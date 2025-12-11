Nican Mopohua: qué dice el texto más antiguo sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe

El título “Nican Mopohua” significa “Aquí se narra” o “Aquí se cuenta”. (Nican Mopuah/Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nican Mopohua es considerado el texto más antiguo donde se relatan, en lengua náhuatl, las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac durante el siglo XVI.

Atribuido tradicionalmente a Antonio Valeriano, un indígena noble y erudito, el relato fue escrito hacia 1556.

El texto es uno de los documentos más antiguos y principales sobre el origen y significado de la devoción guadalupana, y se considera una obra literaria y religiosa fundamental para la historia y la identidad cultural mexicana.

A pesar de que el texto original no se conserva, la versión impresa más antigua conocida data de 1649 y fue publicada por Luis Lasso de la Vega con el título “Huei tlamahuiçoltica”, que incluye el relato del Nican Mopohua.

Este impreso se resguarda en la Biblioteca Pública de Nueva York (New York Public Library) y si bien existen también copias facsimilares y ediciones en otras bibliotecas y archivos históricos, tanto en México como en el extranjero, pero la edición neoyorquina es considerada la más antigua disponible.

El Nican Mopohua describe de manera detallada los encuentros de Juan Diego con la Virgen y la solicitud de ella para erigir un templo en su honor, así como los milagros asociados con estas apariciones. (Nican Mopuah)

Fragmentos del Nican Mopohua donde se narra la aparición de la Virgen de Guadalupe

A continuación, algunos fragmentos extraídos del Nican Mopohua en los que se narra la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego:

1. Primer encuentro de Juan Diego con la Virgen:

“Y sucedió que muy de madrugada, venía siguiendo el camino junto a la ladera del cerro, por donde solía pasar para llegar a Tlaltelolco, cuando al llegar junto al cerrito del Tepeyac, amanecía ya. Oyó que arriba, en la cumbre, cantaban. Parecía responderse unos a otros. Era como el canto de muchos pájaros preciosos. Se paró a escuchar…”

2. Aparición de la Virgen:

“Cuando cesó el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que le llamaban de arriba del cerrito: ‘Juanito, Juan Dieguito.’ (…) Subió a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre del cerro, vio a una Señora que estaba allí, de pie, y le habló y le dijo: ‘Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?’”

3. Petición de la Virgen:

“Quiero mucho, deseo mucho que me levanten aquí un templo, para en él mostrar, dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa; yo soy vuestra madre piadosa, a ti y a todos los moradores de esta tierra y a los demás que me invoquen y en mí confíen…”

4. El milagro de las flores en el ayate:

“Y cuando llegó ante el Obispo, desdobló su blanca tilma, y en cuanto cayeron al suelo las diversas flores preciosas, entonces y en ese momento apareció la sagrada imagen de la siempre Virgen María, madre de Dios, tal como ahora se venera en el Tepeyac.”

Estos fragmentos corresponden a pasajes ampliamente reconocidos del Nican Mopohua, presentando momentos clave de la narración sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Otros textos antiguos clave para entender el culto a la Virgen de Guadalupe

Algunos de los textos históricos más antiguos que hacen referencia a la Virgen de Guadalupe en México son:

1. Huei Tlamahuiçoltica (1649)

Libro escrito en náhuatl por Luis Lasso de la Vega. Incluye el Nican Mopohua y otros relatos guadalupanos, y es la primera publicación impresa que detalla ampliamente las apariciones.

2. Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe... (1648)

Obra del padre Miguel Sánchez, considerada el primer texto en español que sistematiza y difunde en Nueva España el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Aporta la interpretación teológica y la legitimidad al culto guadalupano.

3. Relación de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (siglo XVII)

El historiador y cronista indígena hace referencias indirectas a la devoción guadalupana y al culto en el Tepeyac.

4. Carta de Fray Bernardino de Sahagún (siglo XVI)

Aunque Sahagún no menciona las apariciones, sí consigna la existencia de un culto mariano en el Tepeyac poco después de la Conquista, lo que muestra la temprana veneración a la Virgen en ese lugar.

5. Códice Escalada

El Códice Escalada es un documento en papel amate que presenta relatos y testimonios relacionados con las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac. El códice lleva el nombre de su descubridor, el ingeniero José Escalada, quien lo dio a conocer públicamente en 1995.

El códice muestra inscripciones en náhuatl y español, incluye dibujos y menciona a figuras históricas como Juan Diego, fray Juan de Zumárraga y Antonio Valeriano. Contiene la fecha de 1548 y se destaca por mostrar una imagen que representa a Juan Diego y una referencia explícita a las apariciones guadalupanas.

Su autenticidad ha sido motivo de debate entre especialistas, algunos de los cuales consideran que podría ser un documento del siglo XVI, mientras que otros cuestionan su origen y validez histórica.

En la imagen se aprecia una representación hecha a mano de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. (Códice Escalada)

Por esto, el Códice Escalada es objeto de estudio en el contexto de la historia de las apariciones guadalupanas y la construcción de la figura de Juan Diego.