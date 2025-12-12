México

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios faltan de cobrar el pago de diciembre

La dispersión se continúa realizando de forma ordenada conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona a cuyo nombre esté la tarjeta del Bienestar

La entrega de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina comenzó desde el pasado 4 de diciembre.

La entrega de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina comenzó desde el pasado 4 de diciembre. Esta dispersión será la última del año y se continúa realizando de forma ordenada conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona a cuyo nombre esté la tarjeta del Banco del Bienestar.

Cabe recordar que la iniciativa fue implementada desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum y tiene como objetivo beneficiar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país, aunque se ha enfocado en su primera etapa en apoyar a estudiantes de secundaria.

Este 2025, cada padre de familia recibe de manera bimestral 1,900 pesos, pero además, por cada alumno extra que tengan registrado, reciben 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

De acuerdo con el calendario oficial de depósitos, los beneficiarios que faltan de recibir el pago de la Beca Rita Cetina son aquellos cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina faltan de cobrar el pago de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de depósitos, los beneficiarios que faltan de recibir el pago de la Beca Rita Cetina son aquellos cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estos alumnos podrán cobrar su dinero en los siguientes días.

  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

Por otra parte, las personas que ya recibieron el apoyo del programa son aquellos cuya primera letra de la CURP inicia con las letras A, B, C, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

El saldo de la Beca Rita Cetina puede consultarse directamente en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Para quienes prefieren un seguimiento más ágil de sus movimientos, la descarga de la aplicación móvil resulta útil, ya que facilita el monitoreo constante de la cuenta.

Una vez identificada la fecha de cobro, la disponibilidad del depósito se puede verificar tanto en el Buscador de Estatus en Línea como en la app móvil del Banco del Bienestar. Para revisar el estatus y saldo por internet es necesario contar con la CURP del beneficiario o de los hijos. El proceso consiste en ingresar al portal oficial del Buscador de Estatus, escribir la CURP solicitada y seleccionar la opción de Bancarización, donde se visualizan todos los detalles de pago. Posteriormente, se elige el periodo específico que se desea consultar.

En la sección correspondiente aparecen los datos sobre el método empleado, el estado del depósito, la fecha y los periodos cubiertos por el pago.

Por otra parte, los nuevos alumnos que se registraron durante el periodo de registros anterior, continúan recibiendo su tarjeta del Bienestar

Entrega de tarjetas del Bienestar continúa para los nuevos beneficiarios

Por otra parte, los nuevos alumnos que se registraron durante el periodo de registros anterior, continúan recibiendo su tarjeta del Bienestar para que puedan recibir el dinero que entrega el programa. Los documentos que tienen que llevar los nuevos beneficiarios son los siguientes:

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

