La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la novena semana del reality

Después de varios días de controversias y movimientos en los grupos dentro del concurso, se dio a conocer al nuevo nominado

Después de varios días de controversias y movimientos en los grupos dentro del concurso, se dio a conocer al nuevo nominado. (Captura de pantalla TikTok)

En la novena semana de La Granja VIP, las reglas del juego impusieron un giro inesperado en la dinámica de nominaciones, con un grupo de concursantes reducido y decisiones que encendieron tensiones. La última asamblea de nominaciones, realizada el miércoles 10 de diciembre, tuvo como protagonistas a Kim Shantal, La Bea y César Doroteo, cuyas opciones para recibir votos resultaron limitadas debido a que otros participantes ya se encontraban en riesgo o contaban con inmunidad.

La asamblea llevó a que Kim Shantal se uniera a la lista de posibles eliminados tras una serie de votaciones internas, donde el llamado “Team Cacaraqueo” debió competir entre sus propios miembros. Los votos decisivos de Alfredo Adame, líder de la semana y titular de la inmunidad como El Capataz, junto con los aportes de Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori, terminaron por definir los lugares en la temida tabla de nominaciones.

La influencer y Adame volvieron a protagonizar un enfrentamiento. (Captura de pantalla TikTok)

Una vez se dio un enfrentamiento entre Alfredo Adame y Kim durante la Asamblea, pues el actor le dio sus puntos a ella. “Atacar como hombre y querer defenderse como mujer. Con mentiras y falsedades sin justificación, no se me hace digno de una mujer que jacta de ser una guerrera”, arremetió Adame.

El miércoles 10 de diciembre introdujo además el factor del Huevo Dorado, una herramienta ligada a una competencia especial. Sergio Mayer Mori, ganador de este beneficio, tuvo la facultad de salvar únicamente a un compañero, eligiendo a Teo para mantenerlo fuera de la nominación directa. Teo, sin embargo, todavía podría sumarse a la lista de nominados en el evento conocido como “La Traición”, programado para el viernes, donde nuevos movimientos podrían modificar el destino de los participantes.

La semana también comenzó marcada por una sanción: El Patrón fue nominado automáticamente después de un altercado físico con Eleazar Gómez, quedando en desventaja desde el inicio. Después, tanto Sergio Mayer Mori como Eleazar Gómez se integraron a la lista tras perder “El Duelo”, aunque dentro de la casa se especula sobre la estrategia de Eleazar de perder a propósito para buscar una segunda oportunidad en una dinámica de salvación.

Estas nominaciones y las tensiones acumuladas delinean una etapa clave en la competencia, donde cada decisión puede cambiar el destino de los concursantes de La Granja VIP y donde el margen para maniobrar cada vez resulta más estrecho.

Kim se convirtió en la tercera nominada. (Captura de pantalla TikTok)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Eleazar Gómez
  6. La Bea
  7. Sergio Mayer Mori

