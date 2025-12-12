Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios faltan de cobrar el pago de diciembre

La entrega de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina comenzó desde el pasado 4 de diciembre.

La entrega de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina comenzó desde el pasado 4 de diciembre. Esta dispersión será la última del año y se continúa realizando de forma ordenada conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona a cuyo nombre esté la tarjeta del Banco del Bienestar.

Cabe recordar que la iniciativa fue implementada desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum y tiene como objetivo beneficiar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país, aunque se ha enfocado en su primera etapa en apoyar a estudiantes de secundaria.

Este 2025, cada padre de familia recibe de manera bimestral 1,900 pesos, pero además, por cada alumno extra que tengan registrado, reciben 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina faltan de cobrar el pago de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de depósitos, los beneficiarios que faltan de recibir el pago de la Beca Rita Cetina son aquellos cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estos alumnos podrán cobrar su dinero en los siguientes días.

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

El saldo de la Beca Rita Cetina puede consultarse directamente en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Para quienes prefieren un seguimiento más ágil de sus movimientos, la descarga de la aplicación móvil resulta útil, ya que facilita el monitoreo constante de la cuenta.

Una vez identificada la fecha de cobro, la disponibilidad del depósito se puede verificar tanto en el Buscador de Estatus en Línea como en la app móvil del Banco del Bienestar. Para revisar el estatus y saldo por internet es necesario contar con la CURP del beneficiario o de los hijos. El proceso consiste en ingresar al portal oficial del Buscador de Estatus, escribir la CURP solicitada y seleccionar la opción de Bancarización, donde se visualizan todos los detalles de pago. Posteriormente, se elige el periodo específico que se desea consultar.

En la sección correspondiente aparecen los datos sobre el método empleado, el estado del depósito, la fecha y los periodos cubiertos por el pago.

Entrega de tarjetas del Bienestar continúa para los nuevos beneficiarios

Por otra parte, los nuevos alumnos que se registraron durante el periodo de registros anterior, continúan recibiendo su tarjeta del Bienestar para que puedan recibir el dinero que entrega el programa. Los documentos que tienen que llevar los nuevos beneficiarios son los siguientes:

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)