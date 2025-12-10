Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas

Lo augurado a los sujetos (SSP Chiapas)

Un grupo de cuatro sujetos, quienes se dedicaban a revisar automóviles como si fueran elementos ministeriales de la Fiscalía estatal, fueron detenidos por las autoridades de Chiapas. Los hombres capturados señalaron pertenecer al Cártel de Sinaloa.

Cristian “N”, Jonathan “N”, Jesús “N” y Carlos “N” fueron arrestados por llevar armas de fuego de uso exclusivo, documentos falsos y drogas. Además, los sujetos revisaban autos en la carretera Tapachula–Tuxtla Chico de manera ilegal.

Llevaban credenciales y documentos apócrifos

Los sujetos fueron detenidos el 9 de diciembre, un día después la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó sobre los arrestos. Fue a raíz de un reporte ciudadano que los elementos de seguridad recibieron información sobre sujetos armados que detenían vehículos.

Efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) acudieron al lugar y ubicaron a cuatro sujetos cerca de una camioneta Nissan Frontier blanca.

Los cuatri detenidos (SSP Chiapas)

Los cuatro hombres trataron de acreditarse ante los agentes con documentos falsos, los cuales trataron de hacer pasar como oficiales, además, llevaban equipo táctico, armas largas y cortas, así como credenciales sin validez institucional.

Es por ello que los sujetos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los delitos de violación a la ley de armas de fuego, contra la salud, además de usurpación de funciones públicas.

“Durante la entrevista ministerial manifestaron formar parte de un grupo delictivo que opera en la región y que es identificado como Cártel de Sinaloa”, es parte de lo informado por la SSP de Chiapas.

Tras el arresto, fueron puestos a disposición de a Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, además de que expresaron formar parte de un grupo delictivo.

También fue asegurada la camioneta Nissan (SSP Chiapas)

Los sujetos llevaban cuatro armas de fuego tipo AR-15, otras cuatro cortas, 180 cartuchos de diversos calibres, además de 40 envoltorios con presunta cocaína.

También tenían poco más de 3 mil pesos en efectivo, siete dólares de Estados Unidos, gorras e identificaciones supuestamente de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), un par de mariconeras y la unidad Nissan Frontier.

Las imágenes compartidas por las autoridades de Chiapas muestran los indicios incautados, incluidas gorras con la letras FGE.

Detenidos llevaban chocolates con hongos alucinógenos; serían del Cártel de Sinaloa

Los tres sujetos capturados (SSP Chiapas)

Apenas el 30 de noviembre pasado fue anunciada la detención de tres supuesto miembros del también llamado Cártel del Pacífico. Cristian “N”, Felipe “N” y Yajaira “N” fueron arrestados en Tuxtla.

Los tres individuos refirieron ser integrantes del Cártel de Sinaloa y viajaban en un vehículo con reporte de robo en el que los agentes hallaron cocaína, marihuana, artefactos ponchallantas y una caja de choclate con hongos alucinógenos.

Mientras que el 27 de octubre fue informada la detención de Ángel “N”, Rolando “N”, Ervin “N”, Mario R “N” y Mario “N” en Amatenango de la Frontera.