México

La Granja VIP en vivo hoy 11 de diciembre: Eleazar y Sergio quieren ganar la salvación y condenar a Kim y “El Patrón”

Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca en su recta final

Guardar
15:06 hsHoy

Sergio y Eleazar se alistan para ganar la competencia. Luego de los acontecimientos del miércoles, ambos coinciden en que la salvación de este jueves es la más importante hasta ahora.

Sergio, Alberto, Eleazar y Kim
Sergio, Alberto, Eleazar y Kim son los nominados de la novena semana en La Granja VIP. (@lagranjavipmx, Instagram)
15:01 hsHoy

La noche del 10 de diciembre en La Granja VIP estuvo marcada por una asamblea de nominaciones que definió a Kim Shantal como nominada, tras votaciones condicionadas por la inmunidad y el reducido grupo de participantes.

Alfredo Adame protagonizó un enfrentamiento verbal con Kim. Sergio Mayer Mori, tras ganar la competencia del Huevo Dorado, salvó a Teo, aunque este podría quedar nominado en “La Traición”.

Además, “El Patrón” fue nominado automáticamente por una sanción, mientras Sergio y Eleazar ingresaron a la lista tras perder “El Duelo”.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Eleazar Gómez
  6. La Bea
  7. Sergio Mayer Mori
(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

Temas Relacionados

La Granja VIPLa Granaja VIP 2025Reality ShowTV Azteca24/7Sergio Mayer MoriEleazar GómezKim ShanyalAlberto del Ríomexico-entretenimiento

Últimas noticias

La pobreza extrema en México desciende 3.8% durante 2025, reporta el INEGI

El valor mensual de la canasta alimentaria rural alcanzó los 1,854.63 pesos y la urbana se situó en 2 mil 462.71

La pobreza extrema en México

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra

Sorprende con esta tarta colorida y festiva de pera, camote y especias

Atrévete a reinventar la repostería navideña con esta fusión de ingredientes mexicanos y técnica internacional

Sorprende con esta tarta colorida

UIF congela cuentas y bloquea empresas ligadas a “El Limones”, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa

Edgar “N” se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal de Los Cabrera Sarabia, ligados a la facción de La Mayiza

UIF congela cuentas y bloquea

Tigres apela a la jerarquía de su plantel para enfrentar a Toluca en la final del Apertura 2025

De cara a la final, Lainez reconoció la fortaleza colectiva de Toluca, mientras el resto del plantel enfatizó la importancia del liderazgo y la experiencia en el cierre del torneo

Tigres apela a la jerarquía

ÚLTIMAS NOTICIAS

Zohran Mamdani, marcado por la

Zohran Mamdani, marcado por la diversidad cultural y artística de Nueva York

Malestar del PRO con Provincias Unidas: reunión virtual para discutir la expulsión de Gisela Scaglia y analizar la situación de “Nacho” Torres

Xbox Game Pass cierra 2025 con Mortal Kombat 1 ya está disponible en nube, PC y consola

Eugenia Tobal se refirió a Germán Martitegui tras salir de Masterchef: “Son mejores las críticas constructivas”

Video: robaron un auto y los detuvieron ocho horas después mientras circulaban por General Paz

INFOBAE AMÉRICA

Zohran Mamdani, marcado por la

Zohran Mamdani, marcado por la diversidad cultural y artística de Nueva York

La advertencia de Trump al régimen de Maduro si arrestan a María Corina Machado: “No estaría contento con eso”

De la fallida criptomoneda estatal al USDT: cómo Venezuela mantiene a flote su economía en la sombra digital

Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

La lotería Powerball sube su premio mayor a 1.000 millones de dólares tras quedar sin ganador

DEPORTES

Histórica suspensión por 20 años

Histórica suspensión por 20 años a un tenista acusado de corrupción y arreglo de partidos: “Sindicato criminal”

Qué declaró el hermano de Manu Ginóbili por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

La reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido en el último partido del Barcelona y la sentencia del entrenador en rueda de prensa

Supo competir en los Juegos Olímpicos y ahora es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI: “El Pablo Escobar moderno”

Las reacciones de Messi durante la final de la MLS que filmaron con la “Ref Cam” que llevó el árbitro