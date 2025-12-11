México

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 11 de diciembre y a dónde acudir?

Corresponde el registro de un nuevo grupo de personas que cumplen con los requisitos

Guardar
Corresponde el registro de un
Corresponde el registro de un nuevo grupo de personas que cumplen con los requisitos

El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza en su tramo final del año. La Secretaría del Bienestar informó que del 1 al 13 de diciembre se lleva a cabo el último proceso de incorporación de 2025, dirigido a mujeres y hombres que cumplieron 65 años recientemente, así como a quienes aún no se habían inscrito anteriormente.

Este operativo se desarrolla de manera simultánea en las 32 entidades del país mediante atención presencial en los Módulos del Bienestar. Debido a la alta demanda, la dependencia federal insiste en que es fundamental acudir en el día asignado para evitar saturación y garantizar una atención ordenada.

¿Quiénes se registran hoy jueves 11 de diciembre?

Hoy jueves 11 de diciembre deben acudir al registro las personas adultas mayores cuya letra inicial del primer apellido es N, Ñ, O, P, Q, programada para esta fecha, según el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

El registro es requisito indispensable para recibir la pensión, ya que los apoyos no se entregan de manera retroactiva. Por ello, todos los adultos mayores que cumplieron 65 años entre noviembre y diciembre, o que por alguna razón no habían tramitado su incorporación, deben presentarse hoy si así lo indica su letra de apellido.

Quienes no puedan acudir este jueves deberán presentarse en la fecha siguiente asignada o durante los días de atención extraordinaria.

El operativo de incorporación a
El operativo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa en sus últimos días, con registros del 1 al 13 de diciembre para quienes recientemente cumplieron 65 años o no habían realizado el trámite con anterioridad, según informó la Secretaría del Bienestar

¿Dónde deben acudir los adultos mayores para registrarse?

El trámite se realiza exclusivamente de manera presencial en los Módulos del Bienestar instalados en cada estado. Para conocer la sede más cercana, horarios y requisitos específicos, la Secretaría del Bienestar mantiene habilitado el portal oficial:

https://www.gob.mx/bienestar Sección: Módulos de Atención del Bienestar

Los módulos suelen operar de 9:00 a 16:00 horas, aunque el horario puede variar ligeramente dependiendo de la entidad. Se recomienda llegar con tiempo, llevar documentos originales y copias, y considerar condiciones climáticas o filas prolongadas.

Requisitos y documentación necesaria

Las personas adultas mayores deben llevar documentación completa y legible para que su registro sea exitoso. Los requisitos son:

  • Identificación oficial vigente
  • CURP actualizado e impreso
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses
  • Número telefónico de contacto, propio o de un familiar

En casos de movilidad limitada, un auxiliar puede acompañar al adulto mayor, aunque la presencia de la persona solicitante es obligatoria para la captura de datos biométricos.

El operativo de incorporación a
El operativo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa en sus últimos días, con registros del 1 al 13 de diciembre para quienes recientemente cumplieron 65 años o no habían realizado el trámite con anterioridad, según informó la Secretaría del Bienestar

Últimos días del registro de diciembre

Hoy jueves marca uno de los días clave del operativo, pues la jornada de incorporación concluye el sábado 13 de diciembre. La Pensión del Bienestar, considerada el programa social más importante del país, otorga un apoyo económico bimestral a todas las personas mayores de 65 años, con el objetivo de garantizar su derecho al bienestar y fortalecer su seguridad económica.

La Secretaría del Bienestar reiteró su llamado a acudir con documentación completa, en el día correspondiente y con suficiente tiempo para asegurar una atención ágil y sin contratiempos.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayoresprogramas del bienestarcalendario de registromexico-noticias

Más Noticias

Aprueban presupuesto para el Edomex: estará enfocado a programas sociales

Paquete Fiscal 2026 crece 5.6% y mantiene política de cero endeudamiento

Aprueban presupuesto para el Edomex:

La Granja VIP en vivo hoy 11 de diciembre: Eleazar y Sergio quieren ganar la salvación y condenar a Kim y “El Patrón”

Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca en su recta final

La Granja VIP en vivo

Sheinbaum afirma que hay avances en acuerdo para entregar agua a EEUU tras dos días de reuniones: “Va bien”

La presidenta indicó que hoy habrá una nueva reunión con funcionarios estadounidenses y confía en que se llegará a un acuerdo

Sheinbaum afirma que hay avances

Cupcakes de jengibre y betún de piloncillo: sorprende en tus fiestas con este delicioso postre

Cada bocado es una fiesta de aromas y texturas con la que podrás conquistar a tus seres queridos

Cupcakes de jengibre y betún

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: arribo de peregrinos provoca cierres en calles de la GAM

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

El peligro latente de la

El peligro latente de la prensa en México: Artículo 19 suma 175 asesinatos de periodistas entre 2000 a 2025

De la Virgen de Guadalupe a la Santa Muerte: la fe que alcanza al narco mexicano

Así fueron algunos momentos que la Virgen de Guadalupe fue usada para traficar droga en México

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 11 de diciembre: Eleazar y Sergio quieren ganar la salvación y condenar a Kim y “El Patrón”

Alberto Guerra pone fin a rumores y aclara si le fue infiel a Zuria Vega con Madonna

Fátima Bosch recibe inesperado consejo de Pati Chapoy para concluir su reinado como Miss Universo

Madre de Ángela Aguilar denuncia ciberacoso tras meses imparables de críticas hacia su hija en redes

¡Es Guadalupano! J Balvin sorprende tras visitar la Basílica de Guadalupe y comprar lujosas medallas de recuerdo

DEPORTES

Marco Verde vs Raphael Igbokwe:

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: a qué hora y dónde ver al olímpico mexicano en Mazatlán

João Neves sueña con el Estadio Azteca: así habló el mediocampista portugués sobre la reinauguración del inmueble

Jugadores del Barcelona opinan sobre el partido que España jugará en México durante el Mundial 2026

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers: cuándo y dónde ver en México

Unai Simón habla sobre el partido que tendrá España en Guadalajara para el mundial 2026