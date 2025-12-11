Alfredo Adame podría no ganar ‘La Granja VIP’ por rencillas con Pati Chapoy: “Espero que me oigan los que me tiene que escuchar”

Según encuestas de popularidad, Alfredo Adame sería el virtual ganador de La Granja VIP. (La Granja VIP, Facebook)

A dos semanas de la final de La Granja VIP, han surgido rumores que ponen en duda el triunfo de Alfredo Adame en el reality show de TV Azteca.

A lo largo de nueve semanas, el actor ha sido protagonista de acaloradas discusiones, pero también de momentos emotivos, como su amorosa relación con los animales en la granja.

Este equilibrio entre controversia y humanismo ha derivado en una inmensa popularidad para Alfredo Adame, quien en diferentes encuestas figura como el virtual ganador del reality.

No obstante, de acuerdo con el periodista Álex Kaffie, el llamado “Golden Boy” podría no llevarse los 2 millones de pesos que otorga como premio TV Azteca.

¿Qué tiene que ver Pati Chapoy con ‘La Granja VIP’?

En su regreso como columnista al Diario Basta!, Álex Kaffie especuló sobre la posibilidad de que Pati Chapoy, referente y accionista de la televisora podría “usar su poder” dentro de la televisora para afectar a Adame.

Ella «pesa» en la televisora y su opinión ahí es muy valorada. Se sabe que la titular de ‘Ventaneando’ y accionista de Televisión Azteca ¡odia, repudia y abomina a Adame! Por eso me pregunto si va a echar mano de su poderío para meterle el pie a quien todas las encuestas dan por ganador de ‘La Granja’.

La información surge cuando la popularidad de Adame parece haberse consolidado. El lunes, el actor ganó el duelo que otorga el cargo de capataz y da inmunidad.

Además, durante su gestión finalmente ocurrió el nacimiento del becerro de “Jacinta”, vaca con la que el histrión ha tenido una conexión especial.

Con la final a la vuelta de la esquina, le sugirió a Sergio y a Eleazar “no caga***” para evitar que el equipo Cacaraqueo afecte su imagen y sean castigados por el público durante las votaciones.

Pati Chapoy arremete Adame: “Ojalá lo saquen”

A finales de noviembre, Pati Chapoy manifestó su rechazo hacia Alfredo Adame. Durante una emisión de Ventaneando, dijo que esperaba que la audiencia dejara de votar por él: “Ojalá que lo saquen. No tiene brillo ese hombre, que lo saquen, punto. Es un majadero”, zanjó.

En defensa de las hermanas Banquells, Pati Chapoy ha sido sumamente crítica con Alfredo Adame, quien ha respondido los ataques incluso con mayor fuerza.

En 2020, en entrevista para el programa De Primera Mano, Adame realizó comentarios personales contra la familia de la periodista: “(A mi hijo) lo usan para atacarme… ¿Por qué no muestran las fotos del hijo de Pati Chapoy que también es homosexual? ¿Por qué no ponen fotos de él también?”, indicó.

“Que me oigan los que me tiene que escuchar”

El miércoles durante una transmisión en vivo para plataformas digitales, Rosario Murrieta leyó el comentario de un usuario quien le pedía a Pati Chapoy “dejar ganar a Adame”.

“No tenemos nada que ver y por mí que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia. Él no tiene nada que estar haciendo aquí, cuando en TV Azteca defendemos los valores. Y espero que me oigan los que me tienen que escuchar”, expresó.

Al margen de los rumores, Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, ha defendido la imparcialidad en el programa de telerrealidad. Durante su estreno, el presentador dijo que, a diferencia de lo que ocurre en otras televisoras, en La Granja VIP la decisión final la tiene el público y no la producción.

