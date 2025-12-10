México

Fuerzas federales aseguran armas, cargadores, cartuchos y un dron tras agresión armada en Tepuche, Sinaloa

Las acciones ocurrieron durante operativos terrestres y aéreos desplegados por el Grupo Interinstitucional

El Grupo Interinstitucional asegura armas
El Grupo Interinstitucional asegura armas largas, un dron y un vehículo robado tras agresión en Tepuche, Sinaloa.

Tras una agresión en la sindicatura de Tepuche, Sinaloa, el Grupo Interinstitucional aseguró un vehículo con reporte de robo, armas largas, cargadores, cartuchos y un dron.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Sinaloa, los hechos ocurrieron durante reconocimientos terrestres en el poblado de Tepuchito.

El personal militar fue agredido por civiles, quienes se dieron a la fuga en un vehículo, razón por la que la autoridad implementó un operativo de búsqueda.

Aseguran armas, cartuchos, cargadores y un dron

Autoridades localizan una unidad volcada
Autoridades localizan una unidad volcada de los agresores y decomisan armamento de alto calibre en Tepuchito.

Según la información difundida por la SSP, una unidad de los agresores fue localizada volcada en la zona posteriormente.

Las autoridades detallaron que en el lugar se localizó y se aseguró lo siguiente:

- 4 armas largas

- 1 ametralladora Minimi

- 16 cargadores de diferentes calibres

- Cartuchos de diferentes calibres

- 1 dron

- 1 vehículo con reporte de robo

Por ello, el automóvil, el armamento y los demás objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones correspondientes.

En dichas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado.

Otro aseguramiento en Sinaloa

Personal naval aseguró cargadores, cartuchos
Personal naval aseguró cargadores, cartuchos de diferentes calibres y un chaleco táctico con placas balísticas en El Tule.

En acciones distintas, el Grupo Interinstitucional, a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP), localizó y aseguró vehículos robados, municiones y equipo táctico en Culiacán.

Durante reconocimientos aéreos y terrestres en las inmediaciones del poblado El Tule, el personal naval visualizó a personas armadas, por lo que se dirigieron al sitio y, al arribar, aseguraron:

- 2 vehículos con reporte de robo

- 6 cargadores calibre 7.62 x 39 mm

- 207 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm

- 5 cartuchos calibre .50

- 120 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm

- 1 chaleco táctico con placas balísticas

En Culiacán, la Policía Estatal
En Culiacán, la Policía Estatal Preventiva recupera vehículos robados y equipo táctico durante reconocimientos aéreos y terrestres.

Todos estos indicios de delito fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. Posteriormente se desplegó un dispositivo de reconocimiento para la localización de los responsables.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

