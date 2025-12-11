La Granja VIP en vivo hoy 11 de diciembre: Eleazar y Sergio quieren ganar la salvación y condenar a Kim y “El Patrón”

Sergio y Eleazar se alistan para ganar la competencia. Luego de los acontecimientos del miércoles, ambos coinciden en que la salvación de este jueves es la más importante hasta ahora.
La noche del 10 de diciembre en La Granja VIP estuvo marcada por una asamblea de nominaciones que definió a Kim Shantal como nominada, tras votaciones condicionadas por la inmunidad y el reducido grupo de participantes.
Alfredo Adame protagonizó un enfrentamiento verbal con Kim. Sergio Mayer Mori, tras ganar la competencia del Huevo Dorado, salvó a Teo, aunque este podría quedar nominado en “La Traición”.
Además, “El Patrón” fue nominado automáticamente por una sanción, mientras Sergio y Eleazar ingresaron a la lista tras perder “El Duelo”.