México

Cargando con su devoción, peregrinos inundan la calzada Ignacio Zaragoza, rumbo a la Basílica de Guadalupe

Cientos de peregrinos se desplazan por una de las avenidas más importantes mientas ciudadanos los reciben con alimentos y bebidas en apoyo a su travesía

Peregrinos se desplazan por la
Peregrinos se desplazan por la México-Puebla. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Mientras la media noche se acerca, una de las avenidas más importantes de la gran capital se encuentra llena de peregrinos que se desplazan hacia la Basílica de Guadalupe movidos por la fe a la Santa Virgen de Guadalupe. Muchos desde Puebla, otros del Estado de México y hasta de Veracruz, llegan a la Ciudad de México desde la carretera México-Puebla sobre la calzada Ignacio Zaragoza, con la intención de ofrecer el esfuerzo de trayecto como ofrenda a su santa patrona.

La travesía no es sencilla, muchos de ellos caminan a cuestas con grandes equipajes en los que llevan las cobijas y algunos enseres para sobrevivir al camino. Hay quienes se sientan a descansar en las frías banquetas de la calle y otros prefieren disminuir su velocidad.

Las imágenes de la Virgen no se hacen menos; hay quienes llevan pequeñas figuras de yeso y otros más cargan con altares elaborados en nichos de madrea decorados con flores.

Peregrinos se desplazan por la
Peregrinos se desplazan por la calzada Ignacio Zaragoza. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

“Yo quiero darle gracias de que tenemos salud y que este año sea un buen año para mí y para mi familia”, declaró la señora Dalia, quien espera alcanzar a llegar a cantarle a su santa madre.

Caminan familias enteras con niños, ancianos y hasta bebés. Sin contratiempos, todos quieres reunirse un año más ante la eminente figura de la iglesia que se realza en el cerro del Tepeyac.

Han enfrentado al clima, el tráfico y hasta al mismo tiempo, pero no se han detenido. “Ya falta menos”, decía una mujer a la anciana que la acompañaba sin intenciones de hacer escalas.

Pero ellos no caminan solos, pues es en la calzada Ignacio Zaragoza en donde la solidaridad se hace presente. No es una, ni son dos, son decenas de familias que, a orillas de la gran avenida se posan para regalar un poco de calidez humana a los peregrinos. Tortas, pan de dulce, café y agua embotellada, sus hermanos les reciben brindando apoyo.

Entregan comida y cobijo a
Entregan comida y cobijo a peregrinos. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La familia Gómez, por ejemplo, salió este año para honrar el nombre de don Juan, quien falleció en el presente año tras luchar con una enfermedad. “Es como si mi papá estuviera presente, lo hacemos para darle gracias que ya está con ella, descansando”, dijo uno de los integrantes para Infobae México.

Los peregrinos que caminan a pie lo hacen desde la lateral, mientras que en el carril central los camiones y carros decorados con luces y mantas se desplazan acompañando la travesía. También hay cuadras enteras de ciclistas que pedalean impulsados por su amor a la imagen de Guadalupe.

Las 00:00 horas están cerca, y el Día de la Virgen de Guadalupe está por comenzar, mientras tanto, nuevamente la Zaragoza vuelve a ser testigo de la fe de los mexicanos que camina hacia el templo en donde se erige una de las imágenes más veneradas del mundo.

Fue hasta las 19:00 horas que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero, informaron que se habían contabilizado 8 millones de peregrinos. Sin embargo, la expectativa de este 2025, es alta, pues se esperan hasta más de 10 millones de visitantes desde distintos puntos de la República Mexicana.

PeregrinosVirgen de Guadalupe12 de diciembreBasílica de GuadalupeMañanitas a la VirgenCDMXCalzada Ignacio Zaragoza

