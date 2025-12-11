¿Qué personas deben realizarse chequeos prostáticos con regularidad?

Cuidar la salud prostática mediante exámenes regulares contribuye a prolongar la calidad de vida, permitiendo diagnósticos más tempranos y tratamientos eficaces en caso de detectar alguna anomalía. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud prostática es un tema fundamental para el bienestar masculino, especialmente cuando se llega a la vejez. Por eso, conocer quiénes deben realizarse evaluaciones periódicas es clave para la prevención y el diagnóstico temprano.

El cáncer de próstata, la hiperplasia prostática benigna y la prostatitis son condiciones comunes que pueden desarrollarse sin síntomas evidentes en sus primeras etapas y afectar la calidad de vida.

Los chequeos médicos se traducen en una detección temprana que mejora significativamente el pronóstico y permite tratamientos menos invasivos antes de que se conviertan en problemas mayores. Por ello, ciertos grupos de hombres deben prestar especial atención a su salud prostática y acudir a revisiones de manera regular.

Las consultas médicas permiten monitorear la salud prostática y facilitar la detección oportuna de patologías como el cáncer de próstata, lo que aumenta las posibilidades de mejores resultados. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes deben comenzar los chequeos prostáticos antes

El primer grupo para quienes los chequeos prostáticos son imprescindibles son los hombres mayores de 50 años. A partir de esta edad, el riesgo de desarrollar cáncer de próstata aumenta de forma considerable.

De igual manera, otro factor a considerar en estos chequeos periódicos viene con la probabilidad de presentar hiperplasia prostática benigna, una condición no cancerosa pero muy común que afecta la micción.

Especialistas señalan que adquirir el hábito de controles prostáticos a partir de los 50 años, o antes en personas con factores de riesgo, puede marcar una diferencia determinante en el pronóstico y bienestar masculino. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas suelen recomendar que, desde los 50 años, los hombres se realicen un examen de PSA (Antígeno Prostático Específico) y una evaluación médica anual. Estas pruebas permiten identificar cambios en la próstata incluso antes de que aparezcan síntomas.

Factores familiares y genéticos que elevan el riesgo de padecer cáncer de próstata

Los hombres con antecedentes familiares directos —padre, hermano o abuelo— que hayan tenido cáncer de próstata deben iniciar los chequeos antes, generalmente entre los 40 y 45 años. La genética juega un papel importante, y tener un familiar afectado puede duplicar o incluso triplicar el riesgo.

Además, quienes portan mutaciones hereditarias como BRCA1 o BRCA2, asociadas también con otros tipos de cáncer, deben ser especialmente cuidadosos. En estos casos, la vigilancia temprana y constante es fundamental para detectar cualquier anomalía a tiempo.

Especialistas en urología insisten en la importancia de que quienes presentan antecedentes familiares de cáncer de próstata inicien sus evaluaciones antes de los 50 años, ya que la predisposición genética incrementa significativamente su riesgo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales que indican la necesidad de un chequeo prostático

Independientemente de la edad, cualquier hombre que presente síntomas urinarios debe acudir a revisión. Entre los signos de alerta se encuentran:

Dificultad para orinar

Chorro débil o interrumpido

Necesidad frecuente de ir al baño

Dolor pélvico o lumbar

Sangre en la orina o el semen

Estos síntomas pueden estar relacionados con prostatitis, hiperplasia prostática benigna o, en algunos casos, cáncer.

Asimismo, los hombres afrodescendientes —quienes presentan mayor incidencia de cáncer de próstata— deben comenzar los chequeos antes de los 50 años, incluso alrededor de los 40.

Los síntomas urinarios, como dificultad o dolor al orinar, pueden ser indicio de distintas afecciones prostáticas. La recomendación es consultar al especialista sin demoras para evitar complicaciones. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que la salud prostática se convierte en un pilar fundamental del bienestar masculino, y los chequeos regulares representan la herramienta más efectiva para tratar a tiempo cualquier alteración.

Para estos sectores, estas evaluaciones no sólo son recomendables, sino esenciales para prevenir complicaciones y garantizar una mejor calidad de vida. Priorizar estos controles es una decisión que puede marcar una diferencia significativa en la salud presente y futura.