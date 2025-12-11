Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 11 de diciembre y a dónde acudir?

Corresponde el registro de un nuevo grupo de personas que cumplen con los requisitos

El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza en su tramo final del año. La Secretaría del Bienestar informó que del 1 al 13 de diciembre se lleva a cabo el último proceso de incorporación de 2025, dirigido a mujeres y hombres que cumplieron 65 años recientemente, así como a quienes aún no se habían inscrito anteriormente.

Este operativo se desarrolla de manera simultánea en las 32 entidades del país mediante atención presencial en los Módulos del Bienestar. Debido a la alta demanda, la dependencia federal insiste en que es fundamental acudir en el día asignado para evitar saturación y garantizar una atención ordenada.

¿Quiénes se registran hoy jueves 11 de diciembre?

Hoy jueves 11 de diciembre deben acudir al registro las personas adultas mayores cuya letra inicial del primer apellido es N, Ñ, O, P, Q, programada para esta fecha, según el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

El registro es requisito indispensable para recibir la pensión, ya que los apoyos no se entregan de manera retroactiva. Por ello, todos los adultos mayores que cumplieron 65 años entre noviembre y diciembre, o que por alguna razón no habían tramitado su incorporación, deben presentarse hoy si así lo indica su letra de apellido.

Quienes no puedan acudir este jueves deberán presentarse en la fecha siguiente asignada o durante los días de atención extraordinaria.

¿Dónde deben acudir los adultos mayores para registrarse?

El trámite se realiza exclusivamente de manera presencial en los Módulos del Bienestar instalados en cada estado. Para conocer la sede más cercana, horarios y requisitos específicos, la Secretaría del Bienestar mantiene habilitado el portal oficial:

https://www.gob.mx/bienestar Sección: Módulos de Atención del Bienestar

Los módulos suelen operar de 9:00 a 16:00 horas, aunque el horario puede variar ligeramente dependiendo de la entidad. Se recomienda llegar con tiempo, llevar documentos originales y copias, y considerar condiciones climáticas o filas prolongadas.

Requisitos y documentación necesaria

Las personas adultas mayores deben llevar documentación completa y legible para que su registro sea exitoso. Los requisitos son:

Identificación oficial vigente

CURP actualizado e impreso

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto, propio o de un familiar

En casos de movilidad limitada, un auxiliar puede acompañar al adulto mayor, aunque la presencia de la persona solicitante es obligatoria para la captura de datos biométricos.

Últimos días del registro de diciembre

Hoy jueves marca uno de los días clave del operativo, pues la jornada de incorporación concluye el sábado 13 de diciembre. La Pensión del Bienestar, considerada el programa social más importante del país, otorga un apoyo económico bimestral a todas las personas mayores de 65 años, con el objetivo de garantizar su derecho al bienestar y fortalecer su seguridad económica.

La Secretaría del Bienestar reiteró su llamado a acudir con documentación completa, en el día correspondiente y con suficiente tiempo para asegurar una atención ágil y sin contratiempos.