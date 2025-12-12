Llegan más de 13 millones de peregrinos a la Basílica para celebrar a la Virgen de Guadalupe

Peregrinos se congregaron en la Basílica de Guadalupe para celebrar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego. (FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM)

En las primeras horas del 12 de diciembre, más de 13 millones de peregrinos abarrotaron los alrededores de la Basílica de Guadalupe, expresando así la magnitud de la devoción hacia la Virgen de Guadalupe. Este fenómeno, que cada año transforma la alcaldía Gustavo A. Madero en el centro de la Tradición guadalupana, supone uno de los mayores movimientos de fe colectiva en México y Latinoamérica.

El Gobierno de la Ciudad de México organizó un amplio dispositivo conocido como Operativo Basílica 2025, en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero, para acompañar y resguardar a las multitudes que caminaron —en muchos casos por días— hacia el principal santuario mariano del país. De acuerdo con las autoridades capitalinas, cerca de 20 mil servidores públicos de diversas dependencias participaron para asegurar la integridad y bienestar de los asistentes. Desde la Policía local hasta Servicios Urbanos, pasando por las áreas de Protección Civil, Turismo y la Fiscalía, decenas de instituciones desplegaron recursos logísticos y humanos a gran escala.

CIUDAD DE MÉXICO, 12DICIEMBRE2025.- Millones de peregrinos devotos de la Virgen de Guadalupe acudieron durante las últimas horas del 11 de diciembre y las primeras horas del día 12 para celebrar a la "Madre de todos los mexicanos" en su 494 aniversario. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La vigilancia y atención sanitaria también formaron parte esencial del operativo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantuvo a más de 5 mil 50 elementos en tareas de resguardo y apoyo, mientras que los servicios médicos reportaron mil 735 atenciones realizadas dentro de la Basílica y mil 45 más fuera de ella, en módulos especialmente habilitados para los peregrinos que requerían asistencia. La Agencia de Atención Animal sumó la ayuda a once caninos presentes en la peregrinación, integrando así la protección de animales a la movilidad masiva.

Un aspecto logístico relevante fue el seguimiento de personas reportadas como extraviadas. LOCATEL indicó que se registraron treinta y seis reportes de desaparición temporal, aunque únicamente uno permanecía activo al cierre de la jornada, reflejando la eficiencia de los mecanismos de localización en eventos de tal magnitud.

De acuerdo a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, pocas horas antes de la media noche del 12 de diciembre, se registraron 13 millones de peregrinos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tanto el secretario de Gobierno capitalino como el alcalde de Gustavo A. Madero destacaron la organización y la ausencia de incidentes mayores. Reconocieron, además, el esfuerzo de los equipos involucrados en la planeación y ejecución de un operativo que, según sus propias comparaciones, superó con creces en asistencia a otros eventos multitudinarios internacionales.

La celebración del 12 de diciembre en México tiene su origen en la tradición religiosa que rememora las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531. De acuerdo con la tradición católica, fue precisamente un 12 de diciembre el día en que la imagen de la Virgen se manifestó milagrosamente en la tilma de Juan Diego, fundando así el motivo de la festividad más importante del calendario religioso mexicano.