Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: da inicio la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Desde el 11 de diciembre, miles de peregrinos se reunieron en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego. Los fieles acudieron al templo para entonar las tradicionales mañanitas en honor a la Virgen

05:43 hsHoy

Dan inicio Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica. Germán Montera le dedica el tema “María” a la Morenita del Tepeyac.

05:29 hsHoy

Festejos Guadalupanos 2025 que se realizarán en la Basílica de Guadalupe

Viernes 12 de diciembre (Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe):

  • 00:00 h: Misa de Medianoche, presidida por el arzobispo de Guadalupe
  • 6:00 h: Mañanitas

Participan: Empleados, Líderes de Pastoral y Peregrinos

  • 7:00 h: Misa, presidida por el arzobispo de Guadalupe

Tema: Que construyamos la justicia, misericordia y la caridad en la Iglesia sinodal

  • 10:00 h: Santa Misa, presidida por el arzobispo de Guadalupe y concelebrada por los sacerdotes
  • 12:00 h: Misa Solemne, presidida por el arzobispo de Guadalupe, con participación del Cabildo Colegial de Guadalupe
  • 14:00 h: Santa Misa Guadalupe
  • 17:00 h: Santa Misa Guadalupe

Participan: Coros Parroquiales, Coros de Pastoral y Grupo Alas de Paz

  • 19:00 h: Santa Misa Guadalupe
05:19 hsHoy

En vísperas de las tradicionales “Mañanitas a La Virgen”, el ambiente festivo ya se siente en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Los cantos y homenajes serán trasnmitidos por las cadenas televisivas nacionales. Estas celebraciones, que preceden al 12 de diciembre, combinan fervor religioso con expresiones artísticas en una muestra de la profunda devoción que caracteriza a buena parte de la sociedad mexicana hacia la Virgen de Guadalupe.

CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2025.-Miles de
CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2025.-Miles de peregrinos acudieron a conmemorar el 494 Aniversario de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe en de su aparición a San Diego en el cerro del Tepeyac. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

