“El Limones” y cinco operadores más de Los Cabrera Sarabia ingresan al penal de Altiplano

"El Limones" y cinco sicarios más que seguían sus órdenes como parte de Los Cabrera Sarabia fueron ingresados al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Edomex | X / @OHarfuch, SSPC

Edgar Rodríguez Ortiz, apodado como “El Limones” e identificado como jefe de plaza del grupo criminal de Los Cabrera Sarabia, ingresó esta mañana al Penal del Altiplano junto con cinco operadores que seguían sus órdenes para cometer crímenes en regiones importantes de La Laguna y Gómez Palacio, Durango.

Esto sucede después de que fuerzas federales y estatales de Durango lograran la detención de este sujeto las cinco personas más tras una serie de cateos simultáneos en dicha entidad y Coahuila. Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo el bloqueo de cuentas bancarias y, poco después, se incautaron propiedades a nombre del propio Rodríguez Ortiz.

Hasta el momento, aún no se precisa cuál es la situación legal tanto de “El Limones” como de los cinco sujetos que operaban bajo sus órdenes en la célula afín a “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

La cuentas y activos de Edgar "N" fueron bloqueados por la UIF recientemente, al tiempo que propiedades e inmuebles en su poder fueron asegurados por fuerzas federales | SSPC

La relación de “El Limones” con CATEM Durango: las fotografías reveladas en redes sociales

El surgimiento de una serie de fotografías en las que aparece “El Limones” junto con dirigentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) Durango detonó una nueva controversia en el ámbito político.

Las imágenes, las cuales datan originalmente de marzo de 2023, fueron recuperadas en redes sociales y generaron un fuerte impacto mediático tras la detención del presunto operador criminal.

La publicación original de esas imágenes se dio en la página de Facebook de CATEM Durango, la cual fue borrada poco después de la difusión masiva de las imágenes durante la tarde del 11 de diciembre de 2025.

Antes de su desaparición, ese sitio oficial contenía fotos, comunicados y material gráfico del liderazgo local. Así mismo, existía una publicación en la que se veía a Edgar “N” junto a otros dirigentes con un mensaje de agradecimiento dirigido al entonces senador y actual dirigente nacional de la organización, Pedro Haces.

La imagen en cuestión estaba acompañada de un texto que señalaba: “Muy agradecidos con el senador Pedro Haces… por depositar su confianza en mí, para ser el secretario general de CATEM en Durango…”.

Edgar Rodríguez Ortiz fue nombrado secretario general de la CATEM Durango | Facebook / CATEM Durango

Tras la aparición de estas fotografías en redes sociales, el dominio de la publicación en Facebook dejó de estar disponible. Nuevamente, ni la dirigencia nacional de CATEM, ni autoridades federales han emitido una postura oficial sobre la eliminación de la cuenta o respecto a las imágenes que ahora circulan ampliamente.

El deslinde de Pedro Haces: “No se equivoquen”

La difusión de las imágenes también motivó una reacción pública de Haces Barba, actual diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En sus redes sociales, Haces rechazó “de manera categórica” cualquier vínculo de Edgar “N” con la organización sindical y señaló que ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) había señalado relación alguna entre el detenido y CATEM en su información oficial.

Haces afirmó que la difusión de versiones no verificadas tiene la intención de “manchar el esfuerzo ni la integridad” de los trabajadores afiliados a CATEM, y reiteró que la estructura está construida “con el trabajo honesto de cientos de miles de trabajadores”.

Haces aprovechó para felicitar a las autoridades y a la propia SSPC federal por el arresto de Rodríguez Ortiz | Facebook / Pedro Haces

El legislador asimismo celebró la operación federal que permitió la captura del presunto extorsionador y reconoció el trabajo de la SSPC encabezada por Omar García Harfuch al calificar la detención como un golpe relevante contra las estructuras de Los Cabrera Sarabia en el norte del país.