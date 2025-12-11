Jair Sánchez causa indignación al pedir a Claudia Sheinbaum esterilizar a los pobres: “Ves muchos niños en semáforos”

Jair Sánchez causa indignación al pedir a Claudia Sheinbaum esterilizar a los pobres. (Instagram / Reuters)

El nombre del creador de contenido Jair Sánchez volvió a acaparar tendencias y discusiones en redes sociales tras viralizarse un video en el que emite una declaración que, para algunos, rebasa los límites del humor.

Su propuesta para Claudia Sheinbaum: esterilizar a las personas que tengan menos de 100 pesos en la cartera, especialmente si se trata de quienes trabajan en la calle o en semáforos.

Los comentarios, captados en una entrevista y compartidos por diversas cuentas, encendieron el debate y dividieron opiniones entre seguidores y críticos.

¿Qué fue lo que dijo Jair Sánchez?

Jair Sánchez. (Instagram)

Con más de tres millones de seguidores en Instagram y conocido por su estilo de parodia humorística sobre situaciones cotidianas, Jair Sánchez llamó la atención al argumentar en tono aparentemente serio que habría que “esterilizar a la gente” si un día al azar se les pidiera mostrar cuánto dinero llevan.

“Yo le quiero hablar muy claramente a Claudia (Sheinbaum), Claudia, deberías de esterilizar a la gente. Tú llega un día en la calle y les preguntas cuánto dinero hay en tu cartera. Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos”, afirmó el influencer.

“Si es muy culero porque ves en el semáforo y ves un chingo de niños y la mamá de que con otros... y luego vienen de que trillizos, sabes... Y luego escuchas gente que intentan e intentan (tener hijos) y nada...”, continuó.

Finalmente el influencer declinó de su propia idea para que los niños de los semáforos “sigan vendiendo cositas”. “¿Por qué donde consigo dos Bubulubus por 10 pesos o un cigarrito así rápido?“, cuestionó.

Su sugerencia, aunque enmarcada dentro del humor ácido que caracteriza su contenido, fue calificada como insensible, clasista e incluso peligrosa por parte de los usuarios en X (antes Twitter) y otras plataformas.

¿Humor ácido o comentarios fuera de lugar?

Jair Sánchez en redes sociales. (Instagram)

Si bien varios internautas defendieron sus palabras, explicando que todo “se trató de una broma”, otros lamentaron que la influencia de Sánchez, especialmente entre jóvenes, pueda normalizar o trivializar discursos que incitan a la discriminación contra personas en situación vulnerable.

“¿Será posible que a alguien le de risa este par... reflejo del mundo actual, peor aún, los ven?“, o ”La juventud de ahora está muy dañada y mucha culpa es la educación de sus padres. Juegan y bromean con temas que creen tener derecho de hablar y reírse como si nada", fueron algunos ejemplos de comentarios.

No faltaron quienes recordaron la importancia de diferenciar entre libertad de expresión y la promoción de ideas peligrosas o excluyentes, aun si se hace bajo el disfraz de la comedia.

El polémico comentario también reavivó la discusión sobre las responsabilidades éticas de los creadores de contenido, pues en la era de la viralidad, cualquier frase puede impactar audiencias masivas y reforzar prejuicios sociales.

¿Quién es Jair Sánchez?

Jair Sanchez. (foto: TikTok/Composición/Jose Arana)

Jair Sánchez ha construido una sólida base de seguidores con parodias y videos que retratan el día a día con un humor a menudo irreverente. Suma millones de reproducciones en Instagram y YouTube, donde conduce el show Guácala qué rico.

Sin embargo, su sello personal, el humor crudo y sin autocensura, lo ha llevado tanto al éxito digital como al centro de múltiples polémicas.

Aunque en otras ocasiones ha respondido que sus comentarios deben leerse como sátira, la repercusión de este último video evidencia que la frontera entre broma y discurso discriminatorio puede ser más delgada para una gran cantidad de personas.