caridad en la Iglesia sinodal

Festejos Guadalupanos 2025 que se realizarán en la Basílica de Guadalupe

Dan inicio Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica. Germán Montera le dedica el tema “María” a la Morenita del Tepeyac.

