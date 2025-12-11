Sheinbaum afirma que hay avances en acuerdo para entregar agua a EEUU tras dos días de reuniones: “Va bien”

Sheinbaum reveló que se prevé incluir un acuerdo para el Río Tijuana en el Tratado de Aguas con EEUU. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hay diversos avances en las reuniones entre funcionarios de México y Estados Unidos, que comenzaron el martes pasado, para llegar a un acuerdo sobre la entrega de agua pendiente a ese país.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, precisó que aún no concluyen las negociaciones y que incluso, hoy se tiene prevista una nueva reunión; sin embargo, considera que los trabajos “van bien”.

“Tiene que haber un reconocimiento de ambos países que fueron cinco años de sequía, que el que México no haya entregado las aguas durante el quinquenio no es por que no quisiera México por que no se quisiera cumplir el tratado, sino por que hubo sequía por que no había agua, algo tan simple como eso.

“Y el propio tratado establece que si no se entregó en cinco años, se puede entregar en los cinco años siguientes, entonces eso es lo que se está trabajando, en cuánto tiempo podría hacerse, todo depende también de cuanta lluvia tengamos, este año el 25 hubo más lluvia que el 2024, 23, y 22 y nos permite que podamos cumplir de mejor manera con el tratado y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa, entonces yo espero que hoy mismo pueda llegarse a un acuerdo”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...